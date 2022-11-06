旅遊／仙那度國家公園 步道多

山的頂峰所見之景，雖然美麗，但與其他天際綫公路上所見之景大同小異。（圖片由作者提供）

去年(2021年)秋天，我們跟住紐約市的大兒子一家自駕車去美國東岸維吉尼亞州的仙那度國家公園(Shenandoah National Park)，做三天兩夜之旅。據説秋天來，是一年最好的時候。

仙那度國家公園是美國首都華盛頓特區附近的國家公園。一般來說，美國東岸國家公園的風景跟美國西部如大峽谷之類的雄偉山水無法相比，但是仙那度國家公園給廣大的美國東部地區的居民，包括首都華府與大紐約地區，提供了一個良好的休閒去處。公園占地19萬9000英畝，比東北角阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)的4萬7000英畝大4倍。

公園呈狹長型，東西窄，南北長。有東、西、南、北四個出入口，有一條貫穿南北的「天際線公路」(Skyline Drive)，長105哩。公路的全程是沿著藍嶺山脈(Blue Ridge Mountains)的山頂蓋的。此山脈綿延615哩，橫跨美國東南部數州，從賓州到喬治亞州，也包括西維吉尼亞、維吉尼亞兩州。公路的速限為35哩，按速限，即使完全不停車，開車走完公園要三個小時。

藍嶺山脈 有人居住

這條公路在1930年代大蕭條時期興建的，到1939年才全部竣工，當時動用大批人力，也幫忙解決工人失業的問題。

仙那度國家公園位於風景美麗但有人居住的藍嶺山脈。有人在公園裡居住了數代，這種有人居住的情形在美國其他的國家公園是沒有的。公園在1935年開放後，還有數以百計的住戶慢慢地遷離，有些是自願，也有被強迫離開的。

公園主要的景點是天際線公路，沿途設有75個觀景台，可以欣賞樹林、山巒起伏、仙那度河谷。仙那度河主流、支流長100哩，流過西維吉尼亞、維吉尼亞兩州。不過老實説，所有的觀景台看到的風景雖然美麗，但是大同小異，所以沒有必要每個觀景台都下車欣賞。公園有236個步道 ，總長516哩。所以旅遊的重點不全是天際線公路，而是公路旁邊的步道。

仙那度國家公園的北邊入口，也是天際綫公路的起點。（圖片由作者提供）

故鄉之路 想起老歌

星期五下午我們提早下班，從新澤西州發車，走78號州際公路，目的地是西南方向280哩的維州溫徹斯特(Winchester)，谷歌地圖說5小時可達。溫徹斯特在仙那度國家公園的北邊入口，「皇家前線」(Front Royal)鎮的北邊25哩，或半小時的車程。這一路到溫徹斯特要穿過三個州：賓州、馬里蘭州、西維吉尼亞州 ，才到維吉尼亞州，我們在晚上10時左右到達旅館 。

這次旅行，會令人想起已故鄉村歌手約翰‧丹佛(John Denver)50年前的老歌「故鄉之路，帶我回家」(Take me home, country road)，歌詞的開頭就說：「西維吉尼亞，幾乎是天堂；那裡有藍嶺山脈，仙那度河。」(Almost heaven, West Virginia; Blue Ridge Mountains, Shenandoah River)，很高興我們即將造訪維吉尼亞州的藍嶺山脈、仙那度河。

星期六早上，我們在溫徹斯特的旅館吃完早飯，就到公園的北口，駛上天際線公路，除了偶爾停下觀景之外，我們要健走的第一個步道叫Upper Hawksbill Trail，來回2.1哩，爬升520英尺，中等難度。這個步道的起點在天際線公路的第46.7哩處的停車場，終點是全公園的最高點，Hawksbill山的頂峰，標高4051英尺。山頂可以看見360度的仙那度河的山谷、藍嶺山脈，和山腳的景觀。

這個步道之前的另一個步道是Lower Hawksbill Trail，兒子上次來時走過，這次我們沒去。它的停車場在天際線公路的第45.5哩處，步道來回1.5哩。兩步道殊途同歸，都到了同一個終點，Hawksbill山的頂峰。Lower Hawksbill Trail因路程短些，上山坡較陡峭，年長者還是走Upper Hawksbill Trail為妙。

暗谷瀑布有四層，最底層的景觀。（圖片由作者提供）

深山老林 滿布黃葉

星期六中午，我們有個老鄰居正好雲遊到華盛頓特區的女兒家，他們說仙那度國家公園是他們的「地盤」，堅持要請客人吃飯，我們就約在Skyland餐館中的Pollack Dining Room見面。Skyland在天際線公路的第42哩處，距離東邊的華盛頓特區市中心有92哩，或2小時車程。果然老鄰居兩小時後到達，我們多年未見，相聚甚歡。

星期六下午，與老鄰居拍合照道別後，我們前往下一個步道：「暗谷瀑布小徑」(Dark Hollow Falls Trails)。步道的停車場位於天際線公路的第50.7哩處，步道來回1.4哩，終點是暗谷瀑布。從停車場一出來，我們就進入秋天的深山老林中，滿山黃葉，別有一番風味。瀑布雖然不是特別壯觀，但還分為四個層次的水簾。與Upper Hawksbill Trail相反，步道的高度是下降的，總共降了440英尺，屬中等難度，下山容易，回程辛苦。

走完第二個步道，夕陽已西下，我們就快快走完天際線公路，由公園的南口出去，再往西17哩，或25分鐘，到了維吉尼亞州的81號州際公路邊的Staunton小鎮過夜。天際線公路與81號州際公路是平行的。

盧瑞岩洞的地下河映出鐘乳石，如夢如幻，非常震撼。（圖片由作者提供）

當晚，我們在Staunton小鎮的市中心一家西餐廳吃牛排。前菜的沙拉、青菜排列有致，彩色豐富，可以入畫；麵包則是難以形容的好吃，不但是熱烘烘的，還帶點巧克力的甜味；塗麵包的牛油摻了草莓醬，呈粉紅色，有特色。這家餐館是我們路途中的小確幸。

星期日早上吃完早餐，我們就開始了回程。到仙那度國家公園的遊客很少不順便到附近「盧瑞岩洞」(Luray Caverns)的，此洞位於公園的西口之外。從旅館去，直接走81號州際公路北上即可，有58哩，或1小時。切記不要走回公園南口的天際線公路，因為這條路線不但繞路，還有低速限的問題。

維吉尼亞州Staunton市中心的西餐廳，前菜有特色，前所未見。（圖片由作者提供）

盧瑞岩洞 如夢似幻

盧瑞岩洞是美國東部最大洞穴。它在1878年被發現，數百萬的遊客讓它變成美國東部最受遊客喜愛的洞穴。這個岩洞由私人經營，門票收費高一點，與仙那度國家公園沒有關係。洞裡的鐘乳石、石柱、石笋、石瀑，以各種彩色聚光燈照射，非常好看。洞穴中還有地下河，清澈如鏡，映出的奇景如夢如幻，去現場看，才會有震撼感，讓人久久不忘。盧瑞岩洞洞中之旅來回1.25哩，走路一小時多，出洞時已經中午時分，隨即趕路回家，結束三天兩夜之旅。

回想這趟旅行，有國家公園秋色美景；有步道上山登頂、下山觀瀑；有老友聚會；有岩洞奇景，值得回味。也許下次來，再走一些新的步道。

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