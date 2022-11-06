旅遊／西雅圖等美加3城 深度遊

溫哥華北部森林公園吊橋Capilano Suspension Bridge。（圖片由作者提供）

由於疫情，兩年沒出遊，恰巧熟悉的華人旅行社首次推出一周內北美行程的英語團，於是和先生一起參加。我們這個團有五個家庭共11人，有兩個說中、英文的華裔導遊陪同，加上每個城市都有住在當地數十年的導遊解說，所以可以得到網路上沒有的介紹和深度體驗，特別珍貴。除了我以外，大部分團員多年前都曾遊覽過這些城市，但他們想體驗這家旅行社提供的不同內容，看看這些城市的變化。

西雅圖 別錯過星巴克

我們很幸運，在西雅圖兩天都是好天氣，可以在市區、公園散步。導遊說，市區內有很多為亞馬遜Amazon等科技公司高薪員工準備的豪華公寓，但因為疫情，大多數員工遠距工作，城中心的公寓只有少數人入住。

在西雅圖，自然不能錯過星巴克的烘焙中心。這個地方是熱門景點，旅行社事先安排，為大家準備有威士忌味的咖啡 ，以及該地點特有、和義大利烘焙坊合作的麵包可頌。住在小城市的我，以為Wholefoods的可頌一個兩塊半很貴，這裡的可頌一個五塊半，不過特別美味。我不喝咖啡，但這家店的咖啡香和麵包香讓人不想離開。

清代康有為和維多利亞華人創立的保皇會地點，年份是1905年。（圖片由作者提供）

美不勝收的玫瑰花園。（圖片由作者提供）

我們也參觀了Chihuly玻璃博物館，很多展示品美得讓人驚喜。

旅行社也安排到熱門的市場Pike Place，由市場本身的廚師做導遊，讓大家繞著市場試吃八種食品，包括：奶酪、鮭魚乾、蛤蜊濃湯、手撕豬肉、披薩、巧克力等等。導遊說，原本廚師的規畫是試吃十種，旅行社減為八種。我不習慣在吃完早餐後，繼續吃個不停。不過，有團員的美國老公吃得很高興。

午餐在市場餐廳吃生蠔、比目魚漢堡。導遊要大家比較市場的牡蠣和飯店餐廳的牡蠣哪一種好吃，大部分人都覺得我們住的飯店餐廳的牡蠣最棒，雖然小一些，但可以咬著吃，入口即化，太大的牡蠣肉反而不好咬。不論如何，這些牡蠣新鮮，沒有任何腥味。

走過吊橋拿到的證書。（圖片由作者提供）

西雅圖Chihuly玻璃博物館的展示品。（圖片由作者提供）

我們也經過所謂的第一家星巴克咖啡店，排隊人龍很長，雖然不是真的第一家，但是現存最老的店。

第三天，我們乘船兩個多小時從西雅圖到加拿大維多利亞。旅行社安排上層好的艙位，大概只有坐滿三分之一，船上提供免費的簡單飲料和食品，導遊則是帶了西雅圖Pike Place市場的多汁水蜜桃給大家在船上吃。

除了我和先生，其他團員都來自加州。團員們都不約而同的計算每天的走路步數，希望每天能走1萬步以上。導遊則是拜託大家，誠實填寫每日行程的線上問卷，好讓旅行社知道如何改進行程、餐廳的選擇。

溫哥華北部森林公園吊橋Capilano Suspension Bridge。（圖片由作者提供）

玫瑰花園中盛開、碩大的各種玫瑰。（圖片由作者提供）

維多利亞 鬼故事多

在維多利亞迎接我們的是家族四代在維多利亞的攝影師Elizabeth Leah MacKay，她擁有自己的照相館，也是導遊，專門服務郵輪觀光客；她拍的照片很多做成明信片，特別送給大家一套。她帶著我們走市區中心大道，告訴我們傍晚就不要走這條路，因爲郵輪的上千遊客下船，會擠在這條路上。這條路處處裝飾鮮花。Elizabeth說，市政府花大錢，提供五家旅館住處給遊民 ，才有觀光客看到的乾淨美麗風景。商店有大櫥窗的，其實在19世紀是紅燈區妓院，妓女會在櫥窗吸引客人。

其中有一家巧克力店，做得特別好吃，英國女王吃過以後，囑咐每年要寄給她吃；不過，這家店也是「鬼屋」。

下沉花園Sunken Garden的設計讓人欣賞美景全貌。（圖片由作者提供）

溫哥華Stanley Park公園的圖騰柱。（圖片由作者提供）

Elizabeth帶我們走到一處地方，有大樹和兩棟建築物，其中一棟是19世紀關犯人的，那棵大樹就是執行絞刑用的；另一棟建築是妓院，後來發現埋了四個女性，想必是老鴇用私刑殺了妓女。這兩棟在精華地段的建築因為鬧鬼，所以無人問津，又因為被列爲古蹟，所以不能拆。聽到這些恐怖的故事，頓時大家都不敢拍照。

Elizabeth跟我們說的故事，都有人物的古老照片，包括鬧鬼的巧克力店夫婦一家三口。其中一個特別有趣的故事是，一個白人妓女犯罪，需要一個警官「押送」到加拿大東部去接受刑罰，兩人就此消失。Elizabeth給我們看那個妓女被捕時的照片，是個美女，還有那個警官的照片。在女人欠缺的拓荒時代，可以想像這個警官和女罪犯離開維多利亞後，改名換姓，共度餘生。

在維多利亞港，有特別的水上計程車來往不同的區域。我們坐了兩次。

維多利亞有加拿大第一個中國城，很多地區重建，但保留一條窄巷，其中的博物館雖然小，但做得很好，講述華人移民經歷多種苦難的奮鬥過程。

維多利亞中國城的人行道上印有12生肖的動物圖案，還有一處壁畫，讓人看到清朝的華人經營雜貨店的情景。中國城有一棟建築導遊沒介紹，到網路上查，才發現那是清朝末年維新派領袖康有為和此地華人協助成立的保皇會地點。

西雅圖市中心、太空之眼Space Needle。（圖片由作者提供）

鄰近維多利亞港的卑詩省議會大廈British Columbia Parliament Buildings。（圖片由作者提供）

第四天早上，我們在世界第二大花園Butchart Garden漫步兩個小時、享受滿園的花香美景。旅行社特別安排讓我們早一些時間到，避開人潮，然後大家自由活動。

遊完花園後，我們到維多利亞最老的一家英國酒館Pub吃午餐。旅行社的人員說，很多時候，熱門餐廳不願意做旅行團的生意，所以只好選擇願意接待的餐廳，要不然就得訂比正常時間晚的位子。

溫哥華 中國城遊民多

第五天我們乘坐30分鐘水上飛機去溫哥華。溫哥華迎接我們的是雨天，儘管如此，我們去了北部的森林區。平時恐高的我，竟然在下雨的情況下，完成了走吊橋、懸崖步道和樹林走道的過程；我想，這歸功於看到人多，膽子就大些。

溫哥華旅館房間看到的港景、遊輪正要離港。（圖片由作者提供）

布查花園Butchart Garden的人造噴水秀。（圖片由作者提供）

没想到溫哥華的華裔人口占了近三分之一。這兒吃的點心中的蝦餃體積比一般的大，我第一次吃到墨魚金粉流沙包。晚餐的粵菜，也是新鮮美味。導遊介紹溫哥華有明代風格的中山公園，可惜我們沒去看，加上此地中國城有很多遊民，不太安全，因此我們只有坐車經過。

Pike Place一家餐廳的牡蠣。（圖片由作者提供）

接近Pike Place市場的星巴克排隊人群。（圖片由作者提供）

五天的行程一晃而過，有的團員繼續加拿大東部的行程，有的相約一同參加秋天其他國家的行程。畢竟，十年修得同船渡，大家能夠談得來，一起旅行，是難得的緣分。住在美國都有三、四十年的團員們，大家談論旅遊美國各大城市的經驗，感嘆各個城市遊民增多，越來越不安全。一位團員看到有人把我們導遊綁的頭巾搶走，導遊默默地換上另一條頭巾。有團員提前到西雅圖，跟全身污穢遊民有近距離接觸，嚇得回旅館把身上的衣服都丟掉。我住的城市，也發生過遊民槍擊事件。要不是大家集體行動，觀光客在市區走路還是有點可怕。不論如何，結交新朋友，嘗試新的食物，瞭解不同的歷史文化，久違的旅行還是讓人身心舒暢。祈願身體健康，繼續行萬里路。

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