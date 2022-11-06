封面故事 ／重返職場 延後動用老本

退休後如果能打工，既可保持忙碌有益身心健康，又能賺取多餘現金。(Getty Images)

高通膨、低股息，醫療健保帳單節節高，退休 族如何保住養老本？重返職場不失為良策，在缺工時代，「年齡歧視」不再是問題，許多雇主還求之不得呢。

退休族「重返職場」、「有薪實習」的機會多得很，因為每3名求職人員，就有5個職缺在等待，而新冠病疫大流行期間離開職場的500萬人當中，超過三分之二年紀超過55歲，雇主要的不只是經驗老到的老員工，離開職場好幾年的，他們也很歡迎。

各級政府都有兼職和季節性工作人員的需求，圖書館、郵局、法院也經常有兼職職缺。(本報檔案照)

高盛投資銀行、Accenture會計顧問公司、微軟和亞馬遜等大企業，特別為有意重返職場的退休族訂定了「還巢」辦法，包括訓練、指導、融入新職場文化等課程，一應俱全。

因應市場這項需求，出現了不少「重返職涯」公司，例如iRelaunch就專門替70家企業獵才。YourEncore專門替業者聯絡想要兼職的技術工人和專家。PatinaSolutions.com則替25年以上經驗的退休主管牽線，看看前業主有沒有讓他們再度效勞之處。

退休族重返職場有兩大好處：靠新的收入，可延後支用退休老本；精神體力投入工作，有助延年益壽。還沒開始支領社會安全金的人，把開始支領的時間挪後，以後每月的金額會增加。62歲就開始支領，每月的金額可能比66、67歲才開始領的人少30％。工作年數滿了才退休的人，開始支領的時間又往後延的話，每延後一年，金額就增加8％。

如果你已經在領社會安全金，這筆收入要和工作收入加在一起納稅。2022年以後「滿齡」退休的人，「新職」年收入1.9256萬之外的每2元，會使社安金少1元。2022年退休的話，「新職」年收入5.196萬以外的每3元，會讓社安金少1元。不過，從你「工作滿齡」那個月起，上述的社安金「少」領情況就消失了，每月支領金額會把延後開始支領年數的「增加率」算進去。

「新收入」和社安金的關係如果你感覺很複雜，可上SmartAsset網站點擊「社安計算機」網頁，請它的計算軟體幫你釐清疑問。

銀髮族退休後重返職場，受到許多雇主歡迎。(本報檔案照)

九類工作 適合退休族

許多退休族就怕停下來，如果能打工，既可保持忙碌有益身心健康，又能賺取多餘現金，何樂而不為？退休族打工，不妨參考以下九類工作：

1. 在既有崗位上減量繼續工作。最適合已屆退休年齡但仍喜歡原本職務的人，許多雇主願意提供過渡期讓員工續聘而縮減工時，假如原有的老板不願意這麼做，可利用人脈在熟悉的地點找到同業兼職工作。

2.擔任顧問及自由工作者。最適合在某一領域深耕多年的人，這類職缺不少， 好比說，擅長文字工作的人可找自由寫作或編輯工作，在 LinkedIn 上展示作品和技能。

3.記帳或行政工作。精通算術、擅長紀錄的人最適合兼差幫忙記帳，如果向來做事井井有條，可考慮擔任行政工作，讓自己生活忙碌、又可幫助企業順利運作。

4.擔任家教或代課老師。最適合喜歡與孩子相處的人，許多學生需要有人指導作文或代數，這類工作可自由調配時間；行有餘力還可想辦法到學校擔任代課老師，各州有不同規定，通常需要代課教師執照或有大學學位。

5.成為導師或教練。指點年輕人，這樣的工作深具意義而且很有彈性，適合退休人士；如果願意為團隊服務，可考慮替聯賽和學校兼職當教練。

6.是為政府工作。地方、州甚至聯邦政府都雇用許多兼職和季節性工作人員，舉凡場地管理到辦事員，有各式需求；圖書館、郵局、郡府、法院經常有兼職職缺。

7.是擔任優步(Uber) 、來福車(Lyft)等出租車司機。或者為律師事務所、企業開車送文件，也可替Shipt、Instacart等送貨公司將雜貨用品送到顧客府上，擔任公車司機是另一選擇。

8.通過臨時工求才求職機構找工作。

9.為人看顧寵物、嬰幼兒或者看管屋子。可通過 Care 和 Rover 等行動應用程式自我推銷，薪資約每小時 15 到 20 美元以上不等，但工作未必穩定，可多方尋找、妥善規畫。

各級政府都有兼職和季節性工作人員的需求，圖書館、郵局、法院也經常有兼職職缺。(本報檔案照)

善用五種方法 創造收入

不過，工作也並不是唯一的手段，以下五種方法可以在退休後創造收入，又不需要朝九晚五。

1. 配息型股票

擁有配息型股票，便可有穩定的股利收入，通常會每季入帳，年報酬率約1.5%至3%。

將資產組合納入配息較高的股票，可彌補收入不足的問題，不過要注意的是，必須用現金投入買股。即使股市今年呈現走空趨勢，目前也不是賣掉那些無配息股票來變現的好時機。比較好的資金來源是那些低報酬率的投資工具，可以清償而不會造成損失。

另一點是必須考量個人的風險承受度，例如賣掉定存單 (CD) 換成配息型股票，會大大地增加預期的風險。配息型股票也可能會貶值，尤其是所買的股票ㄧ旦公司決定停止或減少將盈餘分給股東。

如果決定投資配息型股票，最好選擇幾十年來都有配息的股票，例如「股息貴族」(Dividend Aristocrats) 和Dividend Kings 是專門挑選出過去長期連續有發放股利，而且長期增加股利的公司，是退休人士的好選擇。

2. 國庫債券和基金

通膨指數居高不下，有美國政府擔保的國庫債券被認為有如安全的現金。

購買國庫債券最簡單的方法便是投資持有不同到期日債券的交易型開放式指數基金(exchange-traded fund, ETF)。短天期債券風險較低，因為利率的調整較為迅速。

短天期債券ETF近日約上漲3%，這雖比不上配息型股票，但它們也相對安全些。

3. 定存 (CDs）

一年期定存利率目前約在2.5%至2.75%之間，定存和存款帳戶一樣，受到聯邦存款保險公司(FDIC)保障，受保存款最高可達25萬元。

目前全美銀行平均存款利息為0.59%，如果將低收益的現金存款轉為定存，可讓利息收入增加為4倍。

定存較不利的條件是，不像現金般流動方便，如果在到期日前提前領出，將會損失一些費用。因此存定存之前，最好先確定這筆錢短期不需要使用。

4. 反向抵押貸款

「反向抵押貸款」(Reverse mortgage) 可以將持有的房產轉為現金，可選擇一次付款或是逐月領取，雖然反向抵押貸款也是一種貸款，但並不需要每個月償還。

償還貸款的時間會出現在持有者搬遷或是過世，此時繼承者需償還貸款，或是出售房屋來償還貸款。

比較不利的是，反向抵押貸款的利息預付的費用較高，但對某些人來說，反向抵押貸款不失為抵押資產套現的好方法。

5. 租金收入

大家知道Airbnb，可以透過此平台將一個房間出租，當個短期房東；但你可能不知道有類似的網站，可以將車庫、地下室、閒置的汽車、露營車或旅行拖車出租。

這些潛在的租金收入也可能相當可觀，取決於居住的地點和要出租的資產。不過在投入當房東前，先詢問保險公司，有些資產可能不允許出租。