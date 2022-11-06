我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

封面故事 ／沒儲蓄 退休怎麼辦？

編譯徐薏茹
許多即將退休的美國人根本沒有退休儲蓄，勢必得面臨辛苦的生活。(Getty Images)
許多即將退休的美國人根本沒有退休儲蓄，勢必得面臨辛苦的生活。(Getty Images)

根據人口普查局(U.S. Census Bureau)的調查，大約半數55歲到66歲的美國人根本沒有退休儲蓄；想要在沒有積蓄的情況下退休，勢必得面臨辛苦的生活，但要維持體面的生活水平也不是完全不可能，假若您沒有足夠的退休儲蓄，那麼以下是您需要瞭解的資訊。

仔細管理支出

如果沒有存到退休基金，那麼生活的成敗便得仰賴兩大原則：「節儉」以及「管理預算」。

Fluent in Finance創辦人洛克勞斯(Andrew Lokenauth)指出：「節儉不等於花得少，而是衡量支出的優先次序，你必須清楚需要(needs)與想要(wants)的差別，生活『需要』食物、住所、水電、基本衣物、健康保險還有交通；娛樂、度假、上餐館、追隨最新科技、電子產品、設計服裝還要各種串流服務則是我們『想要』的事物。」

他建議制定預算，追蹤支出紀錄，瞭解金錢的去向，思考如何更好地運用金錢。

精簡住房和生活

如果沒有儲蓄但擁有房產，那可以說是天大的好消息，有房產實際上相當於一直在存錢，也許正是從中獲利的時候。

金融科技新創公司Nav.it創辦人派普沃斯(Erin Papworth)建議賣掉大房子和名貴汽車，兌現一些金錢來負擔退休的生活支出，「如果有一棟大型房屋，也許是時候縮小房子規模，換成更小、更容易打理、更具成本效益的房子了。不但可以省下房貸或租金，還能降低維護與公共設施的費用。」

挑選省錢的退休居住地

搬到專門為退休人士建造的社區可以省下長期的生活成本，例如交通費。

房地產投資公司Awning.com顧問希爾希科夫(Dennis Shirshikov)說：「有些大樓提供租金補貼，上限是主要大城市收入的30%。」他建議退休人士考慮搬到稅收較低、住房較便宜的州。

開源

上述重點在於退休儲蓄，但穩定的現金收入也許比有限的積蓄更有價值。

專家建議，退休人士還可以考慮反向抵押貸款(reverse mortgage)，將房屋淨值轉化為流動資金，以此負擔退休生活支出，；一般反向抵押貸款的最低年齡限制為62歲，但也有部分提供給年滿55歲的族群。

善用醫療保健項目

醫療保健是退休人士最大的支出項目之一，善加利用聯邦醫療保險計畫(Medicare)、州政府醫療補助(如Medicaid)，或是藥物援助計畫等可節省大筆醫療支出。

退休 儲蓄 聯邦醫療保險

上一則

封面故事／5辦法 處方藥省錢

下一則

封面故事 ／重返職場 延後動用老本

延伸閱讀

封面故事／無聲解雇 是忽視也是逼退

封面故事／無聲解雇 是忽視也是逼退
封面故事／「任意雇用」 可炒渾水摸魚者

封面故事／「任意雇用」 可炒渾水摸魚者
封面故事／無聲辭職 躺平不思進取？

封面故事／無聲辭職 躺平不思進取？
封面故事／企業看躺平：放棄工作與生活

封面故事／企業看躺平：放棄工作與生活

熱門新聞

好萊塢華裔女星吳恬敏自爆三年前推文引發風波，遭受網路霸凌，曾經自殺未遂。(路透)

封面故事／吳恬敏 熬過推特風暴

2022-10-30 14:23
英國少女茉莉2017年在家中自殺身亡，經過五年的調查，英國法院認定將其死因「直接歸咎於」社交媒體。 (影片截圖)

封面故事／當螢幕裡只有絕望…英國少女被演算法殺死？

2022-10-30 02:29
艾蜜莉在巴黎第三季劇照。（取材自IMDb）

娛樂／艾蜜莉在巴黎 掀bra top風潮

2022-10-30 02:04
1972年烏拉圭空難的16名生還者在空難50周年齊聚一堂，紀念他們墜機後在雪地裡靠著吃同伴遺骸維生72天的「安地斯奇蹟」。（歐新社）

新聞眼／吃人肉維生 南美空難50年

2022-10-30 11:56
一般性高潮，是因刺激生殖器官受體而引起的神經興奮，通過類似令人戰慄的電波浪而產生幸福和愉悅的感覺。(Photo by Womanizer Toys on Unsplash)

醫師的話／性感區 因人而異

2022-10-30 02:08
房地產經紀的電話公開，成了電信詐騙集團的對象。(Unsplash網頁)

詐騙ing／詐騙橫行 地產經紀成最大狩獵目標

2022-10-30 02:25

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵