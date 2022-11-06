封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？

許多美國人對個人的退休前景感到擔憂，不認為退休時會有足夠的錢。(本報檔案照)

西北共同基金(Northwestern Mutual)公布最新調查報告顯示，受到通膨衝擊，美國人如今認為至少需要125萬元才能退休後舒適地生活，比一年前的金額增多20%。

調查表明，儘管民眾認為退休後需要更多錢，但今年退休帳戶的平均金額卻降至8萬6869元，比2021年下跌11%。人們的預期退休年齡今年升至64歲，而去年是62.6歲。

退休者只靠社安金須節省過日子，也需要做很多犧牲。（Getty Images）

西北共同基金的客服長米歇爾(Christian Mitchell)認為，人們的心態受到通膨率升高和金融市場動盪的影響，「導致許多人重新調整了他們對需要多少錢退休和還要幹多久退休的考慮。」

25日公布的調查是今年2月採訪2381人的結果，當時消費者受到通膨升高的擠迫，增大了消費支出和儲蓄的壓力。

另一方面，純靠社會安全保險金（ Social Security benefits）過退休生活的人會發現，從2000年到2022年3月，政府每月寄給你的支票，購買力下降了40%。同樣一筆「收入」的購買力，從2021年3月到2022年3月，又滑落10%。

沒錯，最近你收到的社安保險支票隨生活成本指數提高了5.9%，明年再調升8.6%也不無可能，但是，根據「資深公民聯盟」研究，2000年迄今的物價上漲，遠非政府仁慈調漲社安給付能趕得上。首先，看看退休人士最常消費的貨物與服務，包括家裡暖氣和發電廠使用的燃油，從長2000年到現在，漲了348%。

其次，處方藥的自付額，這段期間上升285%。根據公視新聞網報導，緬因州成年人有30%因此不再買藥，或藥量減半，或拉長服藥間隔時間。有些退休老人，甚至得在「吃藥或吃飯｣之間擇一。而聯邦醫保每月自付額（非住院項目，包括看診與診斷費）上漲274%，今年就漲14.5%，一般人每月就要多付21.6元。醫療支出增加155%，家長為65歲以上的家庭醫療支出，2020年平均為6668元，占家庭總支出的14%。其中，醫療保險的費用，算是最大筆的支出。

社會安全金入不敷出，賓州一名依靠社安金生活的退休婦女被迫重回就業市場。(美聯社)

另外，汽油價格漲231%。雖然在拜登政府釋放戰略儲油的舉措的努力下，油價一度回穩並下跌，但由於石油大國減產，近期油價再度攀升，退休族也承受重壓。丙烷（液化石油氣）是某些鄉村地區用作發動機、煮飯燒菜、熱水、乾衣及暖氣的燃料，漲幅195%。

生活日用品方面，培根漲幅162%。資深公民聯盟說，2000年1月，培根每磅2.75元，2022年已漲為7.20元。這是美國家庭的早餐必備品。漢堡材料絞牛肉，每磅也從1.9元升為4.87元，烤肉、野餐及家庭聚會的成本隨之上升。房屋保險費也大漲163%，新冠病疫流行後漲速加快，人工上漲和供應鏈緊張之外，洪水、颶風和野火等氣候災變日增，也是因素。

面對通膨率飆升，聯邦政府採取了減緩退休族和投資人痛苦的舉措，如將2023年的社安金 福利增加8.7%，漲幅為40年來最大；國稅局根據通膨率如調整了退休帳戶的儲存額度，將2023年的存入限額提高2000元，增至2萬2500元。全國約6000萬人擁有401(k)退休帳戶。

要想受舒適的退休生活，須維持退休之前80%的收入水準。 (本報檔案照)

高金額社安金 非人人達標

從理論上看，退休族每月可領取社安金的最高金額為4194元，但並非每個人都能達標。

能否拿到最高額度社安金，三大關鍵因素包括是否屆滿完全退休年齡(full retirement age，FRA)才申領、職場生涯工作年數以及收入多少。想要每個項目都符合門檻，並不容易。

首先，屆滿完全退休年齡卻延後領取社安金，可以讓社安金收入增加。根據出生年份不同，完全退休年齡為66歲或67歲，屆滿完全退休年齡之後，每延遲一個月領取社安金都有延後領取點數可以累積，通常可讓社安金因此增加24%到32%之間。

如果想拿到4194元最高金額，就要有32%的增加幅度，換算起來就是66歲屆滿完全退休年齡，但到70歲才開始領取社安金。1943年至1954年之間出生的民眾，完全退休年齡為66歲，這個區段出生的民眾如今至少已68歲，只要尚未領取社安金，都有機會持續創造提高金額的空間。

其次，至少在職場工作35年，是領取最高額社安金的另一個關鍵因素。社安金的計算將以35年工作期間經過通膨換算的平均收入為根據。如果工作未滿35年，沒有工作的年份將以零計算，導致社安金金額因此降低。

退休族理論上每月可領取社安金的最高金額為4194元，但並非每個人都能達標。(本報檔案照)

另外，收入多寡是重點所在，勞工在35年以上工作期間如果繳交最高額度的社安稅(social security taxes)，也就是收入必須等同或超過應繳社安稅最高門檻，才有希望拿到最高額的社安金。以2022年為例，應繳社安稅的最高門檻為年收入14萬7000元，到2023年將調整為16萬200元。

年收入14萬7000元是美國勞工年薪中位數5萬5640元的兩倍半。根據統計，在2022年當中，全美勞工人口當中只有6%達到這個收入。如果要以這個標準乘以35，符合標準的人數則將進一步減少。

專家指出，即使無法拿到最高金額的社安金，民眾還是有努力空間，只要持續留在職場工作，便有助於增加未來的社安金收入。另一個策略則是讓應稅工作所得提高，例如爭取升遷、跳槽到高薪職位，或者兼差。

銀髮族的醫療花費頗為可觀，退休者要早做打算。(Getty Images)

4成民眾 認為退休錢不夠

西北共同基金的調查發現，許多美國人對個人的退休前景感到擔憂，約四成民眾不認為退休時會有足夠的錢，近半數受訪者甚至預計，社安金有朝一日可能不復存在。

個人財務顧問公司「GOBankingRates」指出，根據華盛頓郵報去年9月3日報導，社會安全基金可能於2034年用罄，且該公司調查發現正值壯年的千禧世代中約有60%的人不指望將來靠社安基金養老，因此特別整理了五個退休前應做好的理財規畫；就算社福系統無力支持，做好以下五件事，也能讓你的退休生活不致窮困潦倒。

1. 立刻開始儲蓄：「普遍存在退休及存款」(Ubiquity Retirement+Savings)顧問公司副總裁米多斯(Andrew Meadows)說：「時間是儲戶的最大優勢，愈早開始在銀行存複利存款，將來獲得的利息就愈多；就算你現在沒有任何儲蓄規畫，做就對了，從現在開始存款。」

2. 參與公司的退休計畫：如果你們公司有401(k)或403(b)的退休計畫，務必參加；財富顧問管理公司「家富柏格」(Homrich Berg)首席財務長羅森加藤(Jeff Rosengarten)直言：「這是免費的財富。」

3. 積極投資：如果距離退休還有一段時間，可以考慮承擔風險稍高的一些投資組合，羅森加藤說：「如果能夠維持至少25年的長期投資，那麼這些投資組合就算遭逢失利也有很高的機會可以修正回來」；當然，如果不想蒙受太高不確定性，財顧公司「主教退休計畫」(Cardinal Retirement Planning)執行長艾米斯(Doug Amis)推薦可以考慮「EE債券」；他說：「I系列債券(Series I bonds)的高利率可能會因為通膨而損失，但EE債券保證每20年翻一番。」

4. 設定自動儲蓄：如果有參加公司的儲蓄計畫，薪水的一部份本來就會自動扣繳；如果你沒加入或是公司沒有儲蓄計畫，那麼最好為自己的帳戶設定自動轉帳。

5. 量入為出：為了讓退休以後的生活仍能自食其力，現在「堅持嚴格依照每月預算額度消費」非常重要，每月消費金額必須要低於自己的能力；賽克斯頓財顧公司(Sexton Advisory Group)執行長賽克斯頓(Steve Sexton)說：「差不多每三個月檢查一下自己的財務狀況，確保自己依計畫花錢，對自己負責。」

退休前做好的理財規畫，就算社福系統無力支持，生活也不致窮困潦倒。（路透）

別再自我欺騙 警惕這些謊言

理想與現實之間出現明顯差距的狀況，退休之後經常遇到。理財專家特別提醒銀髮族要打破迷思，警惕這些自我欺騙的謊言：

1.靠社安金就夠過日子

社會安全局(Social Security Administration，SSA)指出，社安金金額大約只有就業時期薪水收入的40%。退休後若要完全靠社安金生活，必須大幅縮衣節食，否則就要另闢財源才行。

2.紅藍卡會全額負擔醫療開銷

聯邦醫療保險 計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)持有人仍需自掏腰包繳交保費、自付款(copayments)自付額(deductibles)。對老年人來說，加起來也是一筆開銷。

3.退休之後不太需要收入

與工作有關的花費雖在退休之後將減少，但其他開銷則幾乎相同。財務專家建議，要過舒適的退休生活，最好維持退休之前80%的收入水準。

4.社安金不必繳稅

退休後的總收入(combined income)個人若超過每年2萬5000元，夫妻超過3萬2000元，社安金則可能要扣稅。如果符合扣稅資格，則85%的社安金都可扣稅。

5.船到橋頭自然直

無論將來是好是壞，預先做好退休規畫，都能在面對變動時更有依靠。

6.存退休金 太早(或太晚)了

退休存款不能等，退休時手邊有錢總比沒錢來得強。

7.不需要找理財顧問

財務專家能幫退休族規畫如何安全投資，以合理步驟達到財務目標，並為人生大事的金錢規畫提供建議，包括配偶過世或罹患長期疾病等。

8.不需要預立遺囑或信託

若無遺囑，州政府將決定財產由誰繼承、被撫養人交給誰照顧。專家說，並非所有人都需要生前信託(living trust)，但絕大多數的人都需要立遺囑，而且不要等到退休之後才去做。

9.終於有時間去旅遊了

現實的退休生活充滿複雜變數，舉例來說，2022年的各種生活開銷，就比2018年貴了不少。多年之前許下的旅遊願望，或許現在已經無力負擔。專家建議，旅遊之前不妨申辦一張可以累積旅遊點數紅利的信用卡。（編譯顏伶如整理）