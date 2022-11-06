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封面故事／5辦法 處方藥省錢

記者顏伶如
退休民眾即使參加了服務不錯的健保計畫，每月保費、處方藥品等花費恐怕還是頗為可觀。（Getty Images）
退休民眾即使參加了服務不錯的健保計畫，每月保費、處方藥品等花費恐怕還是頗為可觀。（Getty Images）

退休民眾即使參加了服務不錯的健保計畫，每月保費、處方藥品等花費恐怕還是頗為可觀。以下五種辦法可望降低聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)的處方藥物開銷：

1.紅藍卡「額外補助」計畫(Extra Help)

社會安全局(Social Security Administration，SSA)為低收入紅藍卡持有人提供補貼，可以用來支付處方藥物計畫保費或每年的自付額(deductibles)、自付款(copayments)。根據估計「額外補助」計畫可以讓參加者每年省下大約5100元。

符合資格並登記參加「額外補助」計畫的民眾，每種學名藥(generic drugs，又稱通用名藥物、非專利藥)的自掏腰包開銷保證將在3.95元以下，每種原廠品牌藥(brand-name drugs)花費則保證在9.85元以下。民眾可以上網參加「額外補助」計畫，或撥打社會安全局免費專線(800)772-1213。

2.病患財務協助計畫(Patient Assistance Programs)

製藥廠商提供的病患財務協助計畫，參加資格是以收入、參加健保方案以及居住地點做為標準。紅藍卡設有讓民眾搜尋的簡便平台，尋找藥廠的病患財務協助計畫。

3.如何節省胰島素開銷

D部分老年人省錢模式計畫(Part D Senior Savings Model Program)是多項紅藍卡方案的彙整，自付款35元以下可在系統內(in-network)藥局拿到30天的胰島素。這項低花費胰島素計畫是在2021年初推出，目前約有2150項D部分方案已經加入。

4.善用處方藥物省錢應用程式GoodRx

GoodRx雖然不能與紅藍卡一起使用，卻可考慮做為紅藍卡的替換管道，在某些情況下可以達到省錢目的，例如藥品不在紅藍卡給付範圍之內、GoodRx藥價比紅藍卡更便宜、今年無法達到自付額額度等。

5.州政府處方藥協助計畫(State Prescription Assistance Programs)

某些州政府設有處方藥協助計畫，讓紅藍卡持有人登記參加。民眾可以利用紅藍卡網站搜尋功能查詢。值得注意的是，州政府計畫通常有許多資格限制，可以獲得折扣的藥品，通常也只能透過少數參加計畫的藥局才能取得。

最後，挑選適合自己的紅藍卡處方藥物D部份計畫，通常需要耗費許多時間，內容則複雜難懂。州健康保險

援助計畫(State Health Insurance Assistance Program，SHIP)系統提供訓練有素的非營利義工，為民眾提供一對一諮詢。

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