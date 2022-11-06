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星座／11月6日至11月12日 天蠍座收穫欣喜 金牛座面對阻力

科技紫微網

11月6日--11月12日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

此時不是開始新戀情或接受新工作的好時機，你面對的阻力會比你想像的還要大。最好還是按部就班，遵照原來的軌跡，做熟悉的事情。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

雙子座

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計劃，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制情緒的蔓延，小心人際關係走向低谷。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力表現很突出，這會使你在團隊協作中收益良多。在充當他人的和事佬方面，你也能做得得心應手。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

射手座

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

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