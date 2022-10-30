我們與槍的距離／華人談槍：不當「擁槍」的傳教士

Eric Teng持空槍示範。（記者鄭怡嫣／攝影）

54歲的藥劑師Eric Teng，從他長島家中的槍櫃中隨機抽出一把槍，槍裡沒有子彈，他拉動機柄，扣下扳機，瞄準客廳牆面的一處，在重複的喀嚓聲中練習手感。

除此以外，他已經很少去靶場練習射擊，從一周的一至兩次逐步遞減到一季度射上一次，對他來說，槍主要是用來收藏，機械構造、歷史背景，這其中都是大哉問，今年雖心生克制，但也已經買下九把新槍。

紐約Eric Teng：絕不將槍示人

每買一把槍，他都會回家上香禮拜，給槍也「開一開光」，期望它們不要傷人、傷動物、出現意外，別人找他打獵，他也從來都是拒絕。

「我的槍是和平之槍，夢裡也沒有射擊過別人」，他說，家中有人作客，除非是客人主動談及，否則絕不將槍枝示人。更不當擁槍的傳教士。

在黑人的命也是命 運動爆發時，Eric Teng在皇后區經營的藥局，接近其中一處肆亂地點，他曾考慮攜槍自衛，但被自己的警察 兼律師好友勸解，紐約州法並不傾向持槍者，持槍者只有證明無路可逃，被逼死角，有生命危險，才可舉槍自衛，不然仍會先遭致起訴，「從法律觀點，沒有必要帶槍，我也不想自找麻煩。」他說。

在入手新槍後，Eric Teng會攜槍上香禮拜，祈禱槍枝不會造成任何意外。(圖：鄧卓賢提供)

1990年，Eric Teng由台灣移民美國，在台服兵役期間，他已操練過長槍，來美國以後，他有時會去射擊場練習，但直到四年前，通過警察朋友對槍證的普及，他才買下了第一把槍。

與許多擁槍者一樣，Eric Teng支持憲法第二修正案，對他來說，槍可以殺人，也可以救人，槍本無錯，錯的是濫用槍枝的個人；而政府將矛頭指向特定型號的槍，也是找錯對象。大案發生，政策急改，就像「因噎廢食」，「你吃飯會噎到，難道就不要吃飯嗎？」，經充分討論與基於證據的立法與作法，才更可靠

David Mei在靶場練習射擊。(圖：David Mei提供)

新州 David Mei：打心裡挺控槍

地產經紀人David Mei從小對槍枝也並不陌生，他的叔叔是隨身佩槍的中高階警官，1995年由台灣來到美國後，住在新州的他，有時會到隔壁賓州的靶場射擊，他上子彈的速度很快，逐漸在一小時能打出300發子彈，對他而言，這是一種紓壓的方式，也是一種運動。

六年前，David Mei的辦公室兩周內遭竊三次，他上庭指認的嫌犯，判罪成入獄，但90天以後，他收到法院發出罪犯刑滿釋放通知，考慮到兩人住得很近，他在警察的建議下申請了槍證，開始把戒菸的錢省下來，像藝術品一樣收藏槍枝。

David Mei家中槍櫃。(圖：David Mei提供)

David Mei同樣沒有帶槍出門的習慣，主要是受新州槍法約束。

David Mei認為，八成以上的持槍人都需要再教育，沒有達到可以攜槍自衛的情況，而在此背景下若鬆綁槍枝管理，令人擔心，也無必要；他把槍枝當成藝術品，在酒櫃羅列，擦淨觀賞，但打從心裡更贊成控槍。擁槍的義務和責任，「很重很大」，如果美國全面禁槍，他對處理手上30多把藏槍毫無異議，但他認為，用法律去約束擁槍權，有時僅能適得其反，一旦政府有控槍風聲露出，更刺激群眾買槍。

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