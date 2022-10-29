我們與槍的距離／熟記4個步驟 教孩子正面應對槍擊案

水牛城超市濫殺案，許多傷者送到醫院後不治。（美聯社）

家長在教導孩童槍枝安全方面扮演重要角色，透過不斷地告知提醒，能讓孩子記住遇到危險時的標準安全程序，全國步槍協會(NRA)的槍枝安全教育 推廣項目Eddie Eagle GunSafe提供安全指導守則，讓家長參考教育孩子面對槍枝威脅時該如何應對。

首先，熟記這四個步驟：停止動作、不要觸碰、離開現場、告訴大人。(Stop. Don't touch. Run away. Tell a grown-up.")

停止動作

第一步相當關鍵，停止動作能為您的孩子爭取時間，讓孩子有餘裕思考接下來的指示。

不要觸碰

提醒孩子不要觸碰槍枝，以免擦槍走火，發生無法挽回的悲劇。

離開現場

告訴孩子遠離槍枝，不僅能避免他們觸摸槍枝的可能，也能降低被槍枝射擊的風險。

告訴大人

如果父母或監護人恰好不在場，教導孩子尋找值得信任的成人、鄰居、親戚或教師，告知他們有關槍枝的事情。

槍口下喪命原因分析（資料來源：聯邦疾病防治中心CDC）

另外，確保任何人在未經同意的情況下不得接觸槍枝，擁有槍枝的人應該妥善保管，避免落入未獲許可的人手中，尤其得避免讓孩子接觸。

不要忌諱與孩子談論槍枝和槍枝安全議題，替孩子消除槍枝的神祕感能夠大大減少他們的好奇心，更願意遵守安全指導。

確認孩子清楚瞭解玩具槍和真槍的差異，以及虛擬情況和現實生活的不同。在擁有槍枝的家庭裡，孩童的安全完全取決於父母及槍枝所有人是否落實基本原則。

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