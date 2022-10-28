仇亞、暴力… 探索亞裔擁槍潮 有槍才安全？

審議擁槍權案期間，許多人擔心購槍權益受限，紛紛「搶購」。圖為加州庫爾富市一家槍店外面，顧客大排長龍。（美聯社）

選舉控槍議題 亞太選民關注

進步派夥伴聯盟「亞太裔勝利聯盟」(AAPI Victory Alliance)在期中選舉前發布的最新民調顯示，控槍是亞太裔選民此次期中選舉最在意的非經濟議題。

亞太裔勝利聯盟執行主任瓦朗‧尼可瑞(Varun Nikore)指出，「這個議題對亞太裔選民很關鍵，且與共和黨宣傳的犯罪論述不同。在所有亞太裔群體中，控槍是首要非經濟議題，因為它對我們有色人種的影響迅速擴大。」

她說：「美國今年已經發生超過400件大規模槍擊案，美國人需要國會挺身而出，協助拜登政府和國會通過控槍法案，即刻終結槍枝暴力。」

新冠疫情爆發之後，針對亞裔的仇恨犯罪 事件激增，許多亞裔民眾選擇擁槍自保；若此趨勢持續，有可能翻轉亞裔的極低擁槍率，但是這樣的情勢也引起控槍團體不滿，甚至認為槍枝業者「趁人之危」，在亞裔處於險境時大肆拓展這塊市場。

2021仇亞犯罪 16城增145%

疫情期間，美國槍枝銷售大幅增加，2020年3月到5月，消費者購買逾210萬把槍，槍枝相關的傷害案件比2019年同期增加766件。聯邦疾病防治中心(CDC)2020年數據顯示，2019年與槍枝相關的事件共造成3萬9707人死亡；「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)的數字則顯示，僅2021年，全國就有4萬3500人死於槍下。

時代雜誌(Time)報導，制止亞太裔仇恨組織(Stop AAPI Hate)的數據顯示，2020年3月至2021年3月間，國內發生超過6600件針對亞裔的仇恨犯罪，較前一年同期增74%；聖伯納汀諾加州州立大學(Cal State San Bernardino)分析各地警局數據後發現，美國最大的16座城市，針對亞裔的仇恨犯罪在2021年增加145%。

甚至連年長者也會成為仇恨犯罪的目標，而最讓亞裔恐懼的事件，則莫過於去年3月造成包括六名亞裔婦女在內、八人死亡的亞特蘭大槍擊案；在舊金山的專業射擊教練克里斯·程(Chris Cheng，均音譯)表示，當前亞裔的恐慌氛圍「已達此生曾見的最高水平」。

亞裔購槍自保 上半年增42%

國家射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation，NSSF)推估，2020年上半年，購買槍枝的亞裔較去年同期增加42%；在紐約州明尼歐拉(Mineola)，經營槍枝用品店的龔吉米(Jimmy Gong)表示，亞裔民眾的槍枝採購量在疫情爆發後增加100%。

但根據調查，亞裔包括華裔、韓裔、印度裔支持控槍比率最高，都有68%，這與擁槍的成長趨勢恰成有意思的對比。

沒有官方數據，只有推估、或是個別零星資料，是因為槍枝通常不是亞裔文化的一部分，故擁槍率極低，低到談到槍枝與族裔間的議題時，都會自動忽略亞裔的程度；就算是疫情爆發後亞裔購買槍枝量暴增，NSSF調查104家槍枝用品店後也發現，2020年上半年亞裔買家的比率也只有4%左右。

多項報告指出，2020年3月初全美槍枝購買需求激增，其中亞裔購槍人數在2020年1月到6月增加43%；學者認為，這可能是因為疫情爆發後的仇亞言辭和相關暴力，亞裔採取應對舉措。

不過相較於時代雜誌的報導，「母親崛起」(MomsRising)發布新聞稿指責，包括NSSF在內的槍枝產業及提倡擁槍權的團體在「趁人之危」，順便打著「多元」的名號拓展這塊潛力十足的市場，但是提高亞裔擁槍率，只是讓槍枝產業賺得盆滿缽滿，卻會讓亞裔付出更多死傷代價。CDC的數據顯示，1999年至2019年間，逾1萬名亞裔死於槍下。

「母親崛起」副主席葛洛莉雅‧潘(Gloria Pan)表示，「擁槍就有安全」是槍枝團體「兜售的神話」，「所有的研究都表明，擁槍率愈高，就愈多槍枝死傷」，亞裔就是因為擁槍率極低，涉及的亞裔的槍枝暴力才會如此之少，「亞裔美國人絕不能對這個神話埋單」。

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