我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

仇亞、暴力… 探索亞裔擁槍潮 有槍才安全？

編譯陳韻涵洪毅／綜合報導
審議擁槍權案期間，許多人擔心購槍權益受限，紛紛「搶購」。圖為加州庫爾富市一家槍店外面，顧客大排長龍。（美聯社）
審議擁槍權案期間，許多人擔心購槍權益受限，紛紛「搶購」。圖為加州庫爾富市一家槍店外面，顧客大排長龍。（美聯社）

前言：新冠疫情爆發，引起一波仇恨亞裔浪潮，許多受到威脅或者擔心遭到暴力的亞裔，紛紛擁槍以自保；然而，亞裔反暴力團體卻大聲疾呼，擁槍反易使亞裔陷入危險境地。本報系列報導這一波亞裔擁槍潮「我們與槍的距離」，從擁槍者、反槍者角度探索，到底擁槍是否能帶來安全，並實地訪問華裔槍主，傾聽他們買槍的動機。

選舉控槍議題 亞太選民關注

進步派夥伴聯盟「亞太裔勝利聯盟」(AAPI Victory Alliance)在期中選舉前發布的最新民調顯示，控槍是亞太裔選民此次期中選舉最在意的非經濟議題。

亞太裔勝利聯盟執行主任瓦朗‧尼可瑞(Varun Nikore)指出，「這個議題對亞太裔選民很關鍵，且與共和黨宣傳的犯罪論述不同。在所有亞太裔群體中，控槍是首要非經濟議題，因為它對我們有色人種的影響迅速擴大。」

她說：「美國今年已經發生超過400件大規模槍擊案，美國人需要國會挺身而出，協助拜登政府和國會通過控槍法案，即刻終結槍枝暴力。」

新冠疫情爆發之後，針對亞裔的仇恨犯罪事件激增，許多亞裔民眾選擇擁槍自保；若此趨勢持續，有可能翻轉亞裔的極低擁槍率，但是這樣的情勢也引起控槍團體不滿，甚至認為槍枝業者「趁人之危」，在亞裔處於險境時大肆拓展這塊市場。

2021仇亞犯罪 16城增145%

疫情期間，美國槍枝銷售大幅增加，2020年3月到5月，消費者購買逾210萬把槍，槍枝相關的傷害案件比2019年同期增加766件。聯邦疾病防治中心(CDC)2020年數據顯示，2019年與槍枝相關的事件共造成3萬9707人死亡；「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)的數字則顯示，僅2021年，全國就有4萬3500人死於槍下。

時代雜誌(Time)報導，制止亞太裔仇恨組織(Stop AAPI Hate)的數據顯示，2020年3月至2021年3月間，國內發生超過6600件針對亞裔的仇恨犯罪，較前一年同期增74%；聖伯納汀諾加州州立大學(Cal State San Bernardino)分析各地警局數據後發現，美國最大的16座城市，針對亞裔的仇恨犯罪在2021年增加145%。

甚至連年長者也會成為仇恨犯罪的目標，而最讓亞裔恐懼的事件，則莫過於去年3月造成包括六名亞裔婦女在內、八人死亡的亞特蘭大槍擊案；在舊金山的專業射擊教練克里斯·程(Chris Cheng，均音譯)表示，當前亞裔的恐慌氛圍「已達此生曾見的最高水平」。

亞裔購槍自保 上半年增42%

國家射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation，NSSF)推估，2020年上半年，購買槍枝的亞裔較去年同期增加42%；在紐約州明尼歐拉(Mineola)，經營槍枝用品店的龔吉米(Jimmy Gong)表示，亞裔民眾的槍枝採購量在疫情爆發後增加100%。

但根據調查，亞裔包括華裔、韓裔、印度裔支持控槍比率最高，都有68%，這與擁槍的成長趨勢恰成有意思的對比。

沒有官方數據，只有推估、或是個別零星資料，是因為槍枝通常不是亞裔文化的一部分，故擁槍率極低，低到談到槍枝與族裔間的議題時，都會自動忽略亞裔的程度；就算是疫情爆發後亞裔購買槍枝量暴增，NSSF調查104家槍枝用品店後也發現，2020年上半年亞裔買家的比率也只有4%左右。

多項報告指出，2020年3月初全美槍枝購買需求激增，其中亞裔購槍人數在2020年1月到6月增加43%；學者認為，這可能是因為疫情爆發後的仇亞言辭和相關暴力，亞裔採取應對舉措。

不過相較於時代雜誌的報導，「母親崛起」(MomsRising)發布新聞稿指責，包括NSSF在內的槍枝產業及提倡擁槍權的團體在「趁人之危」，順便打著「多元」的名號拓展這塊潛力十足的市場，但是提高亞裔擁槍率，只是讓槍枝產業賺得盆滿缽滿，卻會讓亞裔付出更多死傷代價。CDC的數據顯示，1999年至2019年間，逾1萬名亞裔死於槍下。

「母親崛起」副主席葛洛莉雅‧潘(Gloria Pan)表示，「擁槍就有安全」是槍枝團體「兜售的神話」，「所有的研究都表明，擁槍率愈高，就愈多槍枝死傷」，亞裔就是因為擁槍率極低，涉及的亞裔的槍枝暴力才會如此之少，「亞裔美國人絕不能對這個神話埋單」。

●點這裡  看「我們與槍的距離」專題

亞裔 疫情 仇恨犯罪

上一則

美公布國防戰略：中國具全面且嚴重威脅

延伸閱讀

控槍、墮胎權關鍵… 伊高院法官選戰 兩黨爭奪激烈

控槍、墮胎權關鍵… 伊高院法官選戰 兩黨爭奪激烈
屋崙遏制槍枝30天計畫奏效 與去年同比下降25%

屋崙遏制槍枝30天計畫奏效 與去年同比下降25%

打擊槍枝暴力 霍楚撥款擴大施行紅旗法

打擊槍枝暴力 霍楚撥款擴大施行紅旗法
過度執法？水煙館保全配槍 遭警鎖喉壓制、抓頭撞地

過度執法？水煙館保全配槍 遭警鎖喉壓制、抓頭撞地

熱門新聞

本周三(19日)的西雅圖，空氣質量因山火影響，測得為全球最差的城市。(美聯社)

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

2022-10-21 16:02
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30
習近平若放鬆管制，應能緩解民怨，但他是否有這個意願，目前仍不確定。（美聯社）

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

2022-10-23 07:33
近來西方國家都希望沙烏地阿拉伯提高石油產量，以壓低居高不下的油價。路透

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

2022-10-27 10:11

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議