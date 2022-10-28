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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

我們與槍的距離／原本看到槍械照會焦慮…亞裔婦搖身變擁槍派

記者顏伶如／綜合報導
新冠疫情推高美國犯罪浪潮，許多人選擇擁槍自衛。（美聯社）
新冠疫情推高美國犯罪浪潮，許多人選擇擁槍自衛。（美聯社）

住在加州杜尼(Downey)的韓裔婦女金斯娜(Svetlana Kim，音譯)原本對槍枝充滿恐懼，就連看到槍械照片都會出現焦慮感。然而，原為「反槍人士」的她，今年3月3日搖身一變，成了一把春田兵工廠(Springfield Armory)手槍的新主人。

讓她立場改變的原因在於，新冠疫情發生後，像金斯娜一樣有著亞裔面貌的民眾，無緣無故在散步、購物或搭乘公車或火車時遭到推打、踢倒在地，被毆打、被刺傷或被割傷。一起又一起的仇亞事件，反映了亞裔民眾淪為種族歧視攻擊目標的殘酷現實，只因為被誤解為散布新冠病毒。

幾位擁有隨身攜槍執照的加州槍主，在靶場練習。(美聯社)
幾位擁有隨身攜槍執照的加州槍主，在靶場練習。(美聯社)

金斯娜覺得自己可能成為下一個受害者。她接受時代雜誌(TIME)訪問時說，看到亞裔民眾純粹因為族裔身分而遭到隨機攻擊，讓她對槍枝的看法出現轉變。

報導指出，像金斯娜一樣的亞裔民眾，不再奢望問題發生時會有旁觀者出手相救，因此紛紛調整亞洲文化對槍枝的根深柢固看法，同時克服某些語言障礙，開始加入買槍行列。

雖然亞裔民眾擁槍並沒有官方統計數據，但「全國射擊運動基金會」(National Shooting Sports Foundation，NSSF)指出，2020年前六個月裡，亞裔民眾購買槍枝與彈藥的數量，比2019年同期增加了42%。

紐約米尼奧拉(Mineola)「吉米運動用品行」(Jimmy's Sportshop)老版龔吉米(Jimmy Gong，音譯)、曾傑(Jay Zeng，音譯)表示，疫情發生之後，槍枝與胡椒噴霧(pepper spray)都變得非常暢銷，由於一連串仇亞攻擊事件讓亞裔民眾心生害怕，因此亞裔消費者購買槍枝數量增加了100%。

47歲的龔吉米說，仇亞攻擊讓亞裔社區人心惶惶，尤其是某些亞裔消費者上門買槍時，訴說著曾經遭人鎖定行搶、攻擊，或者家裡遭到歹徒入侵的慘痛經歷。他說：「有些人是鼻青臉腫的到店裡來買槍。」

非營利組織「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」(Stop AAPI Hate)論壇統計顯示，從2020年3月到2021年3月之間，全美各地接獲通報的仇亞案件增加大約74%，來到6600件。各種暴力手段讓亞裔社區為之震驚，特別是紐約、加州的亞裔社區頻頻發生亞裔老年人成為攻擊目標的案例，消息傳出更是引起國際關注。

2021年3月16日，亞特蘭大地區發生三起按摩店槍擊案，八名死者當中有六人為亞裔婦女。亞特蘭大槍擊屠殺案發生之後，非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)進行問卷調查結果發現，平均每5名亞裔受訪者當中，就有1人直指亞裔遭到暴力對待的主要原因就是前總統川普，因為川普把新冠病毒說成「中國病毒」(China virus)或「功夫流感」(kung flu)，讓亞裔民眾成了代罪羔羊。

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亞裔 加州 疫情

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