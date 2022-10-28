我們與槍的距離／64%支持新槍法 78%卻說無助遏制暴力

不少人購槍前後，會到靶場練槍。（美聯社）

全國公共電台(NPR)報導，由於全美槍擊案頻傳，就連許多本身就擁有槍枝的民眾都支持加強管制，不過因為擔心被視為「控槍份子」而不敢發聲；同時，丕優民調 中心(Pew Research Center)民調也指出，全美多達64%的民眾支持強化槍枝管控，顯然不少擁槍的民眾也贊成，但認為即便加強管制仍無助於遏止槍枝暴力者高達78%。

塔夫茨大學(Tufts University)公衛專家席格(Michael Siegel)，許多本身有槍枝的民眾之所以不敢發聲，是因為怕被視為與他們認為「想全面剝奪擁槍權」的控槍主義者的「同路人」；席格說：「支持控槍的擁槍民眾很害怕成為眾矢之的。」

美9年來大規模槍擊案（資料來源：槍枝暴力檔案）

德州 夏洛特(Charlotte)的擁槍民眾斯莫爾(Richard Small)表示，原本他對於這些議題沒有太強烈的意見，但自從德州烏瓦德(Uvalde)小學槍擊案爆發後，體認到「講話愈大聲就愈容易被聽到」，因此變得較為活躍，積極以全國步槍協會成員的身分在當地媒體露面，向外界表達「不是所有擁槍的人都反對加強槍枝管控」的聲音。

斯莫爾說：「我希望擁槍的人也可以發聲表示我們也認為『減緩大屠殺』有其急迫性，我們才是沉默的大多數。」

對此，席格表示贊同，他認為支持控槍的擁槍者是否發聲很重要，他說：「如果擁槍者可以出來發聲，向外界表達『你可以不認同擁槍，但需尊重擁槍是正當憲法權利』的觀點，才能讓美國在槍枝管控上更進一步，也促成雙邊對話理解。」

疫情期間亞裔擁槍分析（資料來源:預防醫學報告）

艾普索斯(Ipsos)民調公司研究員傑克森(Chris Jackson)指出，即便是共和黨 支持者，也有超過半數傾向把票投給支持加強管制槍枝的候選人，顯見控槍其實是兩黨支持者的共識，只是「完全反對槍枝管制」的人在控槍議題上特別活躍，導致外界有「擁槍者都反對控槍」的刻板印象。

傑克森說：「我們的數據表示支持控槍的共和黨支持者不必然是『政治上的輸家』，只是向外界傳達『我有權利擁槍，但同時我也認為擁槍應受適當限制』的觀點。」

與此同時，丕優民調6月底至7月初的民調也發現，在拜登總統6月25日簽署最新控槍法案後，全美多達64%的民眾支持加強管制，只有32%的人強烈反對；但當被問及「新法是否有助於降低槍枝暴力」時，卻有高達78%的民住認為只有「一點點幫助」或「根本沒幫助」，因此有多達63%的受訪民眾稱期待看到國會進一步的控槍立法。

事實上，「加強槍枝管控、減少槍枝暴力」某種程度上已成為全民共識，丕優的民調結果不論從政治意識形態、族裔、年齡、學歷、收入、性別等各項變項觀察，支持加強槍枝管控的民眾數量都壓倒性地多於反對管控者。

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