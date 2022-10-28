我們與槍的距離／疫情遭歧視 亞裔買槍拒淪「暴力受害者」
東密西根大學(EMU)與安娜堡密西根大學(UMich)公衛、心理學系與健康、槍枝傷害中心學者進行研究，成果今年春季發表於「預防醫學報告」(Preventive Medicine Reports)期刊，分析美國亞裔在新冠肺炎疫情期間的種族和歧視經驗與槍枝相關行為的風險，結果發現曾遭歧視的亞裔更傾向擁槍自重。
學者指出，疫情導致的經濟困境、社會孤立、心理困擾是造成槍枝暴力傷亡情況增加的原因；占全美人口約6.6%的亞裔在疫情之初飽受歧視、仇恨且淪為暴力受害者。
聖貝納迪諾加州大學(CSUSB)刑事司法學系教授列文(Brian Levin)創辦的「仇恨與極端主義研究中心」(Center for Study of Hate and Extremism)2021年報告指出，疫情期間全美16大城的反亞裔仇恨犯罪事件增加145%。
受到反亞裔仇恨等種族歧視經驗使然，加上保護個人和守護家庭的使命感驅使，部分亞裔認為有必要買槍，但這也可能增加擁槍者涉入槍械暴力事件的風險。
多項報告指出，2020年3月初全美槍枝購買需求激增，其中亞裔購槍人數在2020年1月到6月增加43%；學者認為，這可能是因為疫情爆發後的仇亞言辭和相關暴力，亞裔採取應對舉措。
調查人員2020年12月到2021年1月期間，透過線上問卷蒐集跨領域數據，最終取得全美916個有效的亞裔樣本，篩選標準包括人口分布、槍枝相關風險，疫情後的三類種族歧視經驗。
逾半受訪者 疫情後決定買槍
調查發現，疫情開始後購買槍枝的受訪者中，有54.6%的人首次購槍；而在這些擁槍者中，42.8%的人會把子彈上膛後收藏，另有47.1%人的會把槍放在未上鎖的櫃子中。
疫情以來，超過38%的個別擁槍者更常攜槍，亞裔受訪者感受到文化面種族歧視增多，於是更傾向購槍，與種族主義、疫情相關的各種壓力成為刺激亞裔購槍的因素。
報告指出，槍枝傷害是美國一大公衛問題，遭受種族歧視的經驗，可能增加少數族群涉入槍枝暴力或淪為槍枝相關暴力被害人的風險。
而更重要的結果是，研究發現不論是親身遭到種族主義；或是在如網站論壇、社群平台、新聞媒體、政治人物等管道下看到的文化種族主義；還是預期會遭遇種族主義的心理壓力，都與購槍的動力呈現正相關。
密西根大學公衛學院研究人員謝馨方(Hsing-Fang Hsieh，音譯)表示，這份研究不只是研究種族主義與擁槍的關係，還研究亞裔槍枝存放方式及攜帶的頻率及習慣，進而剖析槍枝暴力的風險，例如發生衝突的時候擦槍走火，或是存放不慎造成的意外等。
亞裔槍枝暴力風險 跟著提高
謝馨方說，這份研究表明，種族主義與擁槍趨勢上升有直接關係，且種族主義會升高亞裔受到槍枝暴力的風險。
這份研究的目標是能夠針對這個局面，讓公衛機構在研擬政策的時候，更加專注於防治槍枝暴力。
這份研究的主要作者、東密西根大學護理學教授吳祖音(Tsu-Yin Wu)表示，身為一名公衛學者及護理師，該專注的是「如何保護所有人」，不只是那些買槍自保的人，還包括他們周遭的社區鄰里的安全，進而是整個社會的安全。
吳祖音表示，亞裔與疫情、種族主義、槍枝等方面的深入研究，現在屬「迫切需要」。
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