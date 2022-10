我們與槍的距離／疫情遭歧視 亞裔買槍拒淪「暴力受害者」

在加州亞凱迪亞的槍店裡,亞裔布萊恩生平第一次買槍,他說購槍是防身,也想保護家人。(美聯社)

東密西根大學(EMU)與安娜堡密西根大學(UMich)公衛、心理學系與健康、槍枝傷害中心學者進行研究,成果今年春季發表於「預防醫學報告」(Preventive Medicine Reports)期刊,分析美國亞裔 在新冠肺炎疫情 期間的種族和歧視經驗與槍枝相關行為的風險,結果發現曾遭歧視的亞裔更傾向擁槍自重。

學者指出,疫情導致的經濟困境、社會孤立、心理困擾是造成槍枝暴力傷亡情況增加的原因;占全美人口約6.6%的亞裔在疫情之初飽受歧視、仇恨且淪為暴力受害者。

美9年來大規模槍擊案(資料來源:槍枝暴力檔案)

聖貝納迪諾加州大學(CSUSB)刑事司法學系教授列文(Brian Levin)創辦的「仇恨與極端主義研究中心」(Center for Study of Hate and Extremism)2021年報告指出,疫情期間全美16大城的反亞裔仇恨犯罪事件增加145%。

受到反亞裔仇恨等種族歧視 經驗使然,加上保護個人和守護家庭的使命感驅使,部分亞裔認為有必要買槍,但這也可能增加擁槍者涉入槍械暴力事件的風險。

多項報告指出,2020年3月初全美槍枝購買需求激增,其中亞裔購槍人數在2020年1月到6月增加43%;學者認為,這可能是因為疫情爆發後的仇亞言辭和相關暴力,亞裔採取應對舉措。

疫情期間亞裔擁槍分析(資料來源:預防醫學報告)

調查人員2020年12月到2021年1月期間,透過線上問卷蒐集跨領域數據,最終取得全美916個有效的亞裔樣本,篩選標準包括人口分布、槍枝相關風險,疫情後的三類種族歧視經驗。

逾半受訪者 疫情後決定買槍

調查發現,疫情開始後購買槍枝的受訪者中,有54.6%的人首次購槍;而在這些擁槍者中,42.8%的人會把子彈上膛後收藏,另有47.1%人的會把槍放在未上鎖的櫃子中。

在加州亞凱迪亞的槍店裡,亞裔布萊恩生平第一次買槍,他說購槍是防身,也想保護家人。(美聯社)

疫情以來,超過38%的個別擁槍者更常攜槍,亞裔受訪者感受到文化面種族歧視增多,於是更傾向購槍,與種族主義、疫情相關的各種壓力成為刺激亞裔購槍的因素。

報告指出,槍枝傷害是美國一大公衛問題,遭受種族歧視的經驗,可能增加少數族群涉入槍枝暴力或淪為槍枝相關暴力被害人的風險。

而更重要的結果是,研究發現不論是親身遭到種族主義;或是在如網站論壇、社群平台、新聞媒體、政治人物等管道下看到的文化種族主義;還是預期會遭遇種族主義的心理壓力,都與購槍的動力呈現正相關。

密西根大學公衛學院研究人員謝馨方(Hsing-Fang Hsieh,音譯)表示,這份研究不只是研究種族主義與擁槍的關係,還研究亞裔槍枝存放方式及攜帶的頻率及習慣,進而剖析槍枝暴力的風險,例如發生衝突的時候擦槍走火,或是存放不慎造成的意外等。

亞裔槍枝暴力風險 跟著提高

謝馨方說,這份研究表明,種族主義與擁槍趨勢上升有直接關係,且種族主義會升高亞裔受到槍枝暴力的風險。

這份研究的目標是能夠針對這個局面,讓公衛機構在研擬政策的時候,更加專注於防治槍枝暴力。

這份研究的主要作者、東密西根大學護理學教授吳祖音(Tsu-Yin Wu)表示,身為一名公衛學者及護理師,該專注的是「如何保護所有人」,不只是那些買槍自保的人,還包括他們周遭的社區鄰里的安全,進而是整個社會的安全。

吳祖音表示,亞裔與疫情、種族主義、槍枝等方面的深入研究,現在屬「迫切需要」。

