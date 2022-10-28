我們與槍的距離／賣家煽動恐懼 槍店開到哪 凶殺案增加到哪

2021年亞特蘭大一家亞裔經營的按摩院發生濫殺案，引起亞裔社區恐慌，推動了購槍自保的熱潮。(美聯社)

研究顯示，槍店開到哪裡，當地開槍殺人的案件就會增加；各地槍商為刺激槍枝銷售，利用煽動恐懼、鼓吹大男人主義和抗爭的方式行銷，成效頗佳。

科學人(Scientific American)雜誌報導，伊利諾州2014年通過允許攜槍外出的隱蔽攜槍(concealed carry ，相對於公開攜槍open carry)的法律，完成50州都通過隱蔽攜槍的拼圖。

美9年來大規模槍擊案（資料來源：槍枝暴力檔案）

芝加哥郊區槍店「Check Your 6」不只販售各式槍枝，還提供隱蔽攜槍教學，而該店只是2010年到2017年開設的數百家槍店之一。

社會科學研究網(SSRN)去年發布的一項研究分析全美2003年到2019年特定地區方圓100哩內新開槍店，當地與槍枝有關的謀殺案件往後幾年的變化，結果大多數非裔 社區首當其衝。

2014年以來，部分非裔社區的槍枝暴力事件驟增，這與當時聖路易斯警察 局長所稱的「弗格森效應」(Ferguson effect)相關，聖路易斯郊區弗格森當年發生無武裝非裔少年布朗(Michael Brown)遭警察殺害的事件；但前述研究作者認為，槍枝暴力事件增加實與該年不久前，多數非裔社區附近專賣手槍的商店驟增有關。

研究共同作者、中央密蘇里大學(University of Central Missouri)經濟學者強生(David Johnson)表示，2010年前槍店數量驟減，但三、四年後，謀殺案開始減少，而一旦槍店重回市場，刑案就會再次出現。

疫情期間亞裔擁槍分析（資料來源:預防醫學報告）

「科學人」報導指出，尚不清楚2010年槍店減少的緣故；「公共經濟學」期刊(Journal of Public Economics)2015年一項研究指出，可能與時任總統歐巴馬制定嚴格的控槍政策相關。

槍枝數量難以統計，部分歸因於缺乏聯邦槍枝登記，文獻仰賴飲彈自盡的紀綠、槍枝雜誌訂閱數和調查數據來推估特定地區究竟有多少槍，但新研究作者主張，這些數據並不精確。

研究團隊此次運用聯邦槍枝許可證的數據，作為槍枝可用性與代理衡量的標準，綜合比較聯邦調查局(FBI)的數據、聯邦疾病防治中心 (CDC)，以及人口普查局的統計數據，同時追蹤各郡凶殺案，結果發現新槍店開業後，方圓100哩區域內的凶殺案會在往後幾年增加3.9%。

另據「紐約時報」(NYT)報導，佛州槍枝經銷商2020年高呼「做男人中的男人」口號，盼藉此促進槍枝銷售。

槍店過去20年來持續審視槍枝市場，改變以往鼓吹狩獵的手法，轉而以維護人身安全，及對年輕人更有吸引力的軍武方式行銷；此外，槍店瞄準男性客戶，鼓吹自我防衛、大男人主義和誇大的恐懼感，後者策略非常成功。

即便買槍需要經過背景調查審核，2000年賣出的槍枝從850萬把增至去年的3890萬把，人們擁有的槍枝數量超過總人口數；另受到「防患未然」的恐懼心理因素影響，女性擁槍者迅速擴增。

紐時分析槍枝製造相關研究，以及擁槍權組織的法律和遊說行動發現，槍枝文化轉變的背後，其實是一連串共同商業和政治利益；槍枝製造商、擁槍者和民選官員齊力說服許多人必須擁槍，並為此放寬法律限制。

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