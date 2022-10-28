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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

我們與槍的距離／買槍防身？全美槍案死者 超過6成是自殺

編譯潘勛／綜合報導
近兩年，首次買槍的女性也不少，圖為新槍主填寫背景資料。（美聯社）
近兩年，首次買槍的女性也不少，圖為新槍主填寫背景資料。（美聯社）

最新研究指出，新冠疫情發作以來，全美購槍人數大增，專家警告說，很多人以為擁槍可以保護自己及家人，但一輩子卻都用不著，反而忽略槍枝在家容易孳生的危險；另外，2022年爆發多起大規模槍枝暴力案件，過後人們非但沒有拋棄槍枝，反而出於危機感，購槍件數猛增成倍。

一年內 510萬人買了第一把槍

疫情期間亞裔擁槍分析（資料來源:預防醫學報告）
疫情期間亞裔擁槍分析（資料來源:預防醫學報告）

數據顯示，2020年1月到2021年4月底之間，全美510萬人首購槍枝；專家對此表示憂心，因為首購槍枝，家裡的人都會碰到新的危險，例如槍枝走火、自殺或開槍殺人。

「內科學年鑑」(Annals of Internal Medicine)2021年12月新研究指出，2019年首次購買槍枝人數240萬人，到2020年升為380萬；論文主撰人米勒(Matthew Miller)指出，追蹤新購槍趨勢很重要，得以瞭解有多少人因擁槍在家而新添風險的全貌。

米勒指出，全美動槍致死案件逾六成是自殺，研究指出家裡可取得槍枝，自殺的風險大增，槍枝走火及殺害家人也攀升，女性成為被害人尤其嚴重。

米勒表示，雖然白人男性仍是全國擁槍最多人口，但研究進行期間發現，新購槍人士半數是女性，另近半是有色族裔；這種形態在2019及2020年都看得出來，所以並非新冠疫情獨一特色。

槍案頻傳 擁槍仍被視為安全象徵

美9年來大規模槍擊案（資料來源：槍枝暴力檔案）
美9年來大規模槍擊案（資料來源：槍枝暴力檔案）

德州烏瓦德(Uvalde)鎮小學發生大規模槍擊案後，限槍配套案迅速在國會通過，但更早之前全國發生的大型槍擊案餘波證明，這些案件非但沒能說服擁槍人：現在該是制定更多管制槍枝的時候，反而讓他們更深信自己該擁有槍枝，原因在他們認為槍枝是「安全的象徵」，居然有人想立法奪走他們的槍。

對很多捍衛擁槍權的人而言，槍管法律辯論的焦點在誰才能擁有槍枝；好人持槍，並無意用來傷人，但剝奪他們的槍枝，剩下來擁槍的就只有壞人了。

「全國步槍協會」(NRA)等擁槍權支持團體指出，限購槍枝不合理的原因，在槍枝黑市龐大，「歹徒根本不理睬槍枝管制法律」；守法的人難以買到槍枝，政府等於讓一般民眾碰到持槍歹徒時，變成待宰羔羊。擁槍權組織主張，更多人取得槍枝，一般犯罪就會下降。

洛杉磯加州大學精神學教授皮耶(Joseph Pierre)發表論文指出，對重視擁槍自衛的人而言，由守法的「好人」取走槍枝，但是毫無作為，預防「壞人」取得凶器，根本令人反感，不合邏輯。

雖然有這種聲浪，但不代表所有限槍措施全束手無策；民調指出，不分政治立場，絕大多數美國人反對心理有病的人購買槍枝；另外大多數人（比例較小）支持購槍時要查核背景。

但皮耶在自己論文的摘要中呼籲，要「做更多研究，才能解決一些兩難處境；例如該如何把恐懼化約到最小，把個人及大眾安全放到最大」，讓擁槍及限槍兩派人士，能找到共有立場，遵守奉行。

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疫情 槍擊 加州大學

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