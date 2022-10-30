大仁說財經／英國央行艱困 投資人無奈

英國央行目前處境猶如豬八戒照鏡子。（路透）

英格蘭銀行正努力遏制由英國 政府倉促地原本要舉債減稅而引發的危機（註：新任財相已取消減稅計畫），這場危機引發對該國金融市場可能再次失控的擔憂。

在已下台的前財政部長夸騰(Kwasi Kwarteng)公布備受批評的啟動經濟計畫、並引發投資人反抗後，英國債市和英鎊仍面臨巨大壓力，即使英國央行已採取三項緊急干預措施。

指標10年期英國政府債券殖利率 和30年期債券殖利率大幅飆升，也推高了政府、房貸持有人和企業的借貸成本。

英國央行處境艱難，它正試圖恢復英國政府在市場上失去的信譽，但它的工具包並不是為這種努力而設計的。

荷蘭合作銀行(Rabobank)利率策略主管麥奎爾(Richard McGuire)表示，「它們無法解決問題的根源：對英國資產的信心。」

然而，在10月中宣布對市場額外支持未獲回應後，英格蘭銀行面臨著採取更多措施來幫助避免再次崩盤的呼聲。

政府持續失能

9月底因英國債市暴跌而遭重創的退休基金表示，可能需要更多時間來整理事務，而關於政府管理債務計畫的問題暫時不會被質疑。至少在10月底之前，屆時夸騰將說明關稅收和支出計畫的更多細節。

Rathbones固定收益部門主管瓊斯(Bryn Jones)表示：「英格蘭銀行現在唯一的解決方案是延長債券購買並擴大規模。」

英格蘭銀行表示，在前財相夸騰和首相特拉斯(Liz Truss)公布預算計畫後，市場經歷前所未有的拋售，因此被迫採取行動防止「自我強化螺旋」。

隨著政府債券價格暴跌，部分退休基金被要求提供數十億英鎊的抵押品。在爭奪現金的過程中，投資經理人被迫拋售任何可能的東西，包括更多的政府債券，這導致殖利率更高，引發另一波保證金追繳。

英國央行於9月28日宣布將在10月14日之前購買債券，初步平息了混亂局面。然而，隨著退休基金在計畫結束前出售其所能補充的資金，市場狀況再次開始惡化。

為英國退休金計畫提供管理服務的PAN Trustees主席迪洛(Steve Delo)說，「目前該行業有相當程度的緊急動作。」「不少投資顧問正在狂熱地工作。」債市的持續波動讓這些努力複雜化，因為殖利率上升再次使對沖策略面臨風險。迪洛說，「你面對的是不斷移動的目標，這可能才是挑戰的本質。」

一本難讀的劇本

截至目前為止，英格蘭銀行購買了74億英鎊的債券，遠低於可以購買的水平，但它堅定地堅持10月14日是最後期限，並強調它不想干預超過必要的時間。一位發言人表示：「正如央行一開始就明確表示的，其對金邊債券的臨時和針對性的購買於10月14日結束。」

然而，隨著債券殖利率不斷上漲，並非所有人都相信這種方法是合理的。為3000萬人提供退休收入的退休金和終身儲蓄協會表示，結束日期是其成員的「關鍵問題」。與此同時，投資人也尚未對所採取的行動感到滿意。

匯豐銀行英國利率策略主管羅素(Daniela Russell)在給客戶的報告中表示，「英國央行似乎有意表明正在採取的措施是金融工具，而不是一種貨幣政策。」「然而，它們可能被證明是不夠的，無法實現其目標。」核心難題是該行陷入了相互矛盾的政策目標中。英國政府曾表示，它希望提振需求以刺激成長，而央行則希望減少需求以降低令人痛苦的高通膨；這讓人不知道哪個目標會勝出。

飽受打擊的特拉斯政府最近的政策逆轉，包括取消對高收入者的減稅政策，也讓投資人很難辨別哪些措施仍在執行。荷蘭合作銀行的麥奎爾表示：「逆轉愈多，任何政策的持久性就愈有問號。」他將英國市場狀況描述為「慢動作車禍」。

此外，英格蘭銀行計畫在10月底開始出售在疫情期間購買的政府債券，以應對通膨。如果它同時購買債券以保持市場穩定，它所代表的訊息可能會變得更加混亂。

羅素表示，情況仍然「岌岌可危」，但她認為英格蘭銀行可以按計畫啟動債券銷售，前提是它專注於短期債務，這些債務並沒有受到那麼嚴重的打擊。