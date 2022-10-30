大仁說財經／英國央行艱困 投資人無奈
英格蘭銀行正努力遏制由英國政府倉促地原本要舉債減稅而引發的危機（註：新任財相已取消減稅計畫），這場危機引發對該國金融市場可能再次失控的擔憂。
在已下台的前財政部長夸騰(Kwasi Kwarteng)公布備受批評的啟動經濟計畫、並引發投資人反抗後，英國債市和英鎊仍面臨巨大壓力，即使英國央行已採取三項緊急干預措施。
指標10年期英國政府債券殖利率和30年期債券殖利率大幅飆升，也推高了政府、房貸持有人和企業的借貸成本。
英國央行處境艱難，它正試圖恢復英國政府在市場上失去的信譽，但它的工具包並不是為這種努力而設計的。
荷蘭合作銀行(Rabobank)利率策略主管麥奎爾(Richard McGuire)表示，「它們無法解決問題的根源：對英國資產的信心。」
然而，在10月中宣布對市場額外支持未獲回應後，英格蘭銀行面臨著採取更多措施來幫助避免再次崩盤的呼聲。
政府持續失能
9月底因英國債市暴跌而遭重創的退休基金表示，可能需要更多時間來整理事務，而關於政府管理債務計畫的問題暫時不會被質疑。至少在10月底之前，屆時夸騰將說明關稅收和支出計畫的更多細節。
Rathbones固定收益部門主管瓊斯(Bryn Jones)表示：「英格蘭銀行現在唯一的解決方案是延長債券購買並擴大規模。」
英格蘭銀行表示，在前財相夸騰和首相特拉斯(Liz Truss)公布預算計畫後，市場經歷前所未有的拋售，因此被迫採取行動防止「自我強化螺旋」。
隨著政府債券價格暴跌，部分退休基金被要求提供數十億英鎊的抵押品。在爭奪現金的過程中，投資經理人被迫拋售任何可能的東西，包括更多的政府債券，這導致殖利率更高，引發另一波保證金追繳。
英國央行於9月28日宣布將在10月14日之前購買債券，初步平息了混亂局面。然而，隨著退休基金在計畫結束前出售其所能補充的資金，市場狀況再次開始惡化。
為英國退休金計畫提供管理服務的PAN Trustees主席迪洛(Steve Delo)說，「目前該行業有相當程度的緊急動作。」「不少投資顧問正在狂熱地工作。」債市的持續波動讓這些努力複雜化，因為殖利率上升再次使對沖策略面臨風險。迪洛說，「你面對的是不斷移動的目標，這可能才是挑戰的本質。」
一本難讀的劇本
截至目前為止，英格蘭銀行購買了74億英鎊的債券，遠低於可以購買的水平，但它堅定地堅持10月14日是最後期限，並強調它不想干預超過必要的時間。一位發言人表示：「正如央行一開始就明確表示的，其對金邊債券的臨時和針對性的購買於10月14日結束。」
然而，隨著債券殖利率不斷上漲，並非所有人都相信這種方法是合理的。為3000萬人提供退休收入的退休金和終身儲蓄協會表示，結束日期是其成員的「關鍵問題」。與此同時，投資人也尚未對所採取的行動感到滿意。
匯豐銀行英國利率策略主管羅素(Daniela Russell)在給客戶的報告中表示，「英國央行似乎有意表明正在採取的措施是金融工具，而不是一種貨幣政策。」「然而，它們可能被證明是不夠的，無法實現其目標。」核心難題是該行陷入了相互矛盾的政策目標中。英國政府曾表示，它希望提振需求以刺激成長，而央行則希望減少需求以降低令人痛苦的高通膨；這讓人不知道哪個目標會勝出。
飽受打擊的特拉斯政府最近的政策逆轉，包括取消對高收入者的減稅政策，也讓投資人很難辨別哪些措施仍在執行。荷蘭合作銀行的麥奎爾表示：「逆轉愈多，任何政策的持久性就愈有問號。」他將英國市場狀況描述為「慢動作車禍」。
此外，英格蘭銀行計畫在10月底開始出售在疫情期間購買的政府債券，以應對通膨。如果它同時購買債券以保持市場穩定，它所代表的訊息可能會變得更加混亂。
羅素表示，情況仍然「岌岌可危」，但她認為英格蘭銀行可以按計畫啟動債券銷售，前提是它專注於短期債務，這些債務並沒有受到那麼嚴重的打擊。
這也是對世界各國政府的警告，在一個微妙的時刻，任何失誤的代價都是如此，利率以幾十年來最快的速度上升，金融市場顯示出緊張的跡象。麥奎爾說，發生在英國的事情是個「警示、有益的故事」。
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