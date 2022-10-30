大仁說財經／險爆金融危機 1兆英鎊教訓

北愛爾蘭的貝爾法斯特，人們走過藝術家 Ciaran Gallagher(左) 的一幅壁畫，這壁畫反映英國首相特拉斯惹出的政治麻煩。（美聯社）

退休基金的設計構想總是讓人感到乏味。它們只有單一目標：賺到足夠的錢來支付退休人員過日子，需要的是冷靜的頭腦而不是傲慢的冒險者。

但隨著英國金融市場9月底陷入混亂，數百名英國退休基金經理人發現自己深陷危機中心，迫使英格蘭銀行介入以恢復穩定，以避免更廣泛的金融崩潰。

隨著政府債券 價格暴跌，這些基金被要求追加數十億英鎊的保證金。在爭奪現金的過程中，投資經理人被迫拋售任何可能的東西，其中包括更多的政府債券。這導致殖利率 更高，引發另一波追繳要求。英國退休金 諮詢公司XPS Pensions Group投資主管戈爾德(Ben Gold)說，「它開始惡性循環。」「每個人都想賣，但找不到買家。」

英格蘭銀行進場干預，承諾在需要時買進高達650億英鎊的債券。暫時止住了資金外流，並避免了英國央行後來告訴國會最讓人擔心的事：「自我強化的無限螺旋」和「全面的金融不穩定」。英格蘭銀行表示，如果不進行干預，部分基金將會違約，從而加劇金融體系的壓力。它表示，其干預對於「恢復核心市場功能」至關重要。

為破產的英國企業員工管理退休金的退休金保護基金投資長肯尼斯(Barry Kenneth)說，「這段過程的意義在於市場可能會出現更大的波動。」「當一切都在上漲時，投資很容易。當若是想試圖抓住一把落下的刀，或者必須重新適應新環境時，投資會困難得多。」

抵押缺口 退休金危機

最初的麻煩跡象出現在專注於所謂「負債驅動投資」(LDI)的退休金基金經理人身上。戈爾德說，他在9月24日至25日的周末開始收到憂心忡忡的客戶發來的消息。

LDI建立在一個簡單的前提上：退休金需要足夠的錢來支付給退休人員的款項。為了未來30年或50年的支出設想，它們通常會購買長期債券，同時購買衍生品以對沖這些賭注，在這個過程中必須提供抵押品。如果債券殖利率急劇上升，就會被要求提供更多抵押品，即所謂的「追繳保證金」(margin call)。根據英格蘭銀行的數據，近年來這個不為人知的市場角落迅速成長，估值超過1兆英鎊（1.1兆美元）。

當債券殖利率隨著時間緩慢上升時，對於採取LDI策略的退休金來說不是問題，並且反而有助於財務，但如果債券殖利率迅速飆升，那麻煩就來了。根據英格蘭銀行的說法，在干預之前債券殖利率的變化「前所未有」，30年期英國政府債券殖利率4天內走勢是新冠疫情最嚴重時期的2倍多。肯尼斯說，「這種急遽的走勢和險惡才是真正讓人們感到震驚的原因。」

追繳保證金發出，而且還在繼續中。退休金保護基金表示，它面臨著16億英鎊的現金要求，它雖能在不傾銷所有資產的情況下支付，但其他基金措手不及，被迫拋售政府債券、企業債務和股票以籌集資金。戈爾德估計，XPS服務的400個退休金計畫中，至少有一半面臨抵押要求，而在整個行業出現1000億至1500億英鎊的缺口。

出售債券 恐釀新風險

當市場失靈引發連鎖反應時，對投資人來說不只是可怕。英國央行明確表示，隨著借貸成本飆升，債券市場暴跌「可能導致實體經濟融資條件過度和突然收緊」，對於許多企業和抵押貸款持有人來說，這些條件都應用了。

到10月初為止，英格蘭銀行只買進38億英鎊的債券，遠低於它可買進金額，即使如此，這項努力還是發出強烈的訊號。長期債券的殖利率急劇下降，使退休基金有時間喘息，只是它們最近又開始回升。

話雖如此，肯尼斯仍然擔心，即使英國央行結束購債，有鑑於許多退休基金的複雜性，目標將無法完成。匯豐銀行英國利率策略主管羅素(Daniela Russell)在給客戶的報告中警告，仍有存在「跌落懸崖」的風險，特別是因為英格蘭銀行正在推動既定的計畫，開始出售其在金融危機期間購買的債券。

她寫道：「人們可能希望英國央行干預的先例在此日期之後繼續提供支持，但這可能不足以防止長期金邊債券再次出現劇烈拋售。」

隨著各國央行以幾十年來最快的速度提高利率，投資人對其投資組合和經濟的影響感到緊張。他們寧可持有更多現金，這使得執行交易變得更加困難，並可能加劇不和諧的價格走勢。