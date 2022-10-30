美國現象／政治假消息「流竄」中文社媒 華人如何應對

非營利的「華裔平權行動」組織今年6月創辦了中文的事實核查平台「闢謠吧」，將闢謠文章發布在平台和微信上。（取自官網）

愈接近期中選舉，華裔 社區活動人士愈擔憂，華文網站出現的煽動種族情緒和質疑選舉公正性的貼文，可能影響到兩黨勢均力敵的選情，或是使華裔選民不敢出門投票。

網名為「或多或少」(More Less)的一位矽谷工程師來自中國，他在社群媒體 發言說：「我是工程師，只看事實，一就是一，零就是零，我有責任駁斥網路充斥的胡言亂語。」

打假消息 華人架核查網

為了反擊中文社群媒體的虛假信息，「或多或少」等人發起了草根運動，要在期中選舉之前打擊和清理中文社群媒體平台的虛假信息，如微博和微信 。「或多或少」闢出的中文「核查事實」博客，就是這一草根運動的組成部分。「或多或少」表示選擇網路匿名，是擔憂他的博客和貼文會被騷擾。他最近的博客是討論加州民主黨人認定在商店偷竊950元以下物品不屬於違法，以及2020年總統選舉因為出現廣泛作弊而被改變。

網名為「或多或少」(More Less)的一位矽谷工程師在社群媒體發言說：「我是工程師，只看事實，一就是一，零就是零，我有責任駁斥網路充斥的胡言亂語。」（取自官網）

微信被認為是傳播中文虛假信息的主要場所，源自中國的微信在中國的影響力巨大和用途廣泛，不但可以聊天，而且還可叫計程車和顯示接種疫苗的健康碼。但微信在美國的功能有限，知名度也不高，前總統川普2020年曾試圖發布微信禁令。

但微信在美國的數百萬華裔中的使用廣泛，如聯繫親友和作為與中國做生意的工具，還可用來建群，包括政治群組。微信2022年在推動舊金山學區理事會成員得罷免，以及促使紐約市暫停取消公立高中的入學考試上，都發揮了重要作用。

「連線」雜誌(WIRED)最近進入紐約的一個中文微信群，發現裡面除了令人生疑的健康小貼士外，還有許多貼文是描述全美的反亞裔暴力，這些文章多是轉自英文媒體的新聞報導，被翻成中文後，給人以亞裔面臨的威脅已是迫在眉睫的感覺，極易產生情緒化的感想。

「連線」雜誌(WIRED)最近進入紐約的一個中文微信群，發現許多貼文是描述全美的反亞裔暴力，給人以亞裔面臨的威脅已是迫在眉睫的感覺，極易產生情緒化的感想。（取自官網）

微信在中國要受政府審查，在美國需接受不得傳播虛假信息和內容不當的限制，和禁止有關政治問題的廣告與贊助。但追蹤虛假信息的人士認為，微信在美國基本沒有監管，其母公司騰訊拒絕對微信涉嫌在美國用戶中傳播虛假信息的質疑做出回應。

非營利的「華裔平權行動」組織的中文數位參與計畫負責人牛晉霞(Jin Xia Niu，音譯)說：「我們在微信看到的信息都是垃圾，但沒人清理。」為了清理垃圾，該組織今年6月創辦了中文的事實核查平台「闢謠吧」，將闢謠文章發布在平台和微信上，文章的寫作風格與Snopes和事實核查網站FactCheck.org類似。

微信謠言 在美難受監控

「闢謠吧」等平台能否明顯降低虛假信息的傳播仍有爭議，但牛晉霞等厭惡微信垃圾的人也面臨挑戰，因為微信群組的範圍受限，具有私密性，成員最多不能超過500人。而任何人都可進入的公共群組，裡面的虛假信息貼文很難追蹤，不像谷歌和臉書等平台受到監控。

中文事實核查平台「闢謠吧」，文章的寫作風格與Snopes和事實核查網站FactCheck.org類似。（取自官網）

YouTube等美國平台出現的中文虛假信息，似乎不像英文內容那樣易於受到審查，美國的西班牙語等非英語平台也存在類似情況。儘管臉書和推特等社群媒體表示，對英語之外的虛假信息也要做出標記，但標記的力度無法與英文的標記相比。TouTube發言人說，他們的審查團隊包括中文的普通話和粵語，但推特沒有說明他們有沒有審查。

中文虛假政治信息的來源廣泛，左派和右翼的源泉都有，但中文的極右翼觀點2020年以來劇增，因為右翼平台的資金充足，如GTV傳媒集團和大紀元傳媒集團，他們號稱推出的是超黨派的中文信息，而其他中文平台則主要是通過翻譯英文的極端文章來增加點擊率。

YouTube一位自封的新聞播客已成為美國華裔社區的主要消息來源，但他播報的熱點新聞往往是虛假信息。位於華府的「亞裔追求正義」組織的華裔珍妮說，在YouTube繞過對非英語內容的檢查很容易，包括使用某些敏感詞或俚語。珍妮表示不願說出她的姓，是擔憂受到騷擾。

「或多或少」等博主說，中國民粹主義對任何削弱美國民主的事情都感到歡欣鼓舞，但接受「連線」雜誌採訪的人表示，他們沒有看到證據，顯示中國政府捲入傳播有關美國選舉的虛假信息。

前總統川普在中文社群媒體平台的熱度與英文平台一樣，成為期中選舉和美國政治報導的主要內容。微信一個公眾平台發布的一則貼文流傳甚廣，說川普的佛羅里達州海湖莊園被聯邦調查局(FBI)搜查一事，是拜登政府精心策畫的，以幫助民主黨人的期中選舉，還有的貼文將搜查海湖莊園與中國文革期間的抄家相提並論。為了以正視聽，「闢謠吧」在發布中文訊息時專門加上連接，以提供糾正虛假信息和可靠信息的來源，儘管連接點擊後出現的內容都是英文。

恐懼心理 易於散播謠言

反擊中文虛假信息的人士表示，第一代和第二代移民在使用網路上存在代溝，成年後移民的華裔在獲取信息上是更多依賴微信等中文平台，而他們對美國的政治和教育體系並不熟悉，因此往往無法識別虛假信息。

中文的事實核查平台「No Melon」的一位義工表示，近年來出現的許多虛假信息是利用了第一代移民的恐懼心理，包括他們擔憂某些參選人的政策與他們厭惡的共產主義更像，或是刺激亞裔與其他族裔對抗。疫情爆發後美國出現的反亞裔暴力，部分華裔認為政客的因應措施不夠。第一代華裔在這種情緒下產生的不信任，更易於虛假信息的傳播。

維護中文網路清潔的組織在利用技術進行清理、篩選和監督，「華裔平權行動」是使用監督軟體「Critical Mention」來監控可能被翻譯成中文的英文虛假信息，「亞裔追求正義」是利用社群媒體監督工具Junkipedia，對有問題的平台帳戶和貼文做出標記。「華裔平權行動」的牛晉霞說，隨著期中選舉的臨近，她看到比上次選舉更多的虛假信息在社群媒體上傳播，表示非常令人擔憂，但她同時也看到希望，說「我們確實取得了進展，知道誰是主要傳播者，我們做好了應對準備。」