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料理功夫／萬聖節「血手印」炒蛋吐司

孫愷愉
血手印炒蛋吐司
血手印炒蛋吐司

萬聖節的餐桌上，竟然有個血手印？早餐發揮創意，也能「搞鬼」一下。

材料：

雞蛋2個、吐司麵包1片、番茄醬或任何紅色的辣醬。

血手印炒蛋吐司食材
血手印炒蛋吐司食材

作法：

1.麵包烤一下，用餅乾模子、餐刀、廚房剪刀或手挖出兩個小洞和一個大洞。

將吐司挖出兩個小洞和一個大洞。
將吐司挖出兩個小洞和一個大洞。

2.雞蛋打散，稍微炒一下，保持濕軟。

3.準備一個盤子，把蛋堆在一邊，疊上吐司麵包。

4.用手沾上醬料，在另一邊打一個手印。

小叮嚀：

使用質地較濃稠的醬料，會比較容易打出手印。

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