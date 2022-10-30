料理功夫／風味萬聖節 南瓜4吃

南瓜圓

金風送爽，遍野南瓜開始採摘，就是小朋友們一年一度盼望的萬聖節 。南瓜除了做裝飾、派餅外，其實也是餐桌上營養美味、高纖抗氧化的健康食物。

農場、超市南瓜種類繁多，形狀顏色各異，這裡食譜 分享的是我們東方人最普遍烹調的日本 南瓜(Kabocha Squash)，內外連皮都可食用。

遍野南瓜採摘，增添萬聖節的氣氛。

日本南瓜（Kabocha Squash） 是我們東方人最普遍食用的南瓜類別。

黃澄澄南瓜圓

材料：南瓜、糯米粉、地瓜粉。

作法：

1.南瓜切片蒸熟，搗成泥。

2.慢慢加入糯米粉或地瓜粉，攪拌搓揉至不沾黏手。

南瓜圓

3.揉成長條狀，然後切割成粒。

4.滾水煮沸，丟入南瓜圓，略攪動避免沾黏一起，待浮起，即可撈出，浸入冰水，再撈出瀝過，加入各式甜湯，不論冷熱，都是口感層次豐富的甜品。

小叮嚀：

糯米粉和地瓜粉可以混合使用，兩者的分別在於前者Q軟，後者Q彈的不同口感。可視個人喜好調整比例。

金沙南瓜

金沙南瓜

材料：南瓜1大塊、熟鹹蛋2個。

作法：

1.南瓜切薄片，放進微波爐煮約3～4分鐘。

2.剝開鹹蛋，將蛋黃和蛋白分離，切碎。

3.熱鍋，加入少許油，將蛋黃壓碎，炒出油泡後，加入南瓜略翻炒，最後加入蛋白即可起鍋。

小叮嚀：

1.此處利用微波爐，既不會讓南瓜碎爛或出水，是非常方便的烹調法。

2.南瓜切薄容易入味，再加上鹹蛋白，毋須任何調味料，就是一道非常下飯的料理。

烤南瓜

烤南瓜

材料：南瓜1大塊。

作法：

1.南瓜切片，抹上橄欖油、少許鹽和黑胡椒。

2.烤箱預熱400℉，兩面各烤15分鐘，即可出爐，上桌前再灑上白芝麻或起司絲。

涼拌南瓜

涼拌南瓜

材料：南瓜1塊、蔥花少許。

調味料：鹽少許、糖1匙，魚露1匙、檸檬汁少許、白芝麻1匙。

作法：

1.南瓜剖開，去籽切成小薄片。

2.加入鹽之後拌勻，靜置約一小時，讓南瓜慢慢軟化。

3.用冷開水沖洗幾次，將鹽分和黏液洗掉。

4.檸檬汁、魚露和糖調成醬汁、淋在南瓜片上，拌勻，食用前再撒上蔥花和白芝麻即可。

小叮嚀：

南瓜切愈薄片，愈能入味。

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