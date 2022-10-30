封面故事／吳恬敏 熬過推特風暴

好萊塢華裔女星吳恬敏自爆三年前推文引發風波，遭受網路霸凌，曾經自殺未遂。(路透)

在「菜鳥新移民 」(Fresh off the Boat)中飾演「虎媽」一角並因此成為好萊塢一線明星的華裔女星吳恬敏(Constance Wu)，她的星途看起來一路順遂，從「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)中的紐約大學經濟學教授，到菜鳥新移民中極為重視學業成績的虎媽，吳恬敏的演繹使她廣受影壇關注，但實際上也曾因為網路發言不當遭到網友「網路霸凌」；2019年5月，當美國廣播公司(ABC)宣布續訂菜鳥新移民第六季時，吳恬敏在推特上表示自己為此「感到沮喪」，不論如何解釋都難以抵擋鋪天蓋地而來、指責她「忘恩負義」、「船過水無痕」的批評，不得已關閉推特帳戶，直到今年7月才重回推特；過去這三年，她如何走過這些風風雨雨？

紐約時報報導，菜鳥新移民第一季推出時廣獲好評，最多曾創下700萬人同時收看的紀錄，但第五季播完後，由於收視人數下降，吳恬敏認為續訂機會不高，再加上獲得ABC的「祝福」，讓她去尋找其他演出機會，且與她在菜鳥新移民中搭檔演出黃氏夫婦的韓裔男星朴藍道(Randall Park)也傳出正在接洽新戲，吳恬敏決定接下一部外百老匯劇(Off Broadway)和一部與某位奧斯卡得獎女星合作的電影；因此當ABC官宣續訂菜鳥新移民時，吳恬敏感到有點手足無措；她表示，她很喜歡Jessica Huang這個角色，但也對即將接手的新戲感到期待，而ABC續訂的決定，再加上新接演的兩部劇，將使她當年的檔期全面排滿。

因此她當時在推特上說：「感到沮喪，哭哭，啊！」(so upset right now I'm literally crying. Ugh)

吳恬敏（左）因主演「菜鳥新移民」在美國演藝圈崛起。(本報檔案照)

推文引網暴 「不懂感恩」

結果吳恬敏的這一言論立刻引起鋪天蓋地的指責，批評她不懂得感恩；有戲能拍還嫌根本是「享有特權、不知他人疾苦」，很對不起那些還在基層苦苦掙扎、片酬極低、無戲可拍、尚未功成名就的亞裔演員 以及所有與她一同拍攝這部戲的其他同事，甚至開始有謠言說她「難搞」，在片場不受歡迎、難以合作。

吳恬敏的推特文字感覺很有情緒。(摘自twitter)

對此爭議，吳恬敏很快公開道歉，向大眾解釋「感到沮喪」是因為不得不為了履行菜鳥新移民的戲約義務，而推卻其他劇組的邀約，並不是瞧不上ABC對她演技的肯定，但這並不能阻止網路上的謾罵；雖然有少部分支持者私訊安慰她，但更多的是沉默，她說：「我當時很孤單，因為『忘恩負義』受到懲罰」；吳恬敏覺得自己害得亞裔蒙羞，沒資格繼續活在世上；她推文指出，回首這段往事，如今很難想像自己曾因收到幾則簡訊而決定尋短，所幸被友人及時發現，撿回一條命，並在身心科醫師的照看下第二天才出院；最終她完全淡出社交媒體，甚至連2016年就開始的寫書計畫也因而停擺。

吳恬敏2015年訪問台灣時，到鼎泰豐101店體驗製作小籠包。(記者陳立凱／攝影)

吳恬敏說：「我很高興我最終挺了過來；我花了很多時間，接受治療、接受觀察，現在我已經了解如何與自己的情緒相處，善用各種管理情緒的工具」；吳恬敏的密友、非裔英籍男星亞康考(Chiké Okonkwo)指出，當年吳恬敏的推文事件發生後不久，他就連繫上吳恬敏關心她的心理狀況，此事件也讓他理解三思而後行的重要性；亞康考說：「她的經驗讓我有更多的同理心，在發出推文之前會思考一下看到這則推文的人會怎麼想。」

新書憶往事 「中間孩子」

2019年秋季，初步整理好心情的吳恬敏重回工作崗位，向「菜鳥新移民」劇組所有演員道歉並完成最終季的拍攝；隔年，新冠疫情爆發，吳恬敏趁此空檔重新開始了因推文事件而中斷的寫作計畫，今年10月4日由出版商斯克里布納(Scribner)出版了她的著作「出糗」(Making a Scene)。

「出糗」算是吳恬敏的一部回憶錄，內容記載了她從小到大的點點滴滴，例如她小時候養過一隻名為Lida Rose的寵物兔、曾赴台灣的某一佛寺度過暑假並體驗靜坐、各種戀愛經驗等，以及作為移民第二代在美國方方面面的生活記實。

吳恬敏的雙親都來自台灣，1970年代舉家移民美國；父親是維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)生物學及遺傳學教授，母親於移民之初在家相夫教子，後來找到一個電腦工程師的工作；吳恬敏在家裡四姊妹中排行老三，她說她不相信什麼星座，但確實相信「出生順序對性格的影響」，因為她自己就是個典型的「中間孩子」。

她還在書中透露在透過菜鳥新移民「Jessica Huang」這一角色紅遍全美後，曾與母親發生過爭執，甚至說了很多很踰矩的話。

吳恬敏說：「我當時不知道怎麼處理公眾突如其來各種對我的關注，因此把情緒發洩到我媽身上，當時偏執和焦慮的情緒讓我對媽媽說了很多令我遺憾至今的話，導致這五年來，母女關係一直疏遠。」

吳恬敏也在書中表示自認為自己是個活潑外向的孩子，對於發生的新事物會有比較大的反應，因此從小到大都被長輩告誡：「乖女孩不會在公開場合大吵大鬧」(Good girls don't make scenes.)，整個童年都在「極力壓抑自己的反應」的情緒中度過。

她原本立定志向要當作家，但因為八年級一篇關於貝多芬的作業被老師誣指抄襲，從此將熱忱轉向戲劇，就是因為「戲劇」是她唯一可以忠實地依自己的個性做出自己各種反應的場所。

書中回憶了吳恬敏自普切斯大學(SUNY Purchase)取得戲劇學位畢業後，在紐約尋求演出機會的過程，這段期間她經歷多次戀愛、試鏡，並趁工作空檔在餐館打工以支應自己的生活開銷。

讓亞裔丟臉？「直球對決」

這本書最終成書時間是在菜鳥新移民最終季殺青之後，此時的她已經歷過推特事件風波，雖然初步整理好心情並能以較健康的心態復工，但還沒有完全做好能夠平心靜氣地談這件事的心理準備，因此原本她並不想把菜鳥新移民的拍攝過程寫進去。

對於為什麼避談這段經歷，她解釋道：「我不想『玷污了』亞裔美國人在電視娛樂圈的努力」；不過，由於出版社編輯「不斷暗示」，吳恬敏最終還是勇敢地與傷痕「直球對決」，直面這一段經歷。

在新書面世之際，吳恬敏在推文寫道，重返社群媒體讓她感覺「有點害怕」。她說，三年前的推文事件讓她對於自己的失言感覺很糟糕，當時收到幾位亞裔女演員傳送私訊，譴責她已經變成亞裔族群的禍害，「這讓我開始覺得我沒資格繼續活在世上」。

她寫道：「我覺得我讓亞裔丟臉，如果沒有我，大家會過得比較好。」

推文中寫道，回首這段往事覺得難以置信，沒想到幾封簡訊就讓自己決定輕生，「幸好被一個朋友發現，把我送往醫院急診，這場可怕的事件讓我對於人生有了很多省思」。

遭同行冷落 「學會求助」

在這則長篇貼文中，吳恬敏描述被亞裔同行演員冷落的痛苦，這件事最終讓她學會向他人伸出援手的重要性。

她在推文中表示，亞裔民眾很少討論心理健康問題，經常報喜不報憂，有傑出功績便大肆慶祝，卻避免討論社區裡某些讓人不舒服的話題，「當我的特文引發爭議時，許多亞裔同事選擇躲著我，或者跟我保持距離，我必須坦承這讓我很受傷，不過我也因此學會尋求協助有多重要，要多去關心經歷著同樣痛苦歷程的人」。

青少女時期的吳恬敏(後排中)與母親張孟瑩及三位姊妹合影。(張孟瑩提供)

吳恬敏寫道，重回社群網站雖然還是充滿害怕，但希望告訴三年前的自己應該要勇敢，要把自己的境遇分享出來，或許可以對其他人能帶來助益。

事實上，吳恬敏之所以不願意回憶這段過往，除了推特事件外，更重要的是她剛接下這部劇時曾經被製作團隊的某位男性性騷擾 ；對於性騷擾者的身分，吳恬敏在書中只用字母代號表示，並沒有揭露到底是誰對她性騷擾。

遭遇性騷擾 「懂得說不」

她說：「『菜鳥新移民』是我的第一部作品，我在這個行業中孤身闖蕩，沒有有直接關係的前輩帶著我，因此我一開始想把這個男人當作我在演藝圈的『導師』」；直到某天吳恬敏和這個男人觀賞完一場球賽後，他把手放到吳恬敏的大腿上磨蹭，吳恬敏有技巧地禮貌回絕，事後兩人都把這件事當作沒發生一樣；吳恬敏特別強調，此事發生在2015年以前，當時尚未掀起Me too運動浪潮。

吳恬敏的新書「出糗」，記載了她從小到大的點點滴滴。(美聯社)

吳恬敏表示，拍攝這齣戲時她已經是而立之年，其他人都覺得她應該很清楚自己在做什麼，可是她在圈內沒有任何關係，一下子承受這些，感到疑神疑鬼又尷尬。由於菜鳥新移民第一季獲得廣大迴響，吳恬敏的全國知名度躍升，使她在第二季拍攝時懂得如何更明確地向這個性騷擾他的男人說「不」。

她近日受訪表示，那時自己把這一切扛起來，認為不需要其他人知道，她很清楚該劇對所有北美亞裔人的意義，不用讓這位亞裔美籍製作的名聲有污點，也不用讓整齣戲蒙羞。後來這個男人與吳恬敏就是否參加某個電影節的活動爭執不下，導致關係惡化，最終兩人形同陌路、相敬如冰。

繼「菜鳥新移民」之後，吳恬敏(右)又出演了「瘋狂亞洲富豪」這部著重描述華裔社群的戲劇。(華納電影公司)

對此事，ABC表示不予置評。

圈內人誇讚 「專業投入」

吳恬敏指出，她寫這段經歷並不是要追究誰的責任，而是在審視自己當初是如何處理自己的情緒；她表示，當初那個引起風波的推文，可能就是自己自從拍攝菜鳥新移民以來所遭受的委屈的爆發；所謂的「委屈」，除了性騷擾事件外，也包含每次接受各種座談節目邀約時，都要「強顏歡笑」，假裝一切事情都很好，因此最終接到第六季續訂的通知時，所有負面情緒在不知不覺中化為那一篇差點導致她自殺的推文。

曾與吳恬敏一同出演「瘋狂亞洲富豪」而與吳恬敏成為閨密的女星林家珍(Awkwafina)說：「我真的被吳恬敏書中的那份真誠所打動」。

與吳恬敏合作過的演員對於她的敬業精神也是讚不絕口；與吳恬敏一同出演「終極名單」(The Terminal List)的43歲演員帕拉特(Chris Pratt)回憶拍片時的場景，他說：「當時吳恬敏生完孩子還是新手媽媽的時候，仍然為了拍一場夜戲辛勤工作，臉上全是假血，還有一大段獨白；她完全沒有抱怨，非常專業地完成拍攝；很多跟我合作的演員在沒有像吳恬敏一樣要撫養孩子的狀況下，拍到這些戲的時候還是很會抱怨。」

談到孩子，女兒也是吳恬敏的驕傲之一；2020年8月，她與音樂家男友卡特納(Ryan Kattner)生下一女，不過她想為孩子保留一些私人空間，拒絕透露孩子的姓名；吳恬敏說，當媽媽很快樂，這讓她感覺到自己存在的價值。

「菜鳥新移民」電視情境劇起用亞裔演員朴藍道(左)及吳恬敏。(美聯社)

此外，吳恬敏也接演了一部真人版動畫音樂劇「萊爾、萊爾、鱷魚」(Lyle, Lyle, Crocodile)，52歲的導演史派克(Will Speck)對吳恬敏的表現讚譽有加；他說：「製作音樂劇時，營造一個讓人感到快樂、有趣的環境會很有幫助，吳恬敏她熱情、體貼且投入工作，我們合作的時候維持非常良好正向的關係。」

亞裔代表性？「問題複雜」

由於吳恬敏同時出演了「菜鳥新移民」及「瘋狂亞洲富豪」兩部著重描述華裔社群的戲劇，因此除了演員之外，她也常被視作亞裔社群與好萊塢多元性對話的大使。

當被問到在她的職業生涯中是否曾遭受過種族歧視時，她說：「每當我沒有拿到一個我想要的角色時，我不會先入為主地認為『都是因為我的亞裔身分』，反而我會檢討是不是因為我的扮相不適合或展現出的才華不夠吸引製作單位。」

但正如許多成功的少數族裔所說的那樣，當功成名就時，許多人會把成就與她的種族背景相提並論，吳恬敏認為這對於演員本身而言是種不公平的期待。

她說：「每次我在談論關於『代表性』的問題的時候，大家給出的反應都很正向，但當人們在我身上發現破綻的時候，又會群起而攻之，好像他們迫不及待地要把我拆解一樣；我認為亞裔社群在好萊塢代表性的問題確實有被有意識地關注到，但事實上『代表性』的問題很複雜；而且我覺得很有趣的是，(當推特事件發生後)我最需要支持之時，這些支持我為代表性問題發聲的人，卻又是傷害我最深的人。」

吳恬敏在菜鳥新移民的虎媽形象深植人心，但事實上她私底下的性格並不如在戲中那麼地成熟，吳恬敏在書中透露，拍攝菜鳥新移民時，如果有任何要帶到她寫字的鏡頭，她都會調皮地在紙上寫下「陰莖」(penis)；她說：「我的公眾形象和我私底下的性格真的滿不搭的，我不是一個那麼強健、正面的人，我也有不成熟的一面。」