星座／10月30日至11月5日 獅子座充滿陽光 射手座心理消極

10月30日至11月5日，12星座運勢如何？

牡羊座 總運指數 ：★★★★☆

平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙子座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

獅子座 總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：草根白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

處女座 總運指數：★★★☆☆

過去被擱置的事情，本周可以重新處理。你將能以新的視角去看待那些曾經很棘手的問題，並且快速找到解決方法。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

天秤座 總運指數：★★☆☆☆

本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。

幸運色彩：古銅青

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天蠍座 總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

射手座 總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

雙魚座總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資 保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

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