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醫藥／腋下狂飄刺鼻異味 醫：或與遺傳有關

許政榆

狐臭令人好困擾，外型亮麗的張小姐異性緣不錯，卻常被男友說「靠近時有異味」，她起初以為是運動完流汗的汗臭味，便不以為意，直到大學後，好友閨密忍不住反映，即便在冬天，張小姐仍會飄出「刺鼻異味」，讓她趕緊求診改善，經過手術後改善。

收治該名個案的台灣耕莘醫院整型外科主治醫師謝松育表示，人體皮膚中汗腺有兩種，包括外泌腺與頂漿腺，其中頂漿腺正是發出異味的來源，腋下、外耳道、乳暈、外陰部，都是頂漿腺密集之處，又以腋下最為嚴重。

謝松育說，頂漿腺異味困擾跟家族遺傳有很大關係，若父母其中一人有狐臭，子女有狐臭的機率就大於五成。包括耳垢濕、腋下多毛，也是狐臭的高危險因子。若要改善，可吃清淡食物、調整生活作息，或用市售腋下止汗劑止汗。

謝松育表示，市面上有不同方式改善狐臭，包括清新腋下微波療法，屬於非侵入性治療，不過費用昂貴且需多次治療。肉毒桿菌素原理是抑制腋下的神經細胞分泌神經傳導物質乙醯膽鹼，讓交感神經不會刺激腋下流汗，另外亦有微創螺旋刀頂漿腺刮除術。建議民眾有類似狀況可求助醫師，評估適合治療方式。

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