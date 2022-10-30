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養生／服用褪黑激素前 先了解這6項副作用

周靜芝
不管是膠囊或是軟糖形式的褪黑激素，都可能對身體有潛在的副作用。(Getty Images)
不管是膠囊或是軟糖形式的褪黑激素，都可能對身體有潛在的副作用。(Getty Images)

你知道我們的大腦在黑暗的環境下會自然產生荷爾蒙褪黑激素嗎？中華民國國立衛生研究院表示，荷爾蒙可以調節人體的生理時鐘，像是每天的睡眠。如果長期睡眠品質不佳，許多人會選擇服用健康食品，希望能夠獲得改善。

其中最主要的是褪黑激素(melatonin)，宣稱可以讓人睡得更深、更好。醫學專家艾迪穆蘭(Deena Adimoolam)表示，如果是短期、而且服用的是低劑量，褪黑激素通常是安全的；雖然從藥房自行購買褪黑激素來吃，不是什麼危險的事，但最好還是和家庭醫師討論它對自己身體是否適合。因為不管是膠囊或是軟糖形式的褪黑激素，都可能對身體有潛在的副作用。

1、頭痛、噁心和嗜睡

褪黑激素最普遍的副作用有頭痛、頭暈、噁心和嗜睡，研究也顯示，這些普遍出現的症狀多半溫和且是短期現象。艾迪穆蘭說，目前醫學界還不清楚褪黑激素長期的風險，還有待進一步的研究。

2、頻繁作夢、做惡夢

褪黑激素可以幫助睡眠，但對某些人來說，一個不幸的副作用是睡眠會被一些視覺畫面所干擾，導致作夢頻繁、甚至做惡夢。紐約市西奈山醫學中心研究人員表示，這有可能是服用過多、或太頻繁服用褪黑激素所導致的結果；研究也發現既然褪黑激素可以干擾生理時鐘，身體的快速動眼睡眠 (REM sleep)—頻繁作夢階段—可能會比正常的時間稍長。

3、干擾某些藥物療效

很重要的一件事是，當你打算增加某些保健食品時，先檢視一下正在服用的藥物清單。有其他健康問題的人，服用褪黑激素恐怕不是一個的好的選擇。

褪黑激素對某些藥物有不良的影響，例如抗凝血藥、抗癲癇藥，艾迪穆蘭說，這是褪黑激素主要的缺點。服用抗凝血藥的人，若又吃褪黑激素，容易有流血的危險；褪黑激素也會增加癲癇發作的機率。

4、降低活動力致抑鬱

對於有情緒失調、憂鬱症的人，服用褪黑激素可能會讓憂鬱情形惡化、甚至更焦慮，艾迪穆蘭解釋說，因為褪黑激素會降低人的情緒和活動力，為的是讓身體放鬆、準備入睡；但對有情緒困擾的人來說，反而造成反效果。

有些專家主張可以增加維生素D攝取來減輕褪黑激素的副作用，雖然維生素D有助改善心情，對某些人或許有效，但許多人仍遭遇情緒困擾，須立即停止服用褪黑激素，將失眠問題求教於醫師。

5、對年長者影響更大

艾迪穆蘭說，在所有年齡層中，年長者對褪黑激素更為敏感，也更容易有副作用，比較明顯的是容易嗜睡。2015年美國睡眠醫學會的一份報告指出，有失智症的年長者不應服用褪黑激素，它對年長者生理時鐘的改變影響較持久，導致白天也會昏昏沉沉。

6、服用過量更難入眠

  

諷刺的是，褪黑激素如果服用過量，可以讓人睡意全消。根據今日醫藥新聞報導，當你工作一整天後、躺在床上希望盡快進入夢鄉，沒想到卻有可能事與願違。

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