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詐騙ing／全美銀行卡一年被盜刷金額 達80億元

朱敏梓
根據數據統計，近一半的美國成年人的信用卡或簽帳卡都遭到過欺詐性收費，總計約1.27億人。(Getty Images)
根據數據統計，近一半的美國成年人的信用卡或簽帳卡都遭到過欺詐性收費，總計約1.27億人。(Getty Images)

南加居民李女士遭遇銀行卡盜刷，一個月被盜刷1萬3000多美元。事實上，像李女士這樣的經歷還有很多案例，對許多人來說都是一大煩惱和安全隱患。

根據數據統計，近一半的美國成年人的信用卡或簽帳卡(Debit card，另稱借記卡)都遭到過欺詐性收費，總計約1.27億人。 超過三分之一的信用卡或簽帳卡持有人，不止一次經歷過信用卡欺詐，這些欺詐性收費的中位數為62元，相當於對美國人的信用卡和簽帳卡的欺詐性收費總計約80億元。

其中，幾乎40%的持卡人沒有啟用來自信用卡公司或銀行的電子郵件或短信提醒。 大約81%的受害者沒有收到這些通知，不得不採取額外行動來撤銷欺詐指控，而啟用警報的受害者中只有19%的人，不得不採取額外措施來撤銷欺詐指控。

通常銀行卡盜刷的種類和途徑有，銀行卡丟失或被盜；在公共場所被別人瀏覽到卡片信息，例如在加油站加油時；電腦被駭客攻擊；打電話詢問假獎品或電匯；網絡釣魚嘗試，例如虛假電子郵件；結帳時洩露信息；被竊取郵件等。而這樣的事件不僅會給當事人帶來財產損失，信用評分也可能受到損害。

為了保護銀行卡信息安全，民眾需要注意的是採取一些措施保護自己的銀行卡安全，民眾可以選擇一張對未經授權的收費承擔0美元責任的信用卡。一些發卡機構通過對未經授權的收費，提供0美元的欺詐責任來擴展該法律，這意味著使用者不會對任何數量的欺詐性購買承擔責任。

此外，定期檢查信用卡對帳單和在線帳戶上列出的交易，是否由本人或任何授權用戶進行很重要，如果發現任何可疑情況，宜立即聯繫發卡機構對交易提出異議。此外，民眾可以註冊使用信用監控服務，例如Capital One的IdentityForce®和CreditWise®，可以提供潛在欺詐通知。

需要注意的是，進行任何購買，包括在線、商店還是通過電話，都需要確保信息安全，最好不要使用公共wifi進行付款，在商店付款時，一定要確保卡片信息沒有被其他人看到。

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