旅遊補給站／10個露營地、房車公園 適合全家出遊

亞利桑納州Islander Resort 。(取材自臉書)

全美共有2萬2000多個露營區，適合全家出遊。場地各有特色，萬中選一大有學問；如同選擇住房，「地點」是首要考量。全家旅遊資訊網站FamilyVacationist實地訪查後列出適合全家出遊的最佳十個露營場地，包括帳篷、房車(RV)、小屋等基本住宿區和泳池，各有特色。

一，亞利桑納州 Islander Resort 。位於湖畔，可釣魚、開船，租用槳板、水上摩托車等；附有沙灘，另有匹克球(pickle ball)等經典營區活動。

科羅拉多州Winding River Resort。(取材自臉書)

二，科羅拉多州 Winding River Resort。沿科羅拉多河，毗鄰國家公園及國家森林，可享受貨車住宿(Covered Wagon)體驗。工作日有冰淇淋社交活動，附有高爾夫球、遊樂場和牛仔教堂。

紐約州Tall Pines Campground and River Adventures。(取材自臉書)

三，紐約州 Tall Pines Campground & River Adventures。餐飲業者Chippy's週五出動粉紅色車提供披薩外送服務Hippie Pizza Delivery。附近有棒球名人堂(Baseball Hall of Fame)。

佛羅里達州plash RV Resort and Waterpark 。(取材自臉書)

四，佛羅里達州 Splash RV Resort & Waterpark 。提供重型寬輪蓬車住宿(Conestoga Wagons)。活動包括沿河漂流、水療中心等，開車6小時可到奧蘭多遊玩。

俄亥俄州Austin Lake RV Park and Cabins。(取材自臉書)

五，俄亥俄州 Austin Lake RV Park & Cabins。位於大型人造湖上，可遠足、騎自行車，另有80英畝湖泊可享水上活動，還有登山步道、賞鳥區、遊樂場等。

加州Newport Dunes RV Resort and Marina。(取材自臉書)

六，加州 Newport Dunes RV Resort & Marina。有碼頭、船隻坡道、自行車和船隻租賃、無波海灘和游泳湖。開車30分可到迪士尼 樂園(Disneyland)和納氏草莓園公園(Knott's Berry Farm)。

威斯康辛州Pineland Camping Park。(取材自臉書)

七，威斯康辛州 Pineland Camping Park。有全球最大的充氣滑水道Pinezilla，高42呎、長175呎，另有巨型象棋、跳枕等奇特娛樂。

南達科他州Beaver Lake Campground。(取材自臉書)

八，南達科他州 Beaver Lake Campground。有81個露營地，附有360呎長水滑梯。鄰近景點有Mount Rushmore、Custer State Park等。

肯塔基州Yogi Bear's Jellystone Mammoth Cave。(取材自臉書)

九，肯塔基州 Yogi Bear's Jellystone Mammoth Cave。距國家公園Mammoth Cave National Park僅幾英里，可划船、到附近玩滑索翱翔；有沙灘充氣障礙訓練場、迷你高爾夫球場和籃球場。

賓州Elizabethtown/Hershey KOA。(取材自臉書)

十，賓州 Elizabethtown／Hershey KOA。房車區鋪有礫石，可開車到巧克力主題公園Hersheypark、費城自由鐘(Liberty Bell)。