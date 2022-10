娛樂／萬聖節片單太嚇人 這樣做 防噩夢

恐怖電影驚悚刺激,但看完後許多人會不敢睡覺或做惡夢。(Getty Images)

說到萬聖節 ,沒什麼比觀賞經典恐怖電影 更能營造恐怖氛圍,不妨把燈關了,欣賞部分歷經歲月考驗,至今仍令觀眾毛骨悚然的萬聖節經典電影片單,挑戰觀影者對孤魂野鬼、女巫、吸血鬼、鬼屋、鬼娃的心靈恐懼耐受度。

如果看完這些令人心跳加速的恐怖片擔心做噩夢,不妨聽從專家建議,與朋友討論電影情節,或接著觀賞喜劇片和影評,或做瑜伽冥想排解緊張焦慮情緒。

黑湖妖潭

1954年科幻恐怖黑白電影「黑湖妖潭」(Creature from the Black Lagoon)講述南美洲亞馬遜河流域黑湖中的半人魚水怪(gillman)攻擊殺害數名考察隊員後,擄走美麗女隊員的故事。

「黑湖妖潭」是環球影業發行的首部3D電影,「黑湖妖潭」之後還有兩部作品,分別是1955年的「造物復仇」(Revenge of the Creature),以及1956年的「怪物就在我們之間」(The Creature Walks Among Us)。

「黑湖妖潭」海報。(取材自IMDb)

鬼屋

2003年迪士尼恐怖喜劇電影「鬼屋」(The Haunted Mansion)取材自迪士尼主題樂園的幽靈公館,講述擔任房地產仲介的主角吉姆(艾迪墨菲Eddie Murphy飾)獲邀前往紐奧良最著名的宅邸談生意。

吉姆帶著一家人前往,孰料豪雨引發洪水沖斷聯外道路,一行人被迫留在豪宅中過夜,卻因此撞見住在豪宅內和周圍的999隻鬼魂,以及受困在水晶球裡的算命師。

「鬼屋」電影海報。(取材自IMDb)

奪魂鋸

2004年上映的「奪魂鋸」(Saw)是馬來西亞出生、澳洲成長的華裔導演 溫子仁(James Wan)首部執導的作品,內容描述兩位男子必須服從神秘綁架犯的「遊戲規則」,從被囚禁的密室中逃生的故事。

「奪魂鋸」海報。(取材自IMDb)

鬼入鏡系列電影

2007年起播映的「鬼入鏡」(Paranormal Activity)系列電影共有7集,幾乎每集票房皆締造耀眼紀錄。這一系列電影以偽裝紀錄片的手法拍攝,講述男女主角遭遇的超自然恐怖經歷。

「鬼入鏡」海報。(取材自IMDb)

女巫

2015年恐怖電影「女巫」(The VVitch)描述移居新英格蘭森林中的一個清教徒(Puritan)家庭,謠傳這座森林遭邪惡勢力掌控,這個移民家庭接二連三遭遇離奇事件與厄運。

「女巫」電影海報。(取材自IMDb)

萬聖節救星修比

串流平台Netflix 2020年推出推理喜劇恐怖片「萬聖節救星修比」(Hubie Halloween),講述萬聖節狂粉修比杜布瓦(Hubie Dubois)精心籌辦家鄉麻州颯冷鎮(Salem)著名的萬聖節慶祝活動,但當年萬聖節的夜晚出現一名逃犯和神祕新鄰居,鎮上居民接連失蹤。修比甘冒淪為大人小孩笑柄的風險,努力說服警察和鄰居,鎮上有「怪物」出沒,搶救小鎮脫離危險。

「萬聖節修比」電影海報。(取材自IMDb)

隱形人

2020年恐怖驚悚電影「隱形人」(The Invisible Man)講述癡迷的恐怖情境,「雖然無法看見,卻能造成傷害」,超越經典並將恐懼推升至新層次。

「隱形人」由當代恐怖大師傑森布倫(Jason Ferus Blum)及其製片公司製作,由雷沃納爾(Leigh Whannell)自行編纂、導演和監製,他不僅是「奪魂鋸」(Saw)系列電影的原創者之一,近期作品還有「人類升級」(Upgrade)和「陰兒房第3章:從靈開始」(Insidious: Chapter 3)。

「隱形人」海報。(取材自IMDb)

疾厄

2021年由華裔導演溫子仁執導的恐怖驚悚電影「疾厄」(Malignant,又譯「致命感應」)講述女主角麥迪森不斷看到恐怖謀殺案的異象,將她逼向瀕臨崩潰。更可怕的是,她發現這些噩夢般的幻象其實都是真實發生過的殘忍血案後,讓她痛苦不堪,而這一切似乎與魔鬼息息相關。

「疾厄 」電影海報。(取材自IMDb)

不怕不怕 舒緩5招

恐怖電影驚悚刺激,電影播畢後許多人會「意猶未盡加腦補」,導致不敢睡覺或做噩夢,但噩夢只是以夢境呈現的不悅、焦慮和壓力表現。CNET提供五個秘訣,讓人們放心欣賞恐怖片,也能睡得安穩。

1.和另一個人討論

看完恐怖片後,與其他人討論電影情節,尤其是你印象深刻的場景,有助釋放情緒並表達自我,而不是陷入思想困境。若沒有人可以傾訴,在社群媒體或討論區發表貼文,或是寫日記也是抒壓的好方法。

2.再看一部喜劇電影

當你埋首被窩時,你不會希望腦海中充斥恐怖電影情節,不妨以快樂和歡笑取代焦慮和恐懼。看完恐怖電影後,可以瀏覽一些輕鬆、快樂、浪漫的內容,沖淡焦慮及不安的想法。

3.睡前放鬆和釋放壓力

欣賞恐怖片後引發的焦慮與擔憂是造成觀影者做噩夢的關鍵之一,因此睡前做瑜伽、伸展運動、打坐冥想或沖一杯可以安定神經的夜茶,都可以達到放鬆、紓壓進而達到身心平靜的效果。

4.避免在床邊吃零食

看電影除了搭配糖果和爆米花外,請注意別在離床太近的地方吃零食,尤其是高糖份的零食。

「身心」(Mind and Body)期刊的一項研究指出,冰淇淋和棒棒糖有助增加腦波活動的頻率,這讓10名參與試驗的自願者中有7名自稱做噩夢,類似情況也發生在吃飽就倒頭大睡的情況。為了安全與好眠起見,請確保進食之後至少3小時再睡覺。

5.解構電影神秘面紗

採取「認知行為療法」(cognitive behavior therapy)來改變大腦處理觀賞恐怖電影的方式,將電影情節的負面思緒轉變成更積極、正向的內容。

不妨在看完電影後尋找電影拍攝的幕後花絮或影評來觀賞,請記得這個先後順序,以免被劇透爆雷。

這樣不僅有助揭開兇手或殺人魔的神祕面紗,也能讓觀影者了解拍攝幕後的邏輯和方式,進而發現其實這一切沒有那麼恐怖。

時不時提醒自己,電影情節都是虛構的,即便根據真人真事改編,也只是透過演員的演技和後製營造讓觀眾感到害怕的環境和情節。