娛樂／萬聖節片單太嚇人 這樣做 防噩夢

恐怖電影驚悚刺激，但看完後許多人會不敢睡覺或做惡夢。（Getty Images）

說到萬聖節 ，沒什麼比觀賞經典恐怖電影 更能營造恐怖氛圍，不妨把燈關了，欣賞部分歷經歲月考驗，至今仍令觀眾毛骨悚然的萬聖節經典電影片單，挑戰觀影者對孤魂野鬼、女巫、吸血鬼、鬼屋、鬼娃的心靈恐懼耐受度。

如果看完這些令人心跳加速的恐怖片擔心做噩夢，不妨聽從專家建議，與朋友討論電影情節，或接著觀賞喜劇片和影評，或做瑜伽冥想排解緊張焦慮情緒。

黑湖妖潭

1954年科幻恐怖黑白電影「黑湖妖潭」（Creature from the Black Lagoon）講述南美洲亞馬遜河流域黑湖中的半人魚水怪（gillman）攻擊殺害數名考察隊員後，擄走美麗女隊員的故事。

「黑湖妖潭」是環球影業發行的首部3D電影，「黑湖妖潭」之後還有兩部作品，分別是1955年的「造物復仇」（Revenge of the Creature），以及1956年的「怪物就在我們之間」（The Creature Walks Among Us）。

「黑湖妖潭」海報。（取材自IMDb）

鬼屋

2003年迪士尼恐怖喜劇電影「鬼屋」（The Haunted Mansion）取材自迪士尼主題樂園的幽靈公館，講述擔任房地產仲介的主角吉姆（艾迪墨菲Eddie Murphy飾）獲邀前往紐奧良最著名的宅邸談生意。

吉姆帶著一家人前往，孰料豪雨引發洪水沖斷聯外道路，一行人被迫留在豪宅中過夜，卻因此撞見住在豪宅內和周圍的999隻鬼魂，以及受困在水晶球裡的算命師。

「鬼屋」電影海報。（取材自IMDb）

奪魂鋸

2004年上映的「奪魂鋸」（Saw）是馬來西亞出生、澳洲成長的華裔導演 溫子仁（James Wan）首部執導的作品，內容描述兩位男子必須服從神秘綁架犯的「遊戲規則」，從被囚禁的密室中逃生的故事。

「奪魂鋸」海報。（取材自IMDb）

鬼入鏡系列電影

2007年起播映的「鬼入鏡」（Paranormal Activity）系列電影共有7集，幾乎每集票房皆締造耀眼紀錄。這一系列電影以偽裝紀錄片的手法拍攝，講述男女主角遭遇的超自然恐怖經歷。

「鬼入鏡」海報。（取材自IMDb）

女巫

2015年恐怖電影「女巫」（The VVitch）描述移居新英格蘭森林中的一個清教徒（Puritan）家庭，謠傳這座森林遭邪惡勢力掌控，這個移民家庭接二連三遭遇離奇事件與厄運。

「女巫」電影海報。（取材自IMDb）

萬聖節救星修比

串流平台Netflix 2020年推出推理喜劇恐怖片「萬聖節救星修比」（Hubie Halloween），講述萬聖節狂粉修比杜布瓦（Hubie Dubois）精心籌辦家鄉麻州颯冷鎮（Salem）著名的萬聖節慶祝活動，但當年萬聖節的夜晚出現一名逃犯和神祕新鄰居，鎮上居民接連失蹤。修比甘冒淪為大人小孩笑柄的風險，努力說服警察和鄰居，鎮上有「怪物」出沒，搶救小鎮脫離危險。

「萬聖節修比」電影海報。（取材自IMDb）

隱形人

2020年恐怖驚悚電影「隱形人」（The Invisible Man）講述癡迷的恐怖情境，「雖然無法看見，卻能造成傷害」，超越經典並將恐懼推升至新層次。

「隱形人」由當代恐怖大師傑森布倫（Jason Ferus Blum）及其製片公司製作，由雷沃納爾（Leigh Whannell）自行編纂、導演和監製，他不僅是「奪魂鋸」（Saw）系列電影的原創者之一，近期作品還有「人類升級」（Upgrade）和「陰兒房第3章：從靈開始」（Insidious: Chapter 3）。

「隱形人」海報。（取材自IMDb）

疾厄

2021年由華裔導演溫子仁執導的恐怖驚悚電影「疾厄」（Malignant，又譯「致命感應」）講述女主角麥迪森不斷看到恐怖謀殺案的異象，將她逼向瀕臨崩潰。更可怕的是，她發現這些噩夢般的幻象其實都是真實發生過的殘忍血案後，讓她痛苦不堪，而這一切似乎與魔鬼息息相關。

「疾厄 」電影海報。（取材自IMDb）

不怕不怕 舒緩5招

恐怖電影驚悚刺激，電影播畢後許多人會「意猶未盡加腦補」，導致不敢睡覺或做噩夢，但噩夢只是以夢境呈現的不悅、焦慮和壓力表現。CNET提供五個秘訣，讓人們放心欣賞恐怖片，也能睡得安穩。

1.和另一個人討論

看完恐怖片後，與其他人討論電影情節，尤其是你印象深刻的場景，有助釋放情緒並表達自我，而不是陷入思想困境。若沒有人可以傾訴，在社群媒體或討論區發表貼文，或是寫日記也是抒壓的好方法。

2.再看一部喜劇電影

當你埋首被窩時，你不會希望腦海中充斥恐怖電影情節，不妨以快樂和歡笑取代焦慮和恐懼。看完恐怖電影後，可以瀏覽一些輕鬆、快樂、浪漫的內容，沖淡焦慮及不安的想法。

3.睡前放鬆和釋放壓力

欣賞恐怖片後引發的焦慮與擔憂是造成觀影者做噩夢的關鍵之一，因此睡前做瑜伽、伸展運動、打坐冥想或沖一杯可以安定神經的夜茶，都可以達到放鬆、紓壓進而達到身心平靜的效果。

4.避免在床邊吃零食

看電影除了搭配糖果和爆米花外，請注意別在離床太近的地方吃零食，尤其是高糖份的零食。

「身心」（Mind and Body）期刊的一項研究指出，冰淇淋和棒棒糖有助增加腦波活動的頻率，這讓10名參與試驗的自願者中有7名自稱做噩夢，類似情況也發生在吃飽就倒頭大睡的情況。為了安全與好眠起見，請確保進食之後至少3小時再睡覺。

5.解構電影神秘面紗

採取「認知行為療法」（cognitive behavior therapy）來改變大腦處理觀賞恐怖電影的方式，將電影情節的負面思緒轉變成更積極、正向的內容。

不妨在看完電影後尋找電影拍攝的幕後花絮或影評來觀賞，請記得這個先後順序，以免被劇透爆雷。

這樣不僅有助揭開兇手或殺人魔的神祕面紗，也能讓觀影者了解拍攝幕後的邏輯和方式，進而發現其實這一切沒有那麼恐怖。

時不時提醒自己，電影情節都是虛構的，即便根據真人真事改編，也只是透過演員的演技和後製營造讓觀眾感到害怕的環境和情節。