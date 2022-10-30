娛樂／艾蜜莉在巴黎 掀bra top風潮

艾蜜莉在巴黎第三季劇照。（取材自IMDb）

令人引頸期盼的美國少女闖蕩法國時尚 圈影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）第三季終於殺青，飾演女主角艾蜜莉的女星莉莉柯林斯（Lily Collins）大方分享丈夫給她的甜蜜鼓勵字條。本季看點除了劇情之外，仍在艾蜜莉的時尚穿搭，其中附胸墊的短版上衣（bra top）受到新冠肺炎疫情蔚為風潮，而今這股居家風吹進「紐約時裝周」伸展台，以及講究衣著品味的艾蜜莉世界。

33歲的柯林斯9月底在Instagram上分享限時動態，圖中可見導演夫婿查利麥克道維爾（Charlie McDowell）親手寫給她的字句和插畫。那是查利麥克道維爾在柯林斯6月起拍攝「艾蜜莉在巴黎」第三季的第一個拍攝日所寫的紙條，上頭寫道：「祝妳有個很棒的第一天，艾蜜莉。讓那些高跟鞋看看誰才是老大！。」祝賀字句結尾畫了一顆愛心，署名C。

柯林斯在限時動態中寫道：「從第一天到最後一日，謝謝你的支持和鼓勵，查利麥克道維爾。就快要再次擱置高跟鞋了。」

莉莉柯林斯（右）和導演夫婿查利麥克道維爾。（Getty Images）

在同一則限時動態中，柯林斯在下方寫道：「快樂的最後一天，致貢獻給『艾蜜莉在巴黎』的劇組團隊，超棒的拍攝家庭和我開心又筋疲力竭的雙腳。」

除了在Instagram上公然放閃外，柯林斯也分享了一系列Netflix （網飛）影集「艾蜜莉在巴黎」第三季拍攝幕後的花絮照片，藉此慶祝第三季拍攝完畢。

這些照片包括攝影團隊的鏡像自拍，以及與她與許多演員的合影，包括飾演艾蜜莉閨密「敏迪」（Mindy）的31歲韓裔美籍演員艾希莉朴（Ashley Park）、艾蜜莉的法國好友卡蜜兒（Camille）的卡蜜兒塞拉萊（Camille Razat）、飾演同事路克（Luc）的布魯諾古艾瑞（Bruno Gouery）、飾演同事朱利安（Julien）的山謬阿諾德（Samuel Arnold）。

艾蜜莉（右）和密友「敏迪」談笑風生。（取材自IMDb）

柯林斯寫道，「當我每次拍完『艾蜜莉在巴黎』影集時，都難以言喻我的情緒，今年也不例外。我們確實擁有最好、最敬業的工作人員，以及我可稱為家人的演員夥伴，感謝你們無盡的支持和鼓勵，孜孜不倦地工作實現這一切。我迫不及待想分享我們打造的作品。」

由於拍攝地點以法國巴黎為主，具備英美雙重國籍的柯林斯特別以法文「Je vous aime tous」寫道「我愛你們」。

Netflix於9月24日公布第三季「艾蜜莉在巴黎」預告片，新一季訂12月21日首映，前兩季影集都已經在Netflix播映。

艾蜜莉穿著兩件式泳衣享受日光浴。（取材自IMDb）

「艾蜜莉在巴黎」第三季延續第二季結尾，艾蜜莉面臨職涯挑戰和三角戀掙扎，不變的是艾蜜莉在劇中多變的造型穿搭，既可前衛新潮，又能復古典雅，還能引領時尚風潮，其中造型內衣搭配西裝外套，或是附胸墊的短版上衣（bra top，稱作罩杯式上衣）展現無比魅力和傲人自信，將這股女性時尚新潮流發揮得淋漓盡致。

60年前初亮相

Bra top的始祖可追溯自當1960年代的奇幻喜劇「太空仙女戀」（I Dream of Jeannie），劇中女主角芭芭拉伊登（Barbara Eden）扮演小貓精靈時，穿著一件誘人的bra top，惟肚臍有利用下半身的衣物剪裁巧妙遮蔽。

「太空仙女戀」由美國作家謝爾頓（Sidney Sheldon）創作執導，女主角芭芭拉伊登飾演2000歲卻仍美艷動人的妖怪，她結識太空人 哈格曼（Larry Hagman）後，兩人墜入愛河並結婚。

芭芭拉伊登在「太空仙女戀」中穿著bra top和開襟小外套。（取材自IMDb）

1960年代，「國家廣播公司」的影視高層願意接納性感抹胸、鏤空開襟小外套及飛鼠褲，但依然認為露肚臍不妥。在芭芭拉伊登於公眾場合穿著bra top半世紀後，如今各年齡層、體態的女性都勇於嘗試這種風格，部分人大方露肚臍。

2019年在巴黎創辦服飾品牌Mônot的黎巴嫩設計師米茲拉希（Eli Mizrahi）表示，「bra top是新的T恤。」Mônot設計生產的時尚bra top在新冠肺炎疫情期間首度上市銷售，出人意料地大受歡迎。

百搭造型 女星瘋迷

對某些人來說，bra top確實就像T恤般理所當然的成為穿搭基礎。21歲的美國星二代凱亞葛柏（Kaia Gerber）、26歲的「新任黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、反烏托邦科幻系列電影「分歧者」（Divergent）33歲女星柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz），以及50歲的奧斯卡最佳女主角葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）等名人，且每個人的衣櫃裡絕對不只一件bra top。

「新任黑寡婦」佛蘿倫絲普伊穿著馬甲造型的黑色bra top出席漫威電影活動。（Getty Images） 年過50的好萊塢女星葛妮絲派特洛（中）以全套亮黃色bra top搭配外套及下身穿搭。（Getty Images）

「華爾街日報」時尚部主任羅麗薩翠恩（Rory Satran）分析，bra top微妙之處在於其設計性感，但結構與質地比一般內衣或三角比基尼泳衣更加穩定，可搭配西裝外套、襯衫或大膽單穿都不成問題。

今年9月上旬的紐約時裝周也出現許多bra top的設計，造型包括紐約下東區設計師Sandy Liang同名品牌展現的90年代Prada風格的造型，以bra top搭配鉛筆裙。

女星茱莉亞福克斯（Julia Fox）的衣著向來「驚世駭俗」她的bra top造型不乏抹胸或繩子的形式，甚至曾只黏一條膠帶遮點上陣。茱莉亞福克斯把bra top發揮到極致境地，而「前湯嫂」凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）2019年8月早就被狗仔拍到穿著紐約時裝品牌Khaite的喀什米爾bra top在紐約購物。

茱莉亞福克斯的蛇型bra top造型令人眼睛為之一亮。（Getty Images）

荷姆絲後來在時尚雜誌InStyle訪問中諷刺地告訴勞拉布朗（Laura Brown）說：「我做這行已經有段時日了，我們都知道會有潮起潮落，但喀什米爾bra top造就了令人激動的時刻。」

荷姆絲的各式內衣或bra top選品後來陸續成為Khaite的熱銷單品，百貨公司Neiman Marcus奢華時尚副總裁裘蒂凱恩（Jodi Kahn）表示，bra top是許多設計師的首選，且在該百貨，bra top搭配裙子或褲子整套賣得最好。

除了素色，bra top也可以透過亮片、鑽石或水晶等裝飾變得繽紛或華貴。瑪麗亞姆納西爾扎德（Maryam Nassir Zadeh）在紐約創辦同名品牌且兼任創意總監，她今年在44歲生日派對上就穿著Moschino紫色亮片泳衣。

她出了名對bra tops情有獨鍾，多年來收集了眾精品名牌的復古bra top。

洛杉磯造型師凱特‧葛希克（Kat Gosik）則說，對於入門者而言，30元的Nike運動內衣會是很好的bra top嘗試，而若要高級些，她的客戶克莉絲汀奎因（Christine Quinn）曾穿著一件鑲著鑽石、光彩奪人的bra top參加Netflix實境節目「日落豪宅」（Selling Sunset）。

葛希克表示，今年4月舉辦的科切拉音樂節也有不少人穿著高檔bra top，她在抖音影片曾看到有人穿著要價3390元的聖羅蘭（Saint Laurent）水晶綴飾bra top。