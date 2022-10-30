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每周一書／顯微鏡下的大明

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曾榮獲中國科幻文學「銀河獎」等獎、被譽為文字鬼才的馬伯庸，寫作題材廣泛，深受讀者喜愛。今年出版的「顯微鏡下的大明」一書，寫六個塵封已久的明代官場故事，從小人物的生活，窺見大明最真實的社會百態，還原史書「一句話帶過」的歷史真相。

要讀懂大明，不可只注目於朝堂，亦要聽到最底層的呐喊。因為在一個個普通百姓的遭遇中，才蘊藏著最真實的規律。

〈學霸必須死——徽州絲絹案始末〉

熱愛數字的學霸意外從官府帳冊發現不公平的稅收政策，徽州六縣的平靜由此被打破。這場曠日持久、關係到太多利益集團的稅收問題，能否找到最佳解法？

〈筆與灰的抉擇——婺源龍脈保衛戰〉

聖人朱熹的故鄉婺源總是以風水為傲，豈料有人在龍脈上採石灰？一邊是倚靠中舉當官的鄉宦世家，一邊是依賴石灰生存的百姓，當地縣官如何取得平衡？

〈誰動了我的祖廟——楊干院律政風雲〉

為了祖墳而蓋的寺廟，居然反過來鳩佔鵲巢？歙縣一樁民間廟產爭奪案，訴訟雙方在綿延八年的官司中各展所長，用盡心思，上演精彩絕倫的嘉靖法律大戲！

〈天下透明——大明檔案庫的前世今生〉

玄武湖上曾有個戒備森嚴、天下第一的黃冊庫，它是朱元璋鋪墊10年才實現的理想，最終卻淪為官府與仕紳敲詐斂財的搖錢樹，讓百姓苦不堪言的噩夢……

〈胥吏的盛宴——彭縣小吏舞弊案〉

明代的胥吏們仗著「有錢能使鬼推磨」層層賄賂收買，買凶吃案樣樣來，連知縣都不敢得罪他們。官場能有多險惡，都在這樁連環舞弊案被刻畫得淋漓盡致。

〈正統年間的四條冤魂〉

四個無辜的老百姓，如何被捲入朝廷鬥爭，從被誣告、申冤、再次被誣告，最後墮入地獄，含冤而死？

從這些故事中，我們能看到樸實的百姓訴求、狡黠的民間智慧、骯髒的胥吏手段、微妙的官場均衡之術，從無數個真實的細節裡，展現出一幅極其鮮活的政治生態圖景。

想要讀懂大明，想要讀懂中國古代政治，不可只注目於朝堂，亦要聽到最底層的呐喊。因為在一個個普通人的遭遇中，才蘊藏著最真實的規律。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

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