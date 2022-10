新聞眼／吃人肉維生 南美空難50年

1972年烏拉圭空難的16名生還者在空難50周年齊聚一堂,紀念他們墜機後在雪地裡靠著吃同伴遺骸維生72天的「安地斯奇蹟」。(歐新社)

1972年烏拉圭空難的16名生還者在空難50周年齊聚一堂,紀念他們墜機 後在雪地裡靠著吃同伴遺骸維生72天的「安地斯奇蹟」,緬懷全球首批「器官捐贈者」。

緬懷首批器官捐贈者

1972年10月13日,烏拉圭空軍571號班機載著烏拉圭業餘橄欖球隊「蒙德維德亞的老基督徒俱樂部」(Montevideo's Old Christians Club)隊員及其支持者飛往智利參賽,孰料飛掠安地斯山脈時遭遇亂流,機師偏離航線飛進濃霧區,機身撞山後斷裂,墜毀冰天雪地的山區。

1972年10月,烏拉圭軍機載著烏拉圭業餘橄欖球隊隊員及其支持者飛往智利參賽,墜毀冰天雪地的山區。智利博物館展出當時現場照片等資料。(歐新社)

當時機上乘員共45人,12人在墜機後便罹難,17人在空難後數日的雪崩中遭活埋或傷重不治;現年70歲的生還者薩貝拉(Ramon Sabella)憶述,有位女乘客在他的胳膊上斷氣。

空難十天後,生還者從機上無線電得知搜救行動中止;當時還是醫學 系學生的卡尼薩(Roberto Canessa)建議大夥吃死者遺體維生,一夥人面臨艱難抉擇。

1972年10月,烏拉圭軍機載著烏拉圭業餘橄欖球隊隊員及其支持者飛往智利參賽,墜毀冰天雪地的山區。智利博物館展出當時現場照片等資料。(歐新社)

薩貝拉說:「吃人肉的建議糟糕且矛盾,起初很難放進嘴裡,但後來習慣了。就某種層面而言,我們的朋友是全世界第一批器官捐贈者,他們幫助我們維持營養且延續我們的性命。」

1972年10月,烏拉圭軍機載著烏拉圭業餘橄欖球隊隊員及其支持者飛往智利參賽,墜毀冰天雪地的山區。智利博物館展出當時現場照片等資料。(歐新社)

生還者佩伊斯(Carlos Paez)接受「周日泰晤士報」訪問時表示,生還者「有義務分享我們在冰雪山區生存72天,靠著吃朋友遺體求生的故事」,「就如同披頭四必須演唱經典名曲『昨日』」。

三度改編電影 、影集

這個空難故事後來由英國作家李德(Piers Paul Read)撰寫成「生存:安地斯生還者的故事」(Alive: The Story of the Andes Survivors)一書,三度改編電影和影集,如今「網飛」(Netflix)再次翻拍的紀錄片即將上映。

佩伊斯表示,生還者當時別無選擇;卡尼薩則說,說吃人肉的決定特別殘忍,因為這些遺體曾是隊員和朋友,「事後必須向他們的家人解釋」。

卡尼薩用碎玻璃切肉,生還者彼此有共識,約定活著的人「有義務」吃死者續命。

在山區等待救援近兩個月後,生還者已然喪失希望,卡尼薩和帕拉多(Fernando Parrado)決定動身求救;兩人將肉裝進襪子中,在積雪山區徒步十日求援;維齊丁(Antonio Vizitin)原先也在求援隊伍之列,但因食物不夠三個人吃,他被迫返回。

1972年10月13日的烏拉圭安第斯山脈悲劇,烏拉圭紅衣主教在50周年紀念會上主持彌撒。(歐新社)

卡尼薩和帕拉多當時遇到一條狂暴溪流阻斷去路,這時他們發現對岸的牧羊人卡泰蘭(Sergio Catalán),但河水太吵聽不清楚。

卡泰蘭隔天帶筆回到原處,並用岩石綁筆丟到對岸給卡尼薩和帕拉多,兩人利用文字向他解釋情況;卡泰蘭知悉後通知當局組隊救人,搜救直升機分批運出生還者和罹難者遺體,許多生還者獲救時已身形枯槁。