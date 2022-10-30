新聞眼／吃人肉維生 南美空難50年

1972年烏拉圭空難的16名生還者在空難50周年齊聚一堂，紀念他們墜機後在雪地裡靠著吃同伴遺骸維生72天的「安地斯奇蹟」。（歐新社）

1972年烏拉圭空難的16名生還者在空難50周年齊聚一堂，紀念他們墜機 後在雪地裡靠著吃同伴遺骸維生72天的「安地斯奇蹟」，緬懷全球首批「器官捐贈者」。

緬懷首批器官捐贈者

1972年10月13日，烏拉圭空軍571號班機載著烏拉圭業餘橄欖球隊「蒙德維德亞的老基督徒俱樂部」(Montevideo's Old Christians Club)隊員及其支持者飛往智利參賽，孰料飛掠安地斯山脈時遭遇亂流，機師偏離航線飛進濃霧區，機身撞山後斷裂，墜毀冰天雪地的山區。

1972年10月，烏拉圭軍機載著烏拉圭業餘橄欖球隊隊員及其支持者飛往智利參賽，墜毀冰天雪地的山區。智利博物館展出當時現場照片等資料。（歐新社）

當時機上乘員共45人，12人在墜機後便罹難，17人在空難後數日的雪崩中遭活埋或傷重不治；現年70歲的生還者薩貝拉(Ramon Sabella)憶述，有位女乘客在他的胳膊上斷氣。

空難十天後，生還者從機上無線電得知搜救行動中止；當時還是醫學 系學生的卡尼薩(Roberto Canessa)建議大夥吃死者遺體維生，一夥人面臨艱難抉擇。

1972年10月，烏拉圭軍機載著烏拉圭業餘橄欖球隊隊員及其支持者飛往智利參賽，墜毀冰天雪地的山區。智利博物館展出當時現場照片等資料。（歐新社）

薩貝拉說：「吃人肉的建議糟糕且矛盾，起初很難放進嘴裡，但後來習慣了。就某種層面而言，我們的朋友是全世界第一批器官捐贈者，他們幫助我們維持營養且延續我們的性命。」

1972年10月，烏拉圭軍機載著烏拉圭業餘橄欖球隊隊員及其支持者飛往智利參賽，墜毀冰天雪地的山區。智利博物館展出當時現場照片等資料。（歐新社）

生還者佩伊斯(Carlos Paez)接受「周日泰晤士報」訪問時表示，生還者「有義務分享我們在冰雪山區生存72天，靠著吃朋友遺體求生的故事」，「就如同披頭四必須演唱經典名曲『昨日』」。

三度改編電影 、影集

這個空難故事後來由英國作家李德(Piers Paul Read)撰寫成「生存：安地斯生還者的故事」(Alive: The Story of the Andes Survivors)一書，三度改編電影和影集，如今「網飛」(Netflix)再次翻拍的紀錄片即將上映。

佩伊斯表示，生還者當時別無選擇；卡尼薩則說，說吃人肉的決定特別殘忍，因為這些遺體曾是隊員和朋友，「事後必須向他們的家人解釋」。

卡尼薩用碎玻璃切肉，生還者彼此有共識，約定活著的人「有義務」吃死者續命。

在山區等待救援近兩個月後，生還者已然喪失希望，卡尼薩和帕拉多(Fernando Parrado)決定動身求救；兩人將肉裝進襪子中，在積雪山區徒步十日求援；維齊丁(Antonio Vizitin)原先也在求援隊伍之列，但因食物不夠三個人吃，他被迫返回。

1972年10月13日的烏拉圭安第斯山脈悲劇，烏拉圭紅衣主教在50周年紀念會上主持彌撒。（歐新社）

卡尼薩和帕拉多當時遇到一條狂暴溪流阻斷去路，這時他們發現對岸的牧羊人卡泰蘭(Sergio Catalán)，但河水太吵聽不清楚。

卡泰蘭隔天帶筆回到原處，並用岩石綁筆丟到對岸給卡尼薩和帕拉多，兩人利用文字向他解釋情況；卡泰蘭知悉後通知當局組隊救人，搜救直升機分批運出生還者和罹難者遺體，許多生還者獲救時已身形枯槁。