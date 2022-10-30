醫師的話／性感區 因人而異

性高潮，醫學 界目前還未能做出統一的定義，主要是因為這是一種非常不容易描述而且含有許多不確定內容的一個複雜現象。

一般性高潮，是因刺激生殖器官受體而引起的神經興奮，通過類似令人戰慄的電波浪而產生幸福和愉悅的感覺。

自2016年以來，多項研究指出，人類可以通過刺激生殖器以外的性感區也可達到性高潮。

2017年的研究報告，認為即使脊髓神經損傷患者可經過神經可塑性刺激，一樣可體驗性高潮的愉悅感覺。

2022年的一項研究表明，女性的性高潮可以僅僅通過單獨的幻想來實現。而且根據實驗室中技術水平的分析證明，真正的性高潮也可以在沒有物理刺激的情況下發生的。

簡而言之，性高潮有很多種，可以通過不同的方式而發生。手淫和性交當然是最能直接刺激神經感官，可是通過練習身體某些性感區也是可以在受到刺激的時候喚起性高潮反應。

身體上的性感區有那些呢？包括：耳朵、脖子、嘴唇和嘴巴、生殖器區域、膝蓋後面的區域、下腹部、乳頭和胸部等。

雖然令人興奮的性感區因人而異，但對許多人來說，性感區是相似的，特別是耳朵，包含2萬5000個神經末梢，可以將聲波從震動轉化為電脈衝。在性交的時候，對著耳朵輕聲細語可以刺激神經末梢並增強親密度。另外通過按摩、舔舐或者輕咬耳朵的物理刺激，也可以增強興奮和親近感，是最能激活大腦和喚醒生殖器愉悦相關的器官之一。(作者為大華府 地區執業醫師)