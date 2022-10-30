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聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

移民專頁／日籍妻符抽籤綠卡條件 中籍夫也可申請

耿婷律師主答

讀者問：

我太太是日本出生，可以申請Diversity Visa Program抽籤綠卡。我本人是中國出生，但是已經入外籍。那我可以和太太一起抽籤嗎？這個抽籤的概率大致怎麼樣？如果今年沒抽到，是不是明年可以繼續參與？需要重新遞交嗎？

答：

在美國的多元化簽證計畫（Diversity Visa Program）下，出生在被排除在該計畫之外國家的人，如果他們的配偶出生在符合條件的國家之一，也可以在該計畫下參與每年的抽籤。

你本人的出生國家（中國）雖然被排除在該計畫之外，但因為你的配偶出生國家（日本）屬於符合條件的國家，所以你也屬於符合條件的抽籤人。這在移民法上叫Cross-Chargeability。通過這種方式已婚夫婦可以各自提交抽籤申請，以增加中籤機會。你和太太可以每人各自參與抽籤，一旦有任意一人抽中，都可以為配偶同時辦理綠卡申請。

多元化簽證計畫下的中籤率具體取決於地區和年份，在1：25至1：75不等，由於抽籤是按照區域在線提交，所以沒有一個全球統計的中籤概率。每位申請人每年只能提交一份抽籤申請，如果沒有抽中，可以在接下來每年參加抽籤，直到抽中為止，但必須每年重新遞交申請，美國政府不保存未抽中者的檔案。

綠卡 簽證 日本

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