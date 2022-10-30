移民專頁／第1年實習期 允免費培訓

應屆畢業生於畢業前90天至畢業後60天這段窗口期可以提出OPT申請，超出這個時間段提交的申請會被拒。(Getty Images)

讀者問：

我將於12月畢業，目前是無offer狀態，準備申請OPT 。個人情況：STEM學位，學校不允許延期畢業。實習中是否有offer，要在年底告知結果。如果12月畢業了，那麼有兩種申請OPT的時間線，早申請，2月初大概就能拿到工卡。早點拿到工卡，找到工作後，就能立刻開始工作。如果2月之前找到工作，那麼我2月初就可以開始工作，可以參加當年3月的抽籤。我最多可以抽籤3次。若是畢業60天還沒有找到工作，開始使用90天的失業期，150天內如果還沒有工作就只能離境了。offer開始時間晚於90天，失業期之公司不能提前入職就會無法工作？有offer但是offer開始日期前沒有工卡，offer可能會被撤回或失效？或者沒有工卡不傾向給offer？

如果申請晚過了申請窗口（畢業前90天至畢業後60天）但是文件被駁回了就再沒機會再申請了，直接沒有辦法工作？如果晚申請被駁回直接就沒有任何機會了，如果在90天至60天窗口期內還可以再度申請，因為這個所以說盡量趕早不趕晚？

答：

首先回覆你最後一段的問題：是的，你的說法正確：應屆畢業生於畢業前90天至畢業後60天這段窗口期可以提出OPT申請，超出這個時間段提交的申請會被拒。如果早遞交的話，知道被拒後還有機會在窗口期遞交第二次申請來補救，晚申請的話就會錯過再次遞交OPT的窗口期，永遠失去通過這個學位拿到OPT的機會。

關於你第一段的問題，STEM專業OPT的第一年最多只有90天的失業期，第二年和第三年再加60天，所以三年總共的失業期可以達到150天。所以，你必須於OPT開始的90天之內找到工作並開始工作。不過請注意，和第二、第三年的實習不同，第一年實習期是允許進行unpaid training的，所以理論上來說，哪怕雇主還沒有開始付你薪水，只要你在雇主公司已經開始了免費培訓，那麼也算你已經開始為雇主工作了。因此，你可以與雇主商量，看是否可以讓你早一點開始免費培訓，這樣可以把job offer的開始時間寫早一些，讓你不至於超過90天的失業期。

此外，第一年的實習是允許同時為多個雇主工作的，並且允許自僱、合同工、短期工和為temp agency工作，不需要像第二、第三年的實習那樣每位雇主都需遞交I-983 Training Plan。在這樣寬鬆的條件下，很容易滿足在90天內找到工作的要求。至於你問的沒有工作許可（EAD），雇主會不會撤回offer，或者不傾向於給job offer這種問題不涉及到法律問題，每個雇主和具體情況也都是不同的，你應該和雇主直接聯繫來獲取答案。