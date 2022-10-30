移民專頁／O-1門檻 比H-1B高很多

讀者問：

現在本人在美國讀大四，準備畢業，本科專業平面設計，但是學校同時學習了motion design交互設計視頻剪輯JavaScript（只學了一學期不能做編程工作）等等。我們本科專業設計算STEM，有三年OPT 。美國CPT有兩段都是幾個人的小公司，本人大四上straight A。這種情況我應該現在就準備O-1簽證 還是這三年把H-1B 抽完再說？

答：

建議你在三年OPT結束前請雇主協助你抽籤申請H-1B。H-1B的審查只要雇主公司確實在從事經營、有能力支付你的薪水，你的學歷和工作經歷符合該職位的要求，通常較容易獲得批准。

O-1簽證則必需要準備較多的文件，證明你曾經獲得國家或國際級獎項、成就獲得了業界的廣泛認可、曾經和將在有影響力的組織或活動中擔任核心或領導角色、薪水比同行高等等條件至少需滿足三項。因此，門檻相對於H-1B高很多。

一般來說每年的3月初雇主可以開始登記參加H-1B抽籤，3月底前移民局公布抽籤結果，而一般準備O-1申請並通過加急申請得知結果需要至少半年左右的時間。所以你可以根據你OPT最後一年結束的時間來決定何時申請O-1。