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生活／屋主退稅 我申訴成功拿到支票

雷大衛
圖1
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多年前筆者曾為一位親戚討還幾百元的聯邦退税，當時還將此經歷投稿世界日報周刊。不想如今類似的事情發生在我自己身上。只是這次的申訴對象是紐約州稅局。

今年7月，州政府有一個「屋主退稅計畫」──Homeowner tax rebate credit (HTRC)。我的幾個鄰居在7月底收到了從287元到700元金額不等的支票。我過了一個月還未收到退款，覺得要做點事了。

我先上州稅局網站 https://www.tax.ny.gov/查詢 HTRC 詳情：

（圖1）

我確認自己符合退稅條件(2020年收入不超過上限，且是自住屋符合公校退稅)，然後寫信詳述我符合退稅的理由。按照網頁上的指示，我將該信函連同報稅單等文件傳真去州稅局處理地稅退款的機構，靜候回覆。

又過了幾個星期，沒有回音。我還有什麼辦法呢？

是時候使出「撒手鐧」了。我在州稅局網站找尋taxpayer rights advocate，來到「維護納稅人權益辦公室」(Office of the Taxpayer Rights Advocate)：

圖2
圖2

圖3
圖3

網頁上列出該辦公室能幫納稅人做的事情 (How we can help you)：

●保證公平一貫地執行紐約州稅法

●向稅局和立法機構提出納稅人遇到的或關心的問題

●重新檢視税局各渠道都未能解決的個案

●解決和提出建議應對納稅人的難題

●鼓勵納稅人提出自己關心的問題

其中第三條不正是符合我的個案嗎──我已按指示向稅局有關部門申訴，但如石沉大海。這下可好，我找對地方了！

怎麼做呢？且看這網頁給出的「如何聯繫我們」──郵寄，傳真或致電都可以。

圖4
圖4

我先填好 DTF-911表格：

圖5
圖5

然後我選擇傳真，同時付上我2020年稅表，房屋稅帳單，以及我上次向州稅局申訴的信件。次日我再致電該辦公室，確認傳真文件共14 頁均妥善收到。接聽的女士還對我說，此案已轉去處理房屋稅退款的機構。注意，這不就是我當初去申訴的地方嗎？問題是，由維護納稅人權益辦公室轉去的案件，大概不會被視若無睹吧？

果然，大約一個星期後，我收到了州稅局的退稅支票287.47元，結局圓滿。

雖然以上所述只是我的個案，200多美元也不是大數目，但舉一反三，所有向紐約州稅局申訴的案件都可遵循相似途徑。

第一，只要合法合理，不要怕跟州稅局或任何政府部門打交道。

第二，要做好功課，確認自己應得的，否則無須浪費彼此的時間。

第三，如果致電政府部門，通話結束前要一個查詢號碼，下次再致電時就不用重複你的故事了。

第四，也是最重要的，必要時聯繫維護納稅人權益辦公室。該機構會幫助納稅人解決稅局其他部門未能解決的問題。但要得到他們介入，你先要通過常規渠道向州稅局申訴。

順便說一句，國稅局也有一個維護納稅人權益辦公室，功能類似，是申訴聯邦稅的好去處，也正是我以前投稿提到的。

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