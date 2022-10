生活／屋主退稅 我申訴成功拿到支票

圖1

多年前筆者曾為一位親戚討還幾百元的聯邦退税,當時還將此經歷投稿世界日報周刊。不想如今類似的事情發生在我自己身上。只是這次的申訴對象是紐約州 稅局。

今年7月,州政府有一個「屋主退稅 計畫」──Homeowner tax rebate credit (HTRC)。我的幾個鄰居在7月底收到了從287元到700元金額不等的支票 。我過了一個月還未收到退款,覺得要做點事了。

我先上州稅局網站 https://www.tax.ny.gov/查詢 HTRC 詳情:

(圖1)

我確認自己符合退稅條件(2020年收入不超過上限,且是自住屋符合公校退稅),然後寫信詳述我符合退稅的理由。按照網頁上的指示,我將該信函連同報稅單等文件傳真去州稅局處理地稅退款的機構,靜候回覆。

又過了幾個星期,沒有回音。我還有什麼辦法呢?

是時候使出「撒手鐧」了。我在州稅局網站找尋taxpayer rights advocate,來到「維護納稅人權益辦公室」(Office of the Taxpayer Rights Advocate):

圖2

圖3

網頁上列出該辦公室能幫納稅人做的事情 (How we can help you):

●保證公平一貫地執行紐約州稅法

●向稅局和立法機構提出納稅人遇到的或關心的問題

●重新檢視税局各渠道都未能解決的個案

●解決和提出建議應對納稅人的難題

●鼓勵納稅人提出自己關心的問題

其中第三條不正是符合我的個案嗎──我已按指示向稅局有關部門申訴,但如石沉大海。這下可好,我找對地方了!

怎麼做呢?且看這網頁給出的「如何聯繫我們」──郵寄,傳真或致電都可以。

圖4

我先填好 DTF-911表格:

圖5

然後我選擇傳真,同時付上我2020年稅表,房屋稅帳單,以及我上次向州稅局申訴的信件。次日我再致電該辦公室,確認傳真文件共14 頁均妥善收到。接聽的女士還對我說,此案已轉去處理房屋稅退款的機構。注意,這不就是我當初去申訴的地方嗎?問題是,由維護納稅人權益辦公室轉去的案件,大概不會被視若無睹吧?

果然,大約一個星期後,我收到了州稅局的退稅支票287.47元,結局圓滿。

雖然以上所述只是我的個案,200多美元也不是大數目,但舉一反三,所有向紐約州稅局申訴的案件都可遵循相似途徑。

第一,只要合法合理,不要怕跟州稅局或任何政府部門打交道。

第二,要做好功課,確認自己應得的,否則無須浪費彼此的時間。

第三,如果致電政府部門,通話結束前要一個查詢號碼,下次再致電時就不用重複你的故事了。

第四,也是最重要的,必要時聯繫維護納稅人權益辦公室。該機構會幫助納稅人解決稅局其他部門未能解決的問題。但要得到他們介入,你先要通過常規渠道向州稅局申訴。

順便說一句,國稅局也有一個維護納稅人權益辦公室,功能類似,是申訴聯邦稅的好去處,也正是我以前投稿提到的。