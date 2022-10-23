娛樂／觀眾回不去！影院票房比疫情期還冷

美國真人真事歷史史詩片「女王」電影海報。（取材自IMDb）

今年9月北美票房總計約3.28億美元，是除了大量影院因疫情被迫關門的2020年9月以外，過去25年來成績最糟糕的9月，甚至比去年9月的3.67億美元都要低20%。要知道去年9月，美國疫情還相當嚴重，日均新冠死亡人數約在2000上下波動；沒想到一年後，今年開出的票房數字讓業者更悲觀。

當然，也可以分析說，時至今日，票房枯竭的原因早就和疫情沒有關係，而是缺乏新片外加觀眾的觀影意願減弱。確實，回到10年前的9月，一部名為「哈啦大髮師」（Barbershop）的無厘頭搞笑片都能拿到2060萬美元的首映票房，但在今年，無論是史詩大片「女王」（The Woman King，又譯「達荷美女戰士」）、還是有流量明星加持的驚悚片「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling），首映票房都只能停留在1900萬美元上下。而且這20年間，電影票價還漲了不少，也就是說，「女王」和「親愛的別擔心」的實際觀看人次，相比「哈啦大髮師」遠不是少100萬美元那麼簡單。

微笑低成本大黑馬

北美影市最近有兩部中低成本的新片罕見地都是限制級，票房卻是大相徑庭。新人導演帕克芬恩（Parker Finn）自編自導的恐怖片「微笑」（Smile，又譯「危笑」）首映日在3650家影院上映，拿到2200萬美元開畫票房，遠超外界預期。這個成績不光盡數收回1700萬美元的製作成本，也再次證明了低成本恐怖片在如今的北美電影仍有市場。

低成本恐怖電影「微笑」口碑不俗。（取材自IMDb）

「危笑」原計畫只在派拉蒙旗下的流媒體平台Paramount+線上發行，但因為試映口碑相當出色（上映後「爛番茄」上的專業影評人好評度也達到了75%），再加上院線近期本就缺乏新片供應，市場競爭相對較小的緣故，派拉蒙最終決定改在院線大規模公映該片，而結果也證明此舉相當英明。

形成鮮明對比的是另一部大規模公映的新片——來自環球影業的愛情喜劇片「哥兒們」（Bros）。它和「危笑」一樣，都是限制級作品，論上映前的宣傳攻勢和觀眾知曉度，「哥兒們」絕對要勝過半途才決定上院線的「危笑」，結果「哥兒們」在3350家影院上映，只拿到480萬美元開畫票房（製作成本2200萬美元），只能說明愛情喜劇這一電影類型，如今確實很難再在電影市場呼風喚雨，更何況，在「哥兒們」中上演浪漫故事的還是兩位男性。參考「爛番茄」上超高的91%的影評人好評度和92%的觀眾好評度，這樣的首映票房成績更令人惋惜。

愛情喜劇「哥兒們」和「微笑」同期上映，票房表現卻輸一大截。（取材自IMDb）

愛情喜劇不吃香了

同樣來自環球影業的另一部愛情喜劇片——由喬治柯隆尼（George Clooney）和茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）領銜主演的「幸福入場券」（Ticket to Paradise，又譯「天堂門票」），也是類似的情況。換作10年、20年前，類似這種卡司的愛情喜劇片，絕對會是觀眾趨之若鶩的穩贏作品，但時過境遷，這次該片乾脆就選擇先於9月在英國、澳洲、西班牙、巴西等地上映，反而美國本土上映遲至10月21日，顯然就是因為擔心美國本土票房如果不佳的話，會影響到該片對於海外觀眾的吸引力，所以還是先在海外上映，真金白銀收回一些成本再說。

巨星加持的「幸福入場券」選擇先於海外上映。（取材自IMDb）

另一部新片「金屋藏嬌」（The Good House），同樣也證明了上述現狀。該片也走愛情電影路線，主演雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）和凱文克萊恩（Kevin Kline）都是演技出眾的老戲骨。不過，鑑於如今觀眾的偏好，發行方Roadside Attractions影業不敢投入太大，只選擇在全美1062家影院公映該片，但83萬美元的首映票房還是過於慘不忍睹。這似乎說明了此類作品主攻的中老年觀眾群體，不管是出於擔心染疫還是因為手頭拮据抑或是對愛情電影不再產生興趣，總之，過去幾年以來他們遠離影院的整體趨勢，如今並未獲得扭轉。

凱文克萊恩與雪歌妮薇佛主演的「金屋藏嬌」票房慘。（取材自IMDb）

全球影院苦哈哈

此外，9月初申請破產保護的英國Cineworld院線集團，近日宣布有12家北美影院（分布在洛杉磯、舊金山、費城、西雅圖和拉斯維加斯多地）永久性結業，雖然這只占到他們全美542家影院的很小份額，但也足以引起市場警惕。據悉，這12家影院大多存在著物業費和房租長期拖欠的問題，如今母公司選擇關門了事，也算是快刀斬亂麻的解決辦法。

差不多就在關閉這12家影院的同時，Cineworld院線集團公布今年上半年的財務報表，靠著「捍衛戰士2」（Top Gun，又譯「壯志凌雲」）等多部大片的輪番上映，票房收入雖有明顯提升，但目前整體負債仍有88億美元（其中就包括五年前收購美國Regal院線時藉貸的36億美元），形勢不容樂觀。

作為排在美國AMC院線之後全球第二大的電影院 線集團，Cineworld的影院分佈在全球10個國家，影院總數近800家。今年前6個月，入場觀眾總人次8280萬，對比疫情嚴重的2021年上半年的1410萬，有明顯進步；但對比2019年上半年，還有四成的落差。正因如此，Cineworld在這份報表中悲觀預期：影院行業恢復到疫情之前水平，最快也要到2025年。

陷入危機的，也不只有北美影市。從9月18日到9月22日，義大利 影院聯盟也學習美國同行，推出了「3.4歐元看電影」的促銷活動，共賣出110萬張電影票，這段期間票房收入達到400萬歐元。義大利影院聯盟之所以要聯合文化部推出這樣的促銷活動，也是因為2022年以來，電影市場始終低迷，無法走出疫情的影響，業界認為已到了生死攸關的關鍵時刻。

疫情之前的2019年，義大利全年電影觀眾達到一億人次。然而，2021年的入場人次只有2500萬，遠低於西班牙的4100萬，而西班牙的總人口數比義大利還要少1300多萬；對比法國更是差了足足四分之三；也比義大利本國疫情最嚴重的2020年的入場人數還要更少。今年上半年，義大利影院人氣稍有恢復，但相比疫情之前的2019年上半年，只達到原本的一半而已；進入下半年後，隨著好萊塢新片供應的枯竭，義大利觀眾人數相比上半年又有縮水，影院業者叫苦不迭。

事實上，雖然好萊塢新片斷檔，但義大利電影的產量卻因為疫情的遠去，在近段時間不減反增。義國政府在疫後為振興電影行業推出多項激勵政策，不光直接投入扶助金，而且拍電影的退稅率提升至40%。在此背景下，去年一年製作完成的義大利新片超過250部。但問題在於，其中大多質素平平，缺乏賣點，完全無法吸引本土觀眾買票捧場。稍早，威尼斯影展的藝術總監巴伯拉（Alberto Barbera）就在受訪時表示，擔心義大利電影「只知道追求數量卻犧牲了電影質量」，繼而傷害了義大利電影這面金字招牌。

印度 國片票房雪崩

另據印度多家媒體報導，印度影院行業今年也陷入前所未有的困境。過往極受當地觀眾歡迎的寶萊塢歌舞片，不知為何，彷彿一夕之間便魅力不再。截至9月，今年已上映的印度國產電影中有高達77%票房失敗，傳統意義上的賣座片僅出現了三、四部，讓寶萊塢從業人員感到困惑不已。

真要細究原因的話，疫情自然是首當其衝。影院關門期間，串流平台Netflix、亞馬遜和Hotstar（印度版Disney+）迅速掠地攻城，讓印度老百姓養成了在家花小錢看大片的新習慣。即便影院恢復營業後，他們也不再像過去那樣頻繁光顧了。此外，說起來寶萊塢傳統歌舞片一統印度電影江山的局面，從1950年代開始，持續已70年，而隨著觀眾口味的不斷變化，寶萊塢多少有些固步自封，沒能完全跟上時代。

票房天王阿米爾罕主演的「拉辛正傳」票房不如預期。（取材自IMDb） 印度電影「RRR」在當地創下驚人的票房成績，成為影史賣座第三名。（取材自IMDb）

結果，由印度動作片第一人阿克夏庫馬（Akshay Kumar）主演的「獨眼龍傳奇」、由大明星蘭維爾辛格（Ranveer Singh）領銜主演的「掌上明珠大逃亡」、由阿米爾罕（Aamir Khan）和沙魯克罕（Shahrukh Khan）兩大票房王牌聯袂出演、改編自「阿甘正傳」（Forrest Gump）的「拉辛正傳」（Laal Singh Chaddha），一個個都票房失利。反倒是以印度南方特拉古語拍攝的史詩片「RRR」異軍突起，成了有史以來全球票房第三高的印度電影，在Netflix上還蟬聯15周全球10大非英語電影。

至於原本一家獨大的寶萊塢印度語電影，上半年票房表現最好的是號稱改編自真人真事的驚悚片「克什米爾檔案」（The Kashmir Files）。該片打的是民粹牌，將克什米爾穆斯林醜化為十惡不赦的罪人，在總理莫迪以及執政黨印度人民黨大量政客的背書和宣傳下，拿下驚人票房，但也受到印度社會多個不同陣營的強烈批評。

（取材自澎湃新聞）