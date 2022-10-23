娛樂／HBO Max 老片「被禁菸」

HBO Max平台上的「奪命判官」播放頁面。（取材自推特）

近期有網友發現，串流媒體HBO Max上不少電影 海報的香菸都被刻意抹除，比如，由著名導演勞勃阿特曼（Robert Altman）執導的1971年電影「雌雄賭徒」（McCabe & Mrs. Miller，又譯「花村」），還有約翰休斯頓（John Huston）執導的1972年作品「奪命判官」（The Life and Times of Judge Roy Bean），兩部影片海報上的男主角華倫比提（Warren Beatty）與保羅紐曼（Paul Newman）原本都手拿一支香菸，如今菸已不在，手勢如舊，彷彿是在做著某種魔法手訣，又有些像是不雅的手勢。

「奪命判官」原版海報。（取材自IMDb）

王家衛作品也被修掉

仔細檢索HBO Max線上的全部電影，有影評人發現受到影響的還不止上述兩部影片。在一張王家衛經典作品「墮落天使」的宣傳劇照中，李嘉欣手裡的香菸顯然被修掉了；動作片「大逃獄」（There Was a Crooked Man…）海報上寇克道格拉斯（Kirk Douglas）手裡的菸也消失了。

與此同時，「重返唐人街」（The Two Jakes）、1934年上映的希區考克名作「擒兇記」（The Man Who Knew Too Much）以及去年上映的「紐華克聖人」（The Many Saints of Newark，又譯「紐瓦克眾聖」）這些電影海報上的菸卻未消失。這樣的區別對待，究竟是審圖、PS工程太過繁雜，HBO Max還沒來得及全部處理完畢，還是存在什麼具體的執行標準，恐怕就只有他們自己知道了。

HBO Max平台上的「雌雄賭徒」播放頁面。（取材自推特） 「雌雄賭徒」原版海報。（取材自IMDb）

在社交媒體上，大多網友都對HBO Max的「禁菸」做法表示不解和反對。畢竟，電影裡的抽菸畫面並未受到任何影響，僅僅只是去除電影海報上的香菸，多少有些隔靴搔癢、表面功夫的意味。

也有聰明的網友表示，真的非要修改的話，其實這些經典電影大多有著多款宣傳海報，HBO Max大可以換一款沒有香菸出現的海報即可，完全不必費勁PS修改歷史。而且，更為荒誕的還在於，抽菸不行，吸大麻 目前看來卻並未被HBO Max禁止。在該平台上，呈現布魯克林大麻商販日常生活的喜劇「難以伺候」（High Maintenance）的海報上，明顯都有大麻菸出現，目前為止卻並未受到任何影響。

追溯歷史，好萊塢 歷來就是菸草公司植入行銷廣告的重點所在，希望能夠借助電影的影響力，將抽菸這一行為與叛逆、有個性、反主流等標籤捆綁一起，吸引更多年輕人接受菸草。以鼎鼎大名的美國菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International Inc.，PMI）為例，從1978年至1988年這10年間，他們成功地在多達191部電影中植入自家品牌香菸廣告，其中不乏「火爆浪子」（Grease）、「洛基2」（Loki 2）、「終極警探」（Die Hard，又譯「虎膽龍威」）等知名作品。

1990年代初，吸菸危害健康的觀念逐步深入人心，也引發各種公益團體關注。在此背景下，好萊塢各大公司紛紛定下規矩，要求面向未成年觀眾的影視作品中，盡量不出現吸菸畫面，而Netflix也在2019年時宣布跟進。不過，各家公司的此類規定，往往都會故意留出一定的政策漏洞。畢竟，對於來自生活、表現生活的影視作品來說，抽菸本就是人類現實生活的一部分，要求創作者刻意規避的話，又會涉及到言論自由、藝術標準等問題。

（取材自澎湃新聞）