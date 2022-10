娛樂／HBO Max 老片「被禁菸」

HBO Max平台上的「奪命判官」播放頁面。(取材自推特)

近期有網友發現,串流媒體HBO Max上不少電影 海報的香菸都被刻意抹除,比如,由著名導演勞勃阿特曼(Robert Altman)執導的1971年電影「雌雄賭徒」(McCabe & Mrs. Miller,又譯「花村」),還有約翰休斯頓(John Huston)執導的1972年作品「奪命判官」(The Life and Times of Judge Roy Bean),兩部影片海報上的男主角華倫比提(Warren Beatty)與保羅紐曼(Paul Newman)原本都手拿一支香菸,如今菸已不在,手勢如舊,彷彿是在做著某種魔法手訣,又有些像是不雅的手勢。

「奪命判官」原版海報。(取材自IMDb)

王家衛作品也被修掉

仔細檢索HBO Max線上的全部電影,有影評人發現受到影響的還不止上述兩部影片。在一張王家衛經典作品「墮落天使」的宣傳劇照中,李嘉欣手裡的香菸顯然被修掉了;動作片「大逃獄」(There Was a Crooked Man…)海報上寇克道格拉斯(Kirk Douglas)手裡的菸也消失了。

與此同時,「重返唐人街」(The Two Jakes)、1934年上映的希區考克名作「擒兇記」(The Man Who Knew Too Much)以及去年上映的「紐華克聖人」(The Many Saints of Newark,又譯「紐瓦克眾聖」)這些電影海報上的菸卻未消失。這樣的區別對待,究竟是審圖、PS工程太過繁雜,HBO Max還沒來得及全部處理完畢,還是存在什麼具體的執行標準,恐怕就只有他們自己知道了。

HBO Max平台上的「雌雄賭徒」播放頁面。(取材自推特) 「雌雄賭徒」原版海報。(取材自IMDb)

在社交媒體上,大多網友都對HBO Max的「禁菸」做法表示不解和反對。畢竟,電影裡的抽菸畫面並未受到任何影響,僅僅只是去除電影海報上的香菸,多少有些隔靴搔癢、表面功夫的意味。

也有聰明的網友表示,真的非要修改的話,其實這些經典電影大多有著多款宣傳海報,HBO Max大可以換一款沒有香菸出現的海報即可,完全不必費勁PS修改歷史。而且,更為荒誕的還在於,抽菸不行,吸大麻 目前看來卻並未被HBO Max禁止。在該平台上,呈現布魯克林大麻商販日常生活的喜劇「難以伺候」(High Maintenance)的海報上,明顯都有大麻菸出現,目前為止卻並未受到任何影響。

追溯歷史,好萊塢 歷來就是菸草公司植入行銷廣告的重點所在,希望能夠借助電影的影響力,將抽菸這一行為與叛逆、有個性、反主流等標籤捆綁一起,吸引更多年輕人接受菸草。以鼎鼎大名的美國菲利普莫里斯國際公司(Philip Morris International Inc.,PMI)為例,從1978年至1988年這10年間,他們成功地在多達191部電影中植入自家品牌香菸廣告,其中不乏「火爆浪子」(Grease)、「洛基2」(Loki 2)、「終極警探」(Die Hard,又譯「虎膽龍威」)等知名作品。

1990年代初,吸菸危害健康的觀念逐步深入人心,也引發各種公益團體關注。在此背景下,好萊塢各大公司紛紛定下規矩,要求面向未成年觀眾的影視作品中,盡量不出現吸菸畫面,而Netflix也在2019年時宣布跟進。不過,各家公司的此類規定,往往都會故意留出一定的政策漏洞。畢竟,對於來自生活、表現生活的影視作品來說,抽菸本就是人類現實生活的一部分,要求創作者刻意規避的話,又會涉及到言論自由、藝術標準等問題。

(取材自澎湃新聞)