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架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

封面故事／年輕族群：要為自己著想

編譯徐薏茹
「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)
「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

7月時TikTok一名用戶發布一段以「無聲辭職」(quiet quitting)為題的影片，引發熱烈迴響，許多網友紛紛使用#quietquitting標籤分享自身經歷，截至20日#quietquitting標籤已在TikTok累積980萬瀏覽量。

「無聲辭職」並非真正的辭職，而是一種對忙碌工作文化的回應，年輕專業人士放棄在工作上超越自我，拒絕為無酬的任務付出，將精力放在辦公室以外的地方，這種對工作熱忱降低的現象即稱為「無聲辭職」。

網友分享的影片中，有些人表示以家庭為重並對加班設限；有些人主張只做好份內的事，生活過得去即可；許多人則不希望將工作與自我的身分綁在一起。

許多人認為在當前強勁的勞動力市場中，他們有力量反擊，蓋洛普(Gallup)近期的數據顯示，美國的員工敬業度(employee engagement)正在下降。

今年41歲的費里斯(Clayton Farris)最近在社群媒體上聽到「無聲辭職」這個新詞彙時，他發現自己早已經遵行這種原則，拒絕讓對工作的擔憂像過去一樣支配他的生活，「最有趣的是沒什麼改變，我還是努力工作，我還是取得一樣多的成就，我只是不會感到有壓力，不會在內心將自己撕成碎片。」

蓋洛普的調查指出，Z世代與較年輕千禧世代的敬業度最低，第一季顯示為31%。

蓋洛普工作場合與福祉研究首席研究員哈特(Jim Harter)指出，對「無聲辭職」一詞的描述與調查中一大群被歸類為「不敬業」(not engaged)的受訪者一致，這些人會照常上班，但只會做最低限度的必要任務，不會再多做份外的工作；蓋洛普的調查中，1989年後出生的族群超過半數(54%)屬於這一類。

調查中用來衡量敬業度其中一個因素為：是否覺得工作有目標？數據顯示年輕一輩員工沒這種感覺，哈特指出這些人更傾向被動地工作，他們更為自己著想，而非雇主。

比特廷格(Josh Bittinger)是一家管理諮詢公司的市場研究總監，他表示偶然發現「無聲辭職」這個新詞的人可能會認為這是鼓勵人們偷懶，然而實際上這個新詞彙是要提醒他們：不要為了工作過度操勞。

社群媒體 TikTok

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