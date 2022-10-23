封面故事／無聲解雇 是忽視也是逼退

雇主冷淡對待不受青睞的員工，不告知重要資訊、不討論升遷，讓人感到沮喪、被孤立。(Getty Images)

「無聲辭職」(quiet quitting)是近來在社群媒體 上的新興概念，這一新詞並非真正的辭職行動，而是指員工只做最低限度工作，拒絕為無酬的額外任務付出，主張維護員工權益，維持生活與工作間的平衡，激起廣大網友的共鳴，而現在繼「無聲辭職」之後，又出現另一個新詞彙--「無聲解雇」(quiet firing)。

8月一名網友在推特 發文：「很多人都在談論無聲辭職，但很少人提到無聲解雇，意思是五年期間不讓某人加薪，即使員工仍然依照你的要求做好每件事。」該則貼文立刻引起熱烈迴響，吸引逾萬人按讚，眾多網友湧入貼文回應。

「無聲解雇」形容雇主只遵守最基本的法律限度，偶爾用這種方式讓多餘或不受青睞的員工主動辭職，例如長期拒絕加薪、指派繁重工作卻未給予相應資源，或只照顧喜愛的員工而忽視其他人，基本上，這種被動反制的策略確實會讓人沮喪而心生辭職念頭。

雖然這種現象並非新鮮事，但現在正引起許多人關注，與無聲辭職相同，許多人紛紛在網路上分享他們的無聲解雇經驗。

在西雅圖 工作的招聘經理邦妮．狄伯(Bonnie Dilber)指出，無聲解雇的現象「一直以來都有」而且相當常見。

狄伯在LinkedIn貼文列出員工被「無聲解雇」的幾個跡象，經常與糟糕的管理有關，「你不會得到回饋或讚美，你的薪水只增加3%或更少，然而其他人卻加得更多。你與上級的一對一對談(1:1s)常常被取消或經常變動。」

最明顯的幾個跡象是：不被邀請加入「厲害」的項目、不被告知重要的工作資訊、老闆從不討論升遷等。

狄伯的文章寫到：「這對公司來說很有效，最終你會感到無能、被孤立和不被重視，然後去找新工作，而公司永遠不必處理發展計畫或提供資遣費。」「或者你的表現因為缺乏支持而下滑到足以讓公司解雇你的程度。」

狄伯的文章吸引逾2萬人回應，數百則留言同意她的說法，許多人表示曾經在職場有過類似遭遇。

有人認為無論是無聲辭職或無聲解雇，這兩種趨勢都顯示雇主與員工之間應該更加透明化。