我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

封面故事／企業看躺平：放棄工作與生活

編譯徐薏茹
人力主管認為，員工無聲辭職、隨便敷衍，應該去尋找真正有熱誠的工作。(Getty Images)
人力主管認為，員工無聲辭職、隨便敷衍，應該去尋找真正有熱誠的工作。(Getty Images)

「無聲辭職」(quiet quitting)是近來在社群媒體上廣傳的熱門新詞彙，其所代表的並非真正的辭職行動，而是年輕上班族對忙碌工作文化的無聲反抗，主張在生活與工作之間畫清界線，放棄在工作上超越自我，拒絕為無酬的任務付出，但另一方面，這種工作哲學也激起商界高層、職涯諮詢教練與其他專業人士的猛烈抨擊。

新創公司Thrive Global創辦人亞莉安娜·哈芬登(Arianna Huffington)在網路撰文指出：「無聲辭職不僅只是放棄工作，還朝著放棄生活邁進。」

投資諮詢公司O’Shares ETFs董事長歐立里(Kevin O’Leary)稱無聲辭職是可怕的塑造職涯方法，「你必須因為想超越而超越，這就是成功的方式。」

各方對於「無聲辭職」的看法不一，各自的解讀差異甚大，一些人認為無聲辭職是拒絕做無酬工作，遠離壓力，不一定代表隨便敷衍了事。

批評人士則說即使達成基本工作要求，無聲辭職的心態會助長懶惰行為，影響工作表現。

哈芬登表示，提倡無聲辭職的人可能認為少做點工作能預防或解決過勞問題，但其實還有更好的辦法，「作為雇主，我喜歡有人在面試時說『我工作時100%付出，這些是我的界線』這和『我做最低限度的工作應付過去』非常不同。」

奉行無聲辭職原則也可能因個人背景不同產生差異，人資經理與職涯教練史旺(Mercedes Swan)指出，無聲辭職對與許多有色族裔來說可能不管用，特別是非裔女性，由於對她們的負面刻板印象，可能因此遭受更大的反彈，「隨著日子過去，看起來可能像是做更少的工作，但實際上，我們只是做到其他人平常的水平。」

批評人士擔心無聲辭職會對職場文化與工作底線有害，對於工作高效的人而言，看到其他人敷衍工作卻不被處罰，可能削弱工作士氣。

人資軟體公司isolved主管艾米．默舒(Amy Mosher)表示如果無聲辭職會導致績效問題，這些勞工應該去尋找他們真正有熱忱的工作。

曾在幾間小公司擔任執行長的麥克唐納(Jay McDonald)說，設定清楚的表現預期是商業主管的責任，重要的是員工符合預期，而非他們工作的時長。

社群媒體 投資 面試

上一則

封面故事／年輕族群：要為自己著想

下一則

封面故事／無聲辭職 躺平不思進取？

延伸閱讀

特拉斯在任僅45天 終身可年領12.8萬津貼惹議

特拉斯在任僅45天 終身可年領12.8萬津貼惹議
曾任貿易代表署顧問 華裔伍人英疑未利益迴避被討論

曾任貿易代表署顧問 華裔伍人英疑未利益迴避被討論
爭英相？強生海外急歸 傳已獲百人提名

爭英相？強生海外急歸 傳已獲百人提名
梁家訓堅拒辭職 抗議者加碼圍攻

梁家訓堅拒辭職 抗議者加碼圍攻

熱門新聞

位於法拉盛市中心黃金地段的「法拉盛一號」平價屋項目落成。（本報檔案照）

封面故事／新Chinatown 法拉盛房市40載起落沉浮

2022-10-16 10:31
以華人為主的亞裔移民湧入法拉盛，帶來了全新的人口結構與蓬勃的發展。（本報檔案照）

封面故事／從蕭條到熱鬧 華人盤活法拉盛

2022-10-16 12:21
街頭隨處可見的墨西哥夾餅，早已擄獲全美不同族裔民眾的心。（取自Yelp網站）

吃貨／美食網站Yelp嚴選：全美最好吃 5家塔可餐廳

2022-10-16 02:23
法拉盛張開雙臂歡迎新移民，新移民也把法拉盛視為第二故鄉。​圖為許多華人民眾在緬街觀看農曆新年大遊行。(本報檔案照)

封面故事／法拉盛傳：你應該知道的5件事

2022-10-16 02:28

醫師的話／中風頻率 會有多高

2022-10-16 02:10
（Getty Images）

猜猜看／你認得哪一座國家公園？

2022-10-16 02:27

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適