封面故事／企業看躺平：放棄工作與生活

人力主管認為，員工無聲辭職、隨便敷衍，應該去尋找真正有熱誠的工作。(Getty Images)

「無聲辭職」(quiet quitting)是近來在社群媒體 上廣傳的熱門新詞彙，其所代表的並非真正的辭職行動，而是年輕上班族對忙碌工作文化的無聲反抗，主張在生活與工作之間畫清界線，放棄在工作上超越自我，拒絕為無酬的任務付出，但另一方面，這種工作哲學也激起商界高層、職涯諮詢教練與其他專業人士的猛烈抨擊。

新創公司Thrive Global創辦人亞莉安娜·哈芬登(Arianna Huffington)在網路撰文指出：「無聲辭職不僅只是放棄工作，還朝著放棄生活邁進。」

投資 諮詢公司O’Shares ETFs董事長歐立里(Kevin O’Leary)稱無聲辭職是可怕的塑造職涯方法，「你必須因為想超越而超越，這就是成功的方式。」

各方對於「無聲辭職」的看法不一，各自的解讀差異甚大，一些人認為無聲辭職是拒絕做無酬工作，遠離壓力，不一定代表隨便敷衍了事。

批評人士則說即使達成基本工作要求，無聲辭職的心態會助長懶惰行為，影響工作表現。

哈芬登表示，提倡無聲辭職的人可能認為少做點工作能預防或解決過勞問題，但其實還有更好的辦法，「作為雇主，我喜歡有人在面試 時說『我工作時100%付出，這些是我的界線』這和『我做最低限度的工作應付過去』非常不同。」

奉行無聲辭職原則也可能因個人背景不同產生差異，人資經理與職涯教練史旺(Mercedes Swan)指出，無聲辭職對與許多有色族裔來說可能不管用，特別是非裔女性，由於對她們的負面刻板印象，可能因此遭受更大的反彈，「隨著日子過去，看起來可能像是做更少的工作，但實際上，我們只是做到其他人平常的水平。」

批評人士擔心無聲辭職會對職場文化與工作底線有害，對於工作高效的人而言，看到其他人敷衍工作卻不被處罰，可能削弱工作士氣。

人資軟體公司isolved主管艾米．默舒(Amy Mosher)表示如果無聲辭職會導致績效問題，這些勞工應該去尋找他們真正有熱忱的工作。

曾在幾間小公司擔任執行長的麥克唐納(Jay McDonald)說，設定清楚的表現預期是商業主管的責任，重要的是員工符合預期，而非他們工作的時長。