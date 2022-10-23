料理功夫／黃米3吃
在爸爸的老家中國大連認識了黃米，大連堂姊告訴我，黃米是東北人跟蒙古人日常吃的穀物，當地人叫大黃米或稱軟黃米，屬於北方的一種農作物。黃米含有人體必需的胺基酸，且營養高出大米和小麥；其中胺基酸含量是大米、小麥的兩倍，是東北雜糧的超級穀物。
黃米糙米白米毛豆飯
材料：
黃米2杯、糙米1/2杯、白米1/2杯、毛豆50克、水適量（浸泡跟煮飯用）。
作法：
1.黃米（顆粒小，可以用細網漏勺接）、糙米洗乾淨，分別泡水3小時。
2.毛豆燙好去膜備用。
3.白米掏洗乾淨，把浸泡過的黃米、糙米放入鍋中，加入2又1/5杯水。
4.電鍋外放一杯水開始煮飯。
5.開關跳起，把燙熟的毛豆加入攪拌均勻，續燜10分鐘即可。
黃米玉米綠豆稀飯
材料：
黃米1杯、罐頭玉米1杯、綠豆1/2杯、水適量。
作法：
1.黃米、綠豆泡水3小時。
2.把黃米、綠豆、玉米放入壓力鍋加水煮約25～30分鐘，然後手動洩壓，續燜即可。
黃米珍珠丸
材料：
黃米1.5杯、肉末600克、青蔥細末30克、鹽適量、醬油適量、米酒適量、太白粉些許、水適量。
作法：
1.黃米泡水3小時濾去水分備用。
2.肉末加入青蔥細末、鹽、醬油、米酒攪拌均勻，加入些許太白粉，增加黏性，摔打一下肉，做成一顆顆肉丸子備用。
3.將肉丸子，黏上黃米，放入電鍋用一杯水蒸熟即可（約8顆粒，取決肉丸捏出大小）。
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