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料理功夫／南瓜泥三明治

項月華
南瓜泥三明治
南瓜泥三明治

秋季是南瓜豐收的季節，軟糯香甜的南瓜適合做出各種老少皆宜的美食。以下分享一款用南瓜泥做的三明治，搭配堅果、乳酪、醃橄欖和義式油漬番茄乾，吃起來具有獨特的義式風味，美好的一天就從這份南瓜三明治開始吧。

材料：

麵包片、南瓜、醃橄欖、義式油漬番茄乾、乳酪乾、堅果、蛋黃醬、鹽、白胡椒粉。

南瓜泥三明治食材
南瓜泥三明治食材

南瓜泥
南瓜泥

作法：

1.將南瓜去皮、去籽後切成塊狀放入蒸鍋，水滾後蒸20分鐘。取出蒸熟後的南瓜，加入少許鹽、白胡椒粉和蛋黃醬，用勺子搗成泥狀。

2.把麵包片烘烤至微黃，先抹上南瓜泥，再鋪上醃橄欖、義式油漬番茄乾、乳酪乾和堅果，一款富有創意的南瓜三明治就完成了。

小叮嚀：

所有食材的份量可根據個人的喜好，隨意增減。

南瓜泥三明治
南瓜泥三明治

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