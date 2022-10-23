封面故事／華麗轉身 掌握8個要點

許多公司要求準備離職的員工提出正式辭呈、妥善交接。(Getty Images)

不論在職場上歷練多久，總會有某個時候或多或少地萌生離職的念頭，紐約時報報導，去年11月光一個月中就有多達450萬人提出辭呈，特別是來自酒店、零售商等低薪服務業的勞工離職率最高；換工作的動機無非是尋求更高的薪水、更有價值的工作或改善工作與生活間的平衡，如果沒有做好準備，一時意氣用事、不顧後果地離職，很有可能到頭來竹籃打水一場空。那我們該如何華麗地轉身，才能讓你不留遺憾地翻開人生的下一篇章？

來自酒店、零售商等低薪服務業的勞工，離職率最高。(本報檔案照)

1、為什麼要走？

凡事都有動機，特別是離職這種關乎人生大事的決定更是要給自己一個「非走不可」的理由；財務管理公司艾勒維斯特(Ellevest)執行長嘉樂．傑克森(Gala Jackson)就表示，離職前務必思考你想改變的核心目標是什麼？

傑克森指出，當在工作任務中備受尊重時，離職的可能性不高，但問題是所謂「備受尊重」終究是被動語態，當你有離職的念頭時應該「從自己的角度」去審酌尊重兩個字；例如看看你每天的工作內容，看看自己喜歡或不喜歡現在工作的那些部分？現在的工作內容能否充分發揮自我價值？什麼地方能夠讓你願意全身心投入？也可以進一步把自己抽出來，從旁觀者的角度觀察一下主管與僚屬之間的關係，這對「是否留任」也扮演關鍵角色。

紐約的職務顧問潔斯．華斯(Jess Wass)就說：「我們太常根據別人對我們的期待在做事，有時也退一步問自己『什麼對我最重要？』」

2、檢查財務狀況

如果不是「無縫接軌」，離職意味著有一段時間會毫無收入，所以務必先搞清楚現在手上的存款經得起自己揮霍多久；在決定離職時，把自己每個月的必要開銷列出來，例如車貸、房貸、水電費、保險 費、餐飲基本開銷，甚至兒女花費、信用卡債務等通通算進去；再怎麼樣手上至少有三至六個月薪資左右的存款，才能讓自己走得灑脫。

如果名下有房產，怕手上存款不夠用的話，可考慮在離職前申請一筆房屋抵押貸款；財務顧問勞拉．羅特(Laura Rotter)說：「這筆錢備著，或許不會用到，但當真的需要的時候，成本好歹比信用卡低。」

如果擔心財務不能支撐離職後的生活，怕手上存款不夠用，可以考慮在離職前申請將名下房產進行抵押貸款。（美聯社）

3、善用FSA帳戶

自己或家人有什麼可以用到FSA帳戶中資金的地方就趕緊用掉，FSA帳戶對員工最有利的一點，是只要今年度還沒過完，員工就可以用掉已存入FSA帳戶的所有金額；例如雇主年初就以今年度薪資為計算基準為你的FSA帳戶匯入2000元，就算你在一年內就離職，已存入FSA帳戶的錢還是可以在明年以前用掉，前雇主不能要求你償還「離職後至一年存入期滿前」之間用掉的金額。

至於另一個「健康儲蓄帳戶」(Health savings accounts)就不用太擔心，就算不花掉，錢是你的還是你的，HSA沒有像FSA帳戶有「花掉不然還來」(Use it or Lose it)的規定；人力顧問公司沛齊(Paychex)副總裁費歐里(Frank Fiorille)說：「HSA帳戶本來是怎樣就會一直是怎樣，仍可用裡面的存款報銷符合規定的醫療費用，只是離職後不能再在這個帳戶中存款而已。」

離職以前人資部通常會幫你結算，但最好還是自己再核對一遍有沒有問題，特別是要看一下有沒有獎金、配股等應得的福利還沒發的，這些都屬於勞工依法或依契約應得的正當權利，別平白讓它就這樣睡著。

辭職時，一定要對健康保險作好安排，審視一下有沒有用到當前工作提供的健保的需求。(Getty Images)

5、健康保險計畫

在下一個工作納保之前，最好審視一下有沒有用到當前工作提供的健康保險的需求，最重要的就是跟人資部確定一下離職後健康保險是立刻結束還是會繼續持續到當月底；如果預期在接下來會有一段空窗期，可以考慮一下期長18個月的「COBRA保險計畫」，只是費用有點高。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)資深研究員凱利．波利茲(Karen Pollitz)說：「現在每個人都比過去更需要健康保險，務必仔細看看自己的健保計畫。」

不過如果你已婚，而配偶目前正在受雇中，通常可以獲得配偶公司提供的保險保障；但不管怎麼說，謹慎檢驗並預做準備總沒錯，波利茲就說：「或許自己找商業保險不是自己習慣的保險方法，但保險真的很重要。」

除了健康保險之外，前一份工作附帶的一些保險福利如人壽保或傷殘保等也可能因離職而失效，這些損失都必須納入「是否能承受離職」的考量中。

離職前最好檢視一下自己的401(k)退休帳戶是否借過錢，避免被課所得稅或被處罰款。(本報檔案照)

6、了解退休 計畫

離職前，回頭看一下自己有沒有從401(k)或403(b)的退休帳戶中借過錢，確定一下該還的是不是都還了，否則未還清的款項可能被列入所得而須繳納所得稅；此外，如果你在55歲以下，還會再外加被處罰一筆10%的罰款；這很得不償失。

當然，如果實在沒能在還款期限內把從退休帳戶借的錢補回去，也不用太擔心，可以在隔年報稅時把這筆錢直接丟給國稅局，這樣也能避免被課所得稅或被處罰款。

就算沒有從退休帳戶借過任何錢，也需要思考一下這間公司的退休帳戶將來何去何從，例如是要讓這個帳戶繼續掛在舊公司名下、把它轉入國稅局，還是合併到新公司開的退休帳戶裡都可以；不過如果選擇移轉而帳戶內餘額低於5000元，也有可能直接收到現金退款。

7、別把氣氛弄僵

業界慣例通常是在離職前兩周通知主管，有些公司也可能希望準備離職的員工能向人資部報告並提出正式辭呈；不論各家公司自行規定的離職程序如何，員工都沒有提供離職理由的義務；此外，有些比較不留情面的公司也有可能在收到你的離職預告後就要求立刻離職，這不是完全不可能，所以心裡也要做好這個準備。

抖音或Instagram上最近出現「#QuitTok」的標籤或許很誘人，這種放蕩不羈的態度或許正是你的追求，不過人情留一線，日後好相見，特別是對於初出職場的社會新鮮人而言這種態度尤為重要；貿易組織人力資源管理協會 (Society for Human Resource Management)顧問凱倫．柏克(Karen Burke)說：「新公司可能跟你的舊東家打聽狀況，或是以後更進一步成長後會想回到老東家效力」；所以，平淡的離職對勞雇雙方都有好處。

妥善的交接也是與舊公司維繫良好關係的關鍵一步，這或許不是義務，你也大可封鎖所有舊公司同事的微信或Whatsapp，但辦好交接會讓接管你目前職掌的同仁對你感恩戴德；職場那麼小，誰知道這位接掌你業務的同仁日後不會成為提攜你職涯的貴人？

人資顧問建議，在經濟範圍允許的情況下，辭職後不妨好好放鬆、充電，再投入下一份工作。(歐新社)

8、充電再回職場

過去兩年疫情肆虐，大家都過得很痛苦，絕大多數的人資顧問都建議，離職後到新的工作開始之前，只要還在經濟負擔範圍內，最好給自己好好休息一下，看是要出國走走散散心，還是放肆地開一場又一場party都可以，總歸是讓自己「全面充電」後再回歸職場，才能讓你的下一段職業生涯更加精采。