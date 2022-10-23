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封面故事／無聲辭職 躺平不思進取？

編譯洪毅
「無聲辭職」(Quiet quitting)近期成為一大討論話題。（Getty Images）
「無聲辭職」(Quiet quitting)近期成為一大討論話題。（Getty Images）

「無聲辭職」(Quiet quitting)近期成為一大討論話題，「無聲辭職」不是真的辭職，是類似「躺平」的消極工作觀念；此種心態歸因於新冠疫情衝擊後不知所措、頓失重心的氛圍；但是這種情境終非多數人所願，時間管理學者、著有多本相關書籍的勞拉·范德康(Laura Vanderkam)表示，若想改變這樣的人生，並不是要「做得更少」，而是相反，要「投入」。

只做分內工作

范德康在紐約時報上撰文，指「無聲辭職」的心理，來自於疫情造成的壓力，還有身心俱疲，生活沒有重心，突然發現自己時間永遠不夠，工作、家庭、個人願望等全部攪和在一起，讓人剪不斷理還亂，於是很直覺的做法就是：把一些該做的事情推掉；典型的做法就是「無聲辭職」：只完成分內工作，不再積極進取。

然而，如果想要讓自己能夠做更多的事情，感覺時間是自己所掌控，而不是被時間牽著鼻子走；那麼，並不是要把事情推掉「無聲辭職」，而是相反，要試著做更多的事情。

過去曾有一份針對大學實驗課的研究，將這些大學生分為兩組，一組必須花15分鐘協助批閱成績岌岌可危的高中生的作業；另一組則可以提前15分鐘離開實驗室。這個實驗的結果很違反直覺：需要在實驗室多留15分鐘改作業的那一組學生，較多人表示自己的空閒時間變多了。

范德康表示，這是因為當人把時間花在可以激發活力的事情上時，心境就會出現變化，較不會感覺生活淨是一團亂帳。

適當地擠出時間進行運動，可激發活力、改善心境，從而提高工作熱情。(本報檔案照)
適當地擠出時間進行運動，可激發活力、改善心境，從而提高工作熱情。(本報檔案照)

做更多想做的事

范德康說，她為了寫新的時間管理書籍，與140多名面臨時間管理問題的民眾接觸；她給的建議也是挪出一段時間從事更積極的活動，如規律運動或多看書等，且每周至少要挪出幾個小時，從事自己真正喜歡的事情，例如唱歌、打球等。

范德康表示，她接觸的這些民眾不乏律師、工程師、護理師等工時既長、工作內容也十分精實的行業，但就算如此，「投入」的提議依然奏效：九周之後，對時間是否花在刀口上的滿意度增加16%，對「昨日」閒暇時刻的品質滿意度增加20%。

工作、家庭、理想等同時帶來的壓力往往讓人不知所措，造成在職場上不思進取，應付了事...
工作、家庭、理想等同時帶來的壓力往往讓人不知所措，造成在職場上不思進取，應付了事。(本報檔案照)

這些民眾普遍發現，做更多自己真想做的事之後，反而覺得自己的時間增加，有辦法從事更多必須做的事，而且在工作上更有效率。

范德康表示，這世界上所有人的一周都是168小時，但是如果只是在工作、家庭等必要事物之間留下一點空隙的時候，反而更讓人喘不過氣來；把空隙集中起來，做自己想做的事情，順道把該做的事情做到好，因這一切而增加的活力會延伸到生活的各個層面，讓人生不再被日常事務牽得團團轉。

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小檔案

Quiet quitting： 譯為無聲辭職丶寧靜辭職、在職躺平丶在職離職。「無聲辭職」並非真正的辭職，不是指不出任何聲音辭去工作，而是準時上班後，在工作期間只進行自己應該做的事情，工作時間完結就準時下班，不再為公司加班，放棄升職加薪的機會。這是疫情之後，年輕的專業人士對忙碌工作文化的一種回應。

疫情 紐約時報

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