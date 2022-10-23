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大仁說財經／PC寒冬 英特爾傳裁員千人

／編譯中心

知情人士10月中旬透露，全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾計畫大舉裁員，裁減人力可能達上千人，以縮減成本，還打算更進一步區隔旗下晶片設計部門和晶片製造業務的決策團隊，改造公司架構，讓晶片製造業務的營運更像晶圓代工廠。

這是繼金融業高盛集團在9月中旬裁員之後，科技業也出現寒冬的警訊。

彭博報導，英特爾最快會在10月27日發布第三季財報時宣布裁員，銷售、行銷等一些部門可能裁減約20%的人力。這家晶片製造商截至7月共有11萬3700名員工。

彭博分析師指出，最新裁員措施可能是要減少固定成本約10%至15%，估計金額介於250億至300億美元。英特爾上次大規模裁員是在2016年，當時裁約1.2萬個職位，占總員工數的11%。

另外，甲骨文（Oracle America）和拜瑪林製藥公司（BioMarin Pharmaceutical）也宣布在灣區裁員。據提交給加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）的文件顯示，這兩家公司總共將裁撤295個職位。

聖荷西信使報（Mercury News）認為，一旦科技與生技企業裁員現象變得愈來愈普遍，將對灣區經濟造成深遠的影響。

根據媒體報導，甲骨文今年夏季已考慮在全球裁減數千個職位，而美國是主要的裁員地區之一。

總部位於馬連縣聖拉菲（San Rafael）的拜瑪林表示，他們已著手進行大規模的「重新設計」行動，以便讓公司有更好的集中性。

裁員 晶片 灣區

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