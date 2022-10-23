大仁說財經／5跡象 全球經濟難逃衰退

英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

全球市場都在閃現警告訊號，顯示經濟正在懸崖邊搖搖欲墜。有關衰退的問題不再是會不會發生，而是何時出現。

9月底，隨著市場努力應對現實，如聯準會(Fed)將繼續實施數十年來最激進的貨幣緊縮政策，以讓美國經濟排除通膨，這些紅燈閃爍的速度加快了。即使這代表了經濟衰退，或者它是以犧牲美國境外消費者和企業為代價。

根據研究公司Ned Davis的數據，現在全球經濟衰退的可能性為98%，這在其歷史研究中特別發人深省：該公司衰退機率讀數之前只有兩次達到這麼高，分別在2008年和2020年。

當經濟學家警告經濟可能出現衰退時，通常會根據各種指標進行評估。目前有五大主要趨勢都指向衰退：

一、美元更加強勢

美元在全球經濟和國際金融中發揮著巨大的作用。而現在它比兩年前更強大。最簡單的解釋就要回到Fed。

當Fed提高利率時，就像它自3月以來一直在做的事，它使美元對全球投資 者更具吸引力。

無論在任何經濟環境下，美元都被視為資金的安全港。在動盪的環境下，像是全球疫情或俄烏戰爭，都讓投資人更有動力購買美元，通常是以購買美國政府債券 的形式進行。

為了捍衛本幣，已苦於疫情引發的通貨膨脹的各國中央銀行最終會愈來愈快地提高利率，以支撐本國貨幣的價值。

由於許多史坦普500指數公司在全球開展業務，美元走強也對華爾街造成了不穩定影響。根據摩根史坦利的估計，美元指數每上漲1%，就會對史指獲利產生0.5%的負面影響。

二、美國消費縮手

全球最大經濟體的第一大驅動力是購物。而美國的購物者已經開始縮手。在幾乎所有東西價格都上漲一年多之後，由於薪資跟不上，消費者對購物已經裹足不前。

還是一樣，縮手背後的原因與Fed有很大關係。

利率以歷史性的速度上升，將房貸率推至十多年來的最高水平，並使企業更難發展業務。最終，Fed的升息應該會普遍降低成本。但與此同時，消費者正受到高借貸利率和高物價的雙重打擊，尤其是在食品和住房等必需品方面。

三、美企勒緊腰帶

在疫情時代的大部分時間裡，各行各業的業務一直在蓬勃發展，即使歷史上的高通膨開始侵蝕獲利。但多拜美國購物者的堅韌不拔之賜，因為企業絕大多數都能將較高的成本轉嫁給消費者以緩衝獲利率。但這種賺錢的方式恐怕無法持續下去。

在200多個國家推展業務的聯邦快遞9月中出人意料地修正了財測，警告需求正在疲軟，獲利可能暴跌超過40%。

之後蘋果股價也大跌，因《彭博》報導指出，由於需求低於預期，該公司取消了iPhone14增產的計畫。

四、美股遭逢熊市

華爾街遭受重創，美股目前正處於2008年以來最糟的一年。

華爾街大盤指標、也是大多數美國人401(k)指標的史指今年前3季下跌近24%。而且不只史指。美國三大股指均處於熊市，較近期高點下跌至少20%。

不幸的是，通常是股票和其他資產下跌時避風港的債市也陷入混亂。這也得怪Fed。

通貨膨脹，加上利率的急劇上升，壓低了債券價格，從而導致債券殖利率 上升。

美國10年期國債殖利率9月底一度突破4%，創14年來最高水平。隨著各國央行效仿Fed提高利率以支撐本國貨幣，歐洲債券殖利率也在飆升。

結果是，投資人現在幾乎沒有安全的投資去處，而且在全球通膨得到控制且各國央行放鬆控制之前，這種情況不太可能改變。

五、天災人禍不斷

在英國，經濟、金融和政治災難的交會最讓人痛苦。英國一直在努力應對物價飆升，這主要歸因於新冠疫情的巨大衝擊，其次是俄羅斯入侵烏克蘭造成的貿易中斷。隨著西方切斷俄羅斯天然氣的進口，能源價格飆升，供應減少。

這些事情本身就已經夠糟糕的了。但就在9月，新上任的總理特拉斯(Liz Truss)政府宣布了一項全面的減稅計畫，不少經濟學家都譴責該計畫至少是不正統的，最糟的情況是如惡魔一般。

這項決定造成金融市場的恐慌，並使唐寧街與其獨立的中央銀行英格蘭銀行陷入僵局。全球投資人紛紛拋售英國債券，英鎊兌美元匯率跌至1792年美國國會將美元作為法定貨幣以來、近230年來的最低水平。