移民專頁／H-1B期間出國 返美免參加H-1B抽籤

曾以H-1B身分在美國工作，再次回美不必參加簽證抽籤。（Getty Images）

讀者問：

我目前住在中國。我在2018年4月持L-1B簽證去美國，2019年抽籤拿到H-1B 簽證（護照上的H-1B簽證有效期為2022年6月）。在2019年10月至2020年2月期間，我一直在H-1B簽證的公司工作。2020年2月，我離開了工作。由於冠狀病毒疫情和健康問題，我們在H-1B的兩個月寬限期結束之前，透過I-539A表申請了延期居留。我們於2020年11月7日才離開美國。我不確定是否逾期居留了，你能澄清一下嗎？我現在正在考慮回美國。我是否需要像上次工作幾個月的H-1B一樣，再次參加抽籤程序？逾期居留的影響和解決方案為何？

答：

由於你之前於2019到2020年間以H-1B身分在美國工作過，因此你不必再經歷另一個簽證抽籤的過程。依你的描述，你在 H-1B工作結束後及時提交了一份合法留在美國的申請，並且在裁決之前離了境。你問是否逾期居留的問題也是對的，因為初始訪客給予的最長時間僅為六個月，即使你在60天的寬限期內提交了申請，但你也已超過可合法在美居留的期限。然而，你有可爭論的餘地，即你遵守了法律，且美國移民局 應該及時做出裁決。根據《外交事務手冊》的指導，我認為你用上述對你的行為的解釋不會影響你日後簽證的申請。

編按：

L-1B簽證：是一種非移民的工作簽證 。L1簽證適用於將具有專業知識，管理或行政能力的海外公司的員工派遣到該公司在美國的關聯關係。L-1A適用於跨國公司高管內部調遣或企業家，L-1B則適用於跨國公司專業技術人員。

H-1B簽證：也是非移民簽證，是美國簽發給在該國從事專業技術類工作的人士的簽證。須由雇主出面為申請人申請。

I-539A表：提供各種非移民外籍人士申請變更或延長非移民身分。