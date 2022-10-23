我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

移民專頁／H-1B期間出國 返美免參加H-1B抽籤

李亞倫律師主答
曾以H-1B身分在美國工作，再次回美不必參加簽證抽籤。（Getty Images）
曾以H-1B身分在美國工作，再次回美不必參加簽證抽籤。（Getty Images）

讀者問：

我目前住在中國。我在2018年4月持L-1B簽證去美國，2019年抽籤拿到H-1B簽證（護照上的H-1B簽證有效期為2022年6月）。在2019年10月至2020年2月期間，我一直在H-1B簽證的公司工作。2020年2月，我離開了工作。由於冠狀病毒疫情和健康問題，我們在H-1B的兩個月寬限期結束之前，透過I-539A表申請了延期居留。我們於2020年11月7日才離開美國。我不確定是否逾期居留了，你能澄清一下嗎？我現在正在考慮回美國。我是否需要像上次工作幾個月的H-1B一樣，再次參加抽籤程序？逾期居留的影響和解決方案為何？

答：

由於你之前於2019到2020年間以H-1B身分在美國工作過，因此你不必再經歷另一個簽證抽籤的過程。依你的描述，你在 H-1B工作結束後及時提交了一份合法留在美國的申請，並且在裁決之前離了境。你問是否逾期居留的問題也是對的，因為初始訪客給予的最長時間僅為六個月，即使你在60天的寬限期內提交了申請，但你也已超過可合法在美居留的期限。然而，你有可爭論的餘地，即你遵守了法律，且美國移民局應該及時做出裁決。根據《外交事務手冊》的指導，我認為你用上述對你的行為的解釋不會影響你日後簽證的申請。

編按：

 L-1B簽證：是一種非移民的工作簽證。L1簽證適用於將具有專業知識，管理或行政能力的海外公司的員工派遣到該公司在美國的關聯關係。L-1A適用於跨國公司高管內部調遣或企業家，L-1B則適用於跨國公司專業技術人員。

H-1B簽證：也是非移民簽證，是美國簽發給在該國從事專業技術類工作的人士的簽證。須由雇主出面為申請人申請。

I-539A表：提供各種非移民外籍人士申請變更或延長非移民身分。

工作簽證 H-1B 移民局

上一則

移民專頁／I-130和I-485能否同時遞交 取決移民類別

下一則

大仁說財經／PC寒冬 英特爾傳裁員千人

延伸閱讀

台積無可取代 王美花：不怕美「整碗捧去」

台積無可取代 王美花：不怕美「整碗捧去」
一條「反華」牛仔褲竟被拍至天價 南加買家購得

一條「反華」牛仔褲竟被拍至天價 南加買家購得
巴黎少女遭移民性侵虐殺 法總統會見被害人雙親

巴黎少女遭移民性侵虐殺 法總統會見被害人雙親
紐約市整體吸菸率降 但低收入社區仍高

紐約市整體吸菸率降 但低收入社區仍高

熱門新聞

位於法拉盛市中心黃金地段的「法拉盛一號」平價屋項目落成。（本報檔案照）

封面故事／新Chinatown 法拉盛房市40載起落沉浮

2022-10-16 10:31
以華人為主的亞裔移民湧入法拉盛，帶來了全新的人口結構與蓬勃的發展。（本報檔案照）

封面故事／從蕭條到熱鬧 華人盤活法拉盛

2022-10-16 12:21
街頭隨處可見的墨西哥夾餅，早已擄獲全美不同族裔民眾的心。（取自Yelp網站）

吃貨／美食網站Yelp嚴選：全美最好吃 5家塔可餐廳

2022-10-16 02:23
法拉盛張開雙臂歡迎新移民，新移民也把法拉盛視為第二故鄉。​圖為許多華人民眾在緬街觀看農曆新年大遊行。(本報檔案照)

封面故事／法拉盛傳：你應該知道的5件事

2022-10-16 02:28

醫師的話／中風頻率 會有多高

2022-10-16 02:10
（Getty Images）

猜猜看／你認得哪一座國家公園？

2022-10-16 02:27

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適