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大仁說財經／3應對 美企防經濟硬著陸

張大仁
高盛集團在9月宣布裁員計畫，這是疫情爆發以來規模最大的一輪裁員。（Getty Images）
高盛集團在9月宣布裁員計畫，這是疫情爆發以來規模最大的一輪裁員。（Getty Images）

在聯準會(Fed)為對抗通膨而進行一系列歷史性的大幅升息後，各大企業的CEO們並不認為美國經濟可能會軟著陸。

根據諮詢公司畢馬威(KPMG)對400位美國大企業領導人的調查，高達91%的人預計未來12個月將出現衰退。更重要的是，最新調查發現，這些CEO中只有34%認為經濟衰退將是溫和而短暫的。

美國畢馬威董事長兼CEO克諾普(Paul Knopp)在談到新冠疫情和對通貨膨脹的擔憂時說：「過去兩年半存在巨大的不確定性。」「現在，我們面臨著另一場迫在眉睫的衰退。」

企業正在為經濟低迷預做準備，並計畫削減開支。削減成本的最佳方法是什麼？裁員。畢馬威指出，超過半數的CEO們正在考慮裁員以應對經濟衰退。

但還是有些希望跡象，即使非常微弱。

雖然大多數CEO認為經濟衰退不僅僅是小幅回落，但許多高管認為，相較於2008年，他們現在比較能夠應對如此嚴峻的經濟現實。

雷曼兄弟的倒閉、全球金融危機和經濟大衰退，導致2008年初至2009年底失業率翻了一倍，從5%上升到10%。

克諾普說：「人們對美國經濟的長期前景和他們自己組織的前景持樂觀態度。」「業者都自認更有韌性，準備得更充分。」

還值得注意的是，當兩年前在疫情爆發期間經濟短暫陷入衰退時，企業就已針對當前經濟預先進行了一次低迷的彩排。2020年4月，失業率一度飆升至14.7%的歷史新高。

但克諾普表示，CEO們顯然對經濟的短期前景感到非常緊張，他們打算對一些長期支出計畫進行調整。一個特別可能受到衝擊的領域是對ESG目標的投資。

他指出，即使許多CEO表示，他們相信由於投入環境、社會和治理(ESG)，他們的業務將在長期內有所改善，但可能需要在未來一年左右暫停其中的一些努力，以降低成本。

他補充說，企業也意識到裁員過多和過度削減開支可能會帶來更大的風險。

克諾普說，「企業不能在短期內反應過度，因為這會給長期帶來問題。疫情仍然對企業帶來緊迫的擔憂。」「企業希望經濟在放緩後能夠再次快速起飛。」

他表示，在制訂任何長期投資計畫之前，CEO們還將更廣泛地密切關注華盛頓的期中選舉和政治版圖。

他說：「期中選舉的結果以及更嚴格的稅收立法和加強監管的可能性，的確存在諸多不確定性。」

不只頂級公司領導人，一些小型企業的負責人也擁有相同的擔憂。

會計和諮詢公司MarcumLLP和Hofstra大學FrankG.Zarb商學院9月對中型市場公司進行的一項調查顯示，超過90%的中型公司CEO們擔心經濟衰退。超過四分之一的CEO表示他們已經開始裁員或計畫未來12個月內裁員。

CEO們認為衰退時間不會太短，打算優先以裁員因應。（路透）
CEO們認為衰退時間不會太短，打算優先以裁員因應。（路透）

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