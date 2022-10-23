稅務漫談／學貸免還 仍要在州上稅

要求減免學貸的民眾今年8月在白宮前示威，拜登政府日前雖宣布減免數十億學生貸款債務，但數十個州可能要徵州稅。（歐新社）

雖然拜登政府宣布的數十億學生貸款 債務減免（student loan debt forgiveness）免徵聯邦稅，但可能在數十個州要徵州稅，預計許多立法機關和州稅務部門處理這一問題。

新生效的《降低通脹法案》提出為年收入在12萬5000美元或以下的家庭豁免1萬美元的學生貸款債務，為佩爾助學金（Pell Grant）獲得者取消高達2萬美元的債務。

債務清償（discharge of indebtedness）通常被視為應稅收入（比如銀行取消信用卡債務的部分是需要上稅的），但《美國救助計畫法》（簡稱ARPA）規定，2021年至2025年期間免除學生貸款債務不計入聯邦應稅收入。但還有13個尚未完全符合學生貸款債務免稅的州，包括阿肯色州、夏威夷州、愛達荷州、肯塔基州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、密西西比州、紐約州、賓夕法尼亞州、南卡羅來納州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州 和威斯康辛州。假設在2022納稅年度有1萬美元的債務被清償，納稅人可能會發現自己在州稅上需要支付500至1100美元的稅，具體取決於每個州的稅率和州稅法。

各州分析指出，在夏威夷、麻薩諸塞州、賓夕法尼亞州和紐約等藍州，遵守聯邦法規的壓力將特別大。稅收政策中心的高級公關經理布爾預計，大多數州都會採用同聯邦一樣的免徵稅，尤其擁有豐厚財政收入的州。明年初召開會議的立法者仍可以在2022納稅年度通過符合ARPA的法律。

在規畫稅務時，很多人只關注聯邦層面的稅負，忽視了州和地方稅的規畫，尤其跨州、多州居住的複雜情況。在美國，聯邦、州、地方政府三級平行，聯邦稅法規則不一定適用州及地方。以下以常用項目舉例：

1、債券 ：

通常債券產生兩種收入，利息和資本盈虧。債券利息分為需要上稅和無需上稅兩種，稅率與常規稅率相同；資本盈虧是在債券發行後，比如在到期日（Maturity Date）之前在二級市場售出，根據現價和原始成本，產生資本利得或虧損，資本盈虧根據長短期上稅，持有一年或以下，按常規稅率，持有一年以上，按長期優惠稅率。

注意，只有債券利息收入才可能有免稅資格，債券產生的資本利得（不論何種類型）都需要上稅。利息收入需要上稅的債券包括公司、抵押貸款支持證券、全球債券基金、多元化債券基金。

儲蓄債券（Savings Bonds）和聯邦債券（Treasury Bonds）只在聯邦層面上稅，州市免稅，但如果購買的是1989年後發行的Series EE和Series I savings bonds，債券持有人在發行時至少24歲，收入符合一定門檻（2022年夫妻AGI為15萬8650美元或以下，個人為10萬800美元或以下），並將其債券利息收入用於合格高校教育支出（qualified higher education costs），就能獲得全部或部分聯邦免稅。

州及地方政府發行的債券通常免聯邦稅，部分債券發行州的居民也可免徵州市稅。

市政債券（Municipal Bonds）可免聯邦和發行州的州稅，但不一定免外州納稅人和地方稅。

免聯邦稅也不代表從再調整後收入（MAGI）中免除，例如市政債券雖然不出現在上稅收入項目中，但要算入MAGI來計算社安金（social security benefits）是否上稅。所以，領取社安金的納稅人，不能單看上稅收入，還要把免稅項目計入規畫中。

2、州層面的優惠項目：

比如529供款（contribution），聯邦不予抵稅，但紐約等州有州稅層面的抵稅優惠。比如州市政府工的養老金（pension），在職期間已經繳納州市稅，因此取出（distribution）時只需要要上聯邦稅，部分州對於本金豁免上稅，利潤部分豁免。

3、聯邦層面的優惠項目：