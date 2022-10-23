教育／追逐音樂夢 台灣女孩江宜臻拿到配樂獎

江宜臻以「非主流」的創作手法，獲喬恩 · 維克斯電影配樂獎。(江宜臻提供)

26歲的台灣留學生江宜臻日前榮獲美國喬恩 · 維克斯電影配樂獎(Jon Vickers Film Scoring Awar)，作為第一位獲獎的台灣人同時也是第一位女性，江宜臻不僅用「非主流」的創作手法獲得了「主流」音樂屆的認可，也證明從「大眾傳媒科系」轉學到不被看好的「小眾音樂系」，只要堅持心中所愛，一樣能闖出自己的天地。

「能獲獎我挺意外，因為我寫歌時，完全是按照「離經叛道」的手法去做的。」江宜臻參加喬恩 · 維克斯電影配樂獎的比賽命題，是要為1923年的經典默片「忠實的心」(Cœur Fidèle)配樂，「我選擇了以非調性的音樂去寫這個配樂，完全不是主流音樂界認為的好聽旋律，反而充滿了不和諧的聲響。」

因為音樂分為有調性和非調性，而恰好影片中的每個角色都懷有人性的扭曲與陰暗，所以江宜臻學著嘗試跳脫配樂慣有的調性框架，大膽選用少見的12音列手法來創作配樂，「本身對得獎沒有期待，但後來參賽的五分鐘配樂選段得到了作曲委員會的認可，現在要給84分中的影片完整譜曲，感覺責任重大。」

現在的江宜臻正在忙於為11月6日「忠實的心」放映100周年的重映加班加點，「真的每天都在創作，要趕在11月前完成整部影片的配樂。但也很期待與導演、製作人、指揮家和錄音室的合作，一起幫助我們台灣的原創音樂在美國響起。」

江宜臻父母都熱愛音樂，她四歲學鋼琴，11歲嘗試作曲，「那時候主要學習古典音樂，創作也是圍繞奏鳴曲等古典學派曲風」。

她原本想讀音樂系，在父親「音樂畢業生不好找工作」的壓力下，進了輔仁大學影像傳播學系。但命運的安排有時非常巧妙，在大眾傳播科班每日的影片觀賞和教學下，江宜臻發現自己對電影配樂更有興趣，「我第一次開始考慮把從小學習的音樂和不同媒體平台結合，開始「偷偷」去找兼職，嘗試給廣告、遊戲、短片等譜曲配樂」。

江宜臻先說服母親支持，再背著父親轉到輔仁大學音樂系，主修應用音樂、副修作曲與錄音，「後來父親發現時也已經沒有辦法，畢竟木已成舟。」於是，她開始積極地找尋寫歌、譜曲的機會，「努力累積經驗、人脈和作品，慢慢堅定未來的職業理想」。

江宜臻畢業後獲得台灣教育部 留學獎學金，到美就讀印第安納大學雅各布斯音樂學院(Jacobs School of Music, Indiana University)，日前順利取得視覺媒體配樂碩士，也在求學期間師從屢獲艾美獎的電影配樂家格魯佩(Larry Groupé)。

接受採訪時，江宜臻剛自駕到洛杉磯的新家，準備在好萊塢 找工作，「這個圈子不大，我非常期待開展全新的職涯追求。想要一步成為作曲家真的很難，但我願意從配樂師、混音師做起，一點點積累作品」。

面對加州的新生活和好萊塢的未知未來，她躊躇滿志，也有擔憂；「這裡是世界頂尖的電影配樂圈，但大多數是美國本地人，且基本都是男性，一名華人女性想在這裡有一席之地非常困難。」有這樣顧慮的不止江宜臻，2016年成立的「好萊塢女性電影作曲家協會」，就旨在發掘和提升女性作曲家的平等地位，「雖然比較弱勢，但這次能得獎是不錯的起步，音樂圈終歸是以作品論英雄，而非性別，希望未來能寫出更好的作品。」

11月6日「忠實的心」放映100周年及江宜臻配樂演出，具體信息可參考：https://cinema.indiana.edu/upcoming-films/screening/2022-fall-program-saturday-november-5-700pm

她眼神有光 母倒戈支持

國中老師李曼麗得知女兒獲獎，第一時間就在臉書分享全家的喜悅，「只選出一人得獎，那個人就是我女兒，她的作品將在電影院 播放，還要由音樂系樂團首演，我們感到非常驕傲！」

關於「成功」和「得獎」等世人眼中的成就，並不是江宜臻母親最初「從父親陣營倒戈支持女兒」的初衷。當她回憶多年前母女倆「大膽的決定」時，內心始終無法忘懷的，是「宜臻講到音樂時，發亮的眼神」。

李曼麗表示，江宜臻國中就讀音樂班，國二升國三時，許多老師認為她有音樂天分，建議高中讀音樂班，「但是那時我和她爸爸考量到將來的就業問題，還是認為應讀普通班。宜臻也接受我們建議，讀了師大附中普通班。」

李曼麗發現江宜臻仍無法忘情音樂，大學選擇科系時陷入掙扎，「她之所以會讀輔大影像傳播系，也是因為做影片要有配樂，影傳系跟音樂有相關聯，可以滿足她對音樂的熱愛。」

江宜臻獲台灣教育部留學獎學金，就讀印第安納大學雅各布斯音樂學院。(江宜臻提供)

直到有一天，江宜臻與母親真誠交談，李曼麗回憶，「她告訴我，她很愛音樂，她非常希望將來她能做有關音樂方面的工作，她想轉音樂系，希望將來是一個專業配樂工作者。」女兒堅定和熱切的眼神讓她不忍拒絕，「我能感受到她多麼希望得到媽媽的支持，她對音樂有多麼的執著與熱愛。」